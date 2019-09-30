Влашич не назвал «Спартак» среди конкурентов в борьбе за титул

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о конкурентах в РПЛ.
Все заслуживают уважения. И наш ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар» вели борьбу на верхних этажах таблицы еще в прошлом сезоне. В нынешнем подтянулся еще и «Ростов», его сегодняшние успехи абсолютно заслуженные. У ростовчан очень приличная команда, они хорошо смотрятся. Думаю, вот эта группа из пяти команд и будет бороться за титул и другие высокие места. Радует, что мы умеем играть в том числе против сильных команд. Уже обыграли и «Локомотив», и «Краснодар». Это только подтверждает закономерность нашего турнирного положения. Впрочем, вся борьба впереди.
И Влашич
Уже не во что не ставит спартак.
Дожили спартачи.
И Влашич
Уже не во что не ставит спартак.
Дожили спартачи.
Гордиться временным первым местом в табличке,это конечно архикруто)
Гордиться временным первым местом в табличке,это конечно архикруто)
А там еще и Лудогорец не за горами!)))
А там еще и Лудогорец не за горами!)))
0-5 от Лудогорца не отошел еще?
0-5 от Лудогорца не отошел еще?
Только умалишённый сейчас может сказать, что Спартак претендент на титул. Спартаку скорее всего даже еврокубковая пятёрка не светит, единственный шанс зацепиться за еврокубки это кубок, но у них сетка сумасшедшая: Ростов, Зенит, ЦСКА. Шансов мало. Или занимать как то 6 место и ждать победы в кубке опять же Ростова, ЦСКА или Зенита. Все другие варианты точно ставят крест над еврокубками в следующем сезоне. Хотя не об этом им сейчас думать надо, а как прежде всего разобраться в самих себе и не попасть в стыки. Но хочет ли разобраться во всём Федун? Я думаю он давным давно разобрался и его происходящие устраивает, надоел ему Спартак! Кстати Цорн как по заказу ещё больше топит Спартак.
Только умалишённый сейчас может сказать, что Спартак претендент на титул. Спартаку скорее всего даже еврокубковая пятёрка не светит, единственный шанс зацепиться за еврокубки это кубок, но у них сетка сумасшедшая: Ростов, Зенит, ЦСКА. Шансов мало. Или занимать как то 6 место и ждать победы в кубке опять же Ростова, ЦСКА или Зенита. Все другие варианты точно ставят крест над еврокубками в следующем сезоне. Хотя не об этом им сейчас думать надо, а как прежде всего разобраться в самих себе и не попасть в стыки. Но хочет ли разобраться во всём Федун? Я думаю он давным давно разобрался и его происходящие устраивает, надоел ему Спартак! Кстати Цорн как по заказу ещё больше топит Спартак.
а вам удачи в борьбе за выживание
а вам удачи в борьбе за выживание
А так - да, посмотрим что будет в ответной игре
А так - да, посмотрим что будет в ответной игре
Ещё и Краснодар посмотри, совсем разомлеешь )))
Ещё и Краснодар посмотри, совсем разомлеешь )))
ФНЛ ближе, чем титул...
ФНЛ ближе, чем титул...
Который вчера с ними делал все что хотел.
Который вчера с ними делал все что хотел.
Грустного вредителя уволили,уже хорошо.
Грустного вредителя уволили,уже хорошо.