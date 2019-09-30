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Влашич не назвал «Спартак» среди конкурентов в борьбе за титул

сегодня, 11:21

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о конкурентах в РПЛ.

Все заслуживают уважения. И наш ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар» вели борьбу на верхних этажах таблицы еще в прошлом сезоне. В нынешнем подтянулся еще и «Ростов», его сегодняшние успехи абсолютно заслуженные. У ростовчан очень приличная команда, они хорошо смотрятся. Думаю, вот эта группа из пяти команд и будет бороться за титул и другие высокие места. Радует, что мы умеем играть в том числе против сильных команд. Уже обыграли и «Локомотив», и «Краснодар». Это только подтверждает закономерность нашего турнирного положения. Впрочем, вся борьба впереди.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   68 / 906
сегодня в 12:10
Ну вот
И Влашич
Уже не во что не ставит спартак.
Дожили спартачи.
oFANATo
oFANATo ответил ziborock
   29 / 906
сегодня в 12:07
Кричите громче с 9-го места, вас очень плохо слышно. Бугага
oFANATo
oFANATo ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   29 / 906
сегодня в 12:06
Как там Сашка три дырки после ПАОК, Браги оклемался?
oFANATo
oFANATo ответил DVOK68
   29 / 906
сегодня в 12:04
Не смеши людей. Нам фиолетово что проиграли последнее дерби.Главное ЦСКА впереди, а спартак на 9-ом месте.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Faustello
   7 / 906
сегодня в 12:02
Спасибо, но неудачи быков я хоть как-то сопереживаю, боюсь даже охладит меня))
DVOK68
DVOK68
   258 / 906
сегодня в 12:02
Ох как не нравятся напоминания о проигранном дерби...ох как не нравятся))
Гордиться временным первым местом в табличке,это конечно архикруто)
oFANATo
oFANATo ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   29 / 906
сегодня в 12:02
0:5 это проиграл Краснодар в ЛЕ. А ЦСКА проиграл 1:5, учи матчасть. Главное что не 0:7. АНТИРЕКОРД мясных не побит. Бу га га
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   44 / 906
сегодня в 12:01
ЛУДОГОРЕЦ! ДЫРОФЕЕВ43! ХАХАХАХАХА
Байкал-38
Байкал-38 ответил oFANATo
   112 / 906
сегодня в 12:01
Для спартака УЕФА уже придумал третий по счету Евротурнир, для лузеров.
Вроде как такой турнир будет не раньше чем 2021/22, так, что на следующий сезон скорее всего пролёт. Помню был турнир интертото, жалкое зрелище и унизительное зрелище для многих там оказаться.
Армейская душа
Армейская душа ответил ziborock
   19 / 906
сегодня в 12:00
Коням в ближайших турах играть с Зенитом и Ростовом. После этих игр посмотрим где вы будете а то вам промежуточное первое место голову вскружило!))) А там еще и Лудогорец не за горами!)))
Вам ещё с Бра... Ах да. Ну ничего - может в следующем году квалификацию пройдёте
RamonCSKA
RamonCSKA ответил ziborock
   58 / 906
сегодня в 11:59
утипути как запели то)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   425 / 906
сегодня в 11:59
Благодаря Федуну ,Кононову мы проср...ли чемпионат всего лишь за одну треть турнира .Впереди ещё 2/3 чемпионата ,а мы уже в жо......пе ! Где это видано ? Позорище !!!
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил 25процентный клоун
   109 / 906
сегодня в 11:58
То что армейцы сейчас на первом месте и со стыдом в ЛЕ говорит лишь о жуткой слабости нашего чемпа 19/20. Да да, это слабейший чемп за последние лет 15, ни одного топ игрока, никакущий Спартак и быки,зенит еле ноги волочит, Локо вылезает на персоналиях, левые пены и голы решают все
самый адекватный комментарий, вся раша в заднице!!!!
drug01
drug01
   121 / 906
сегодня в 11:57
Молодец Никола соперников надо уважать!!!!
ziborock
ziborock ответил oFANATo
   16 / 906
сегодня в 11:57
Кричите громче, вас плохо слышно с 9-го места. Бу га га.
Коням в ближайших турах играть с Зенитом и Ростовом. После этих игр посмотрим где вы будете а то вам промежуточное первое место голову вскружило!)))
А там еще и Лудогорец не за горами!)))
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   44 / 906
сегодня в 11:56
И это сказал деревянный? хахахаха
0-5 от Лудогорца не отошел еще?
oFANATo
oFANATo ответил Байкал-38
   29 / 906
сегодня в 11:54
Для спартака УЕФА уже придумал третий по счету Евротурнир, для лузеров.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   139 / 906
сегодня в 11:53
Я как болельщик Спартака могу сказать то же самое
oFANATo
oFANATo ответил 25процентный клоун
   29 / 906
сегодня в 11:52
Кричите громче, вас плохо слышно с 9-го места. Бу га га.
Байкал-38
Байкал-38
   112 / 906
сегодня в 11:52
Если честно, то крайне удивлён таким заголовком!
Только умалишённый сейчас может сказать, что Спартак претендент на титул. Спартаку скорее всего даже еврокубковая пятёрка не светит, единственный шанс зацепиться за еврокубки это кубок, но у них сетка сумасшедшая: Ростов, Зенит, ЦСКА. Шансов мало. Или занимать как то 6 место и ждать победы в кубке опять же Ростова, ЦСКА или Зенита. Все другие варианты точно ставят крест над еврокубками в следующем сезоне. Хотя не об этом им сейчас думать надо, а как прежде всего разобраться в самих себе и не попасть в стыки. Но хочет ли разобраться во всём Федун? Я думаю он давным давно разобрался и его происходящие устраивает, надоел ему Спартак! Кстати Цорн как по заказу ещё больше топит Спартак.
oFANATo
oFANATo ответил DVOK68
   29 / 906
сегодня в 11:51
Мясные и в прошлом сезоне перед зимней паузой то же хвалились победой над ЦСКА. А потом опять остались ниже в турнирной таблице после ЦСКА. Ну ничему жизнь мясных не учит. Так что живите с этим, помните.
Gelious
Gelious
   113 / 906
сегодня в 11:50
Странно
RamonCSKA
RamonCSKA ответил 25процентный клоун
   58 / 906
сегодня в 11:50
там на этот матч выпало очень много кадровых потерь, посмотрим по итогам 6 матчей
а вам удачи в борьбе за выживание
Армейская душа
Армейская душа ответил DVOK68
   19 / 906
сегодня в 11:49
Эйфории нет.Есть осознание того факта что мы по турнирным показателям ниже вас,но также греет факт что мы вас сумели обыграть даже в таком плачевном состоянии как сейчас.Жду второго матча.
Про эйфорию это не тебе было )))
А так - да, посмотрим что будет в ответной игре
Aguer
Aguer
   534 / 906
сегодня в 11:48
Спартак давно не конкурент, если бы не помощь судей, то он уже сейчас был бы на последнем месте.
Faustello
Faustello ответил 25процентный клоун
   6 / 906
сегодня в 11:48
Настроение заварить горячего чаю и включить обзор матча против лудогорца, тепла хочется
))))
Ещё и Краснодар посмотри, совсем разомлеешь )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   24 / 906
сегодня в 11:47
Тут даже не надо на игру смотреть, достаточно таблицы.
ФНЛ ближе, чем титул...
Великолепный
Великолепный
   68 / 906
сегодня в 11:47
спартак не конкурент и Оренбургу
Который вчера с ними делал все что хотел.
DVOK68
DVOK68 ответил Номер 1 на этом проэкте
   258 / 906
сегодня в 11:46
Ну , нормально вчера откатали матча 2-1 )) точнее 1-2
И вчера тоже нормально,да)
Грустного вредителя уволили,уже хорошо.
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил DVOK68
   283 / 906
сегодня в 11:44
2:1
Ну , нормально вчера откатали матча 2-1 )) точнее 1-2
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