Влашич не назвал «Спартак» среди конкурентов в борьбе за титул

Полузащитник ЦСКА рассказал о конкурентах в РПЛ .

Все заслуживают уважения. И наш ЦСКА , и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар» вели борьбу на верхних этажах таблицы еще в прошлом сезоне. В нынешнем подтянулся еще и «Ростов», его сегодняшние успехи абсолютно заслуженные. У ростовчан очень приличная команда, они хорошо смотрятся. Думаю, вот эта группа из пяти команд и будет бороться за титул и другие высокие места. Радует, что мы умеем играть в том числе против сильных команд. Уже обыграли и «Локомотив», и «Краснодар». Это только подтверждает закономерность нашего турнирного положения. Впрочем, вся борьба впереди.