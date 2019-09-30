Арустамян: «Цорн ищет нового тренера для „Спартака“ в Европе»

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что руководство «Спартака» хочет пригласить иностранного тренера.

Насколько я знаю, сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе. Оба — кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные «Спартак» должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна.

Во многом здесь дело в Цорне. Он пока не опытный и не статусный менеджер (все же организовывать сборы и руководить самым большим и проблемным клубом страны — совершенно разные истории), и ему важно набрать веса внутри клуба и проводить свою политику.

Эта политика требует тренера-иностранца, которого Цорн будет полностью контролировать. Россиянин сам хорошо знает футбольный рынок, может напрямую общаться с владельцем клуба и его окружением и быть не столь надежным для Цорна. А в идеале Томас хочет полностью владеть ситуацией в клубе.