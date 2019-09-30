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Арустамян: «Цорн ищет нового тренера для „Спартака“ в Европе»

сегодня, 13:31

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что руководство «Спартака» хочет пригласить иностранного тренера.

Насколько я знаю, сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе. Оба — кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные «Спартак» должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна.

Во многом здесь дело в Цорне. Он пока не опытный и не статусный менеджер (все же организовывать сборы и руководить самым большим и проблемным клубом страны — совершенно разные истории), и ему важно набрать веса внутри клуба и проводить свою политику.

Эта политика требует тренера-иностранца, которого Цорн будет полностью контролировать. Россиянин сам хорошо знает футбольный рынок, может напрямую общаться с владельцем клуба и его окружением и быть не столь надежным для Цорна. А в идеале Томас хочет полностью владеть ситуацией в клубе.

Напомним, что вчера Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака» . 

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   27 / 906
сегодня в 13:40
Арустамян, по сути, открыто признал, что Цорн доит Федуна и боится тренера, у которого есть свой характер и который будет мешать Томасу пилить деньги Федуна на Кралах и Понсях.

Впрочем, кто в этом сомневался.
Армейская душа
Армейская душа
   20 / 906
сегодня в 13:33
Сейчас Цорн ещё одного своего кореша к свиной кормушке подтянет
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