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РФС создаст подразделение для расследования договорных матчей

сегодня, 16:31

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организации необходимо создать подразделение, которое будет заниматься расследованием договорных матчей. 

7 июня КДК РФС запретил генеральному директору клуба ПФЛ «Урожай» Дмитрию Градиленко заниматься любой футбольной деятельностью в течение одного года. 13 мая после встречи «Чайки» и «Черноморца» (3:1) Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее сообщалось, что «Урожай» финансово мотивировал игроков «Черноморца», чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители «Чайки» «перебили» сумму «Урожая», подкупив несколько игроков «Черноморца».

Также на три года были отстранены игроки «Черноморца» Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин, а главный тренер команды Хазрет Дышеков - на один.

Решения были вынесены, вы их знаете. Что касается расследования, то оно продолжается, как нами, так и правоохранительными органами. Возможно, за спортивными санкциями, которые уже были вынесены, последуют новые. Но надо дождаться окончания расследования, пока это все абстрактные обсуждения.

У нас есть идея создать подразделение в РФС, которое будет заниматься расследованием подобного рода случаев. У нас будут сотрудники, чьей задачей будет выполнять контроль и проводить расследования. Необходимость в создании данного подразделения есть.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   328 / 652
сегодня в 18:21
комитет на базе Первого канала в программе "на самом деле" и будет шоу верю не верю
Garrincha58
Garrincha58
   328 / 652
сегодня в 18:19
ещё пристроят кучу бездельников и толку ноль
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   24 / 652
сегодня в 17:49
Комитет переедет в тарасовку, делов там много будет.
Valeleo
Valeleo
   92 / 652
сегодня в 17:46
ФК Свиньи лучше сразу сняться с соревнований.
fanilich
fanilich
   278 / 652
сегодня в 17:46
Идея создать подразделение в РФС, которое будет заниматься расследованием и ПРОВЕДЕНИЕМ подобного рода случаев,чтобы быть в доле от таких дог.матчей
Николай 86
Николай 86
сегодня в 17:41
Возглавят подразделение для расследования договорных матчей представители Зенита и Оренбурга
parallels
parallels
   12 / 652
сегодня в 17:16
это что же получается - спартак закроют?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   87 / 652
сегодня в 17:12
Уже лет пятьдесят кто-то что-то создаёт и где-то с кем-то борется. В серьез эту комедию могут разве что дети воспринимать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LOpp
   13 / 652
сегодня в 17:09
Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» и бывший президент футбольного клуба «Зенит» Александр Дюков заявил, что организации необходимо создать подразделение, которое будет заниматься расследованием договорных матчей. щас создаст это подразделение и начнет наказывать Зенит за договорные матчи))
У Лапочкина в ФСБ язык развяжется, он расскажет, и куда миллионы Федуна потратил, и какие скидоны за большой объем работы делал, и еще много чего интересного))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Evilhuman
   13 / 652
сегодня в 17:07
Как же достали эти новые, выдуманные кормушки....
Ну, тут есть хорошие новости, что три игрока-клоуна хотя бы отстранены. На самом деле должно быть куда больше, вот Жирная Утка недавно в футбольном клубе матч "Биолог" - "Урожай" показывала, где двое игроков слили матч "Урожаю" еще похлеще, чем "Черноморец" "Чайке". Причем по информации там все игроки "Биолога" были в доле.

На самом деле эти "Биолог" и "Урожай" надо расформировывать с концами, особенно "Урожай", который тупо покупал матчи, хотя с учетом приличных денег мог бы просто собрать команду. Но что хоть кого-то наказали - уже прогресс.
beefs
beefs
   61 / 652
сегодня в 16:54
давно пора, но только будет ли толк?
beefs
beefs
   61 / 652
сегодня в 16:53
давно пора, только будет ли толк?
LOpp
LOpp
   5 / 652
сегодня в 16:49
Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» и бывший президент футбольного клуба «Зенит» Александр Дюков заявил, что организации необходимо создать подразделение, которое будет заниматься расследованием договорных матчей.


щас создаст это подразделение и начнет наказывать Зенит за договорные матчи))
EAGuar As
EAGuar As
   131 / 652
сегодня в 16:46
Ничего не изменится .
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 16:44
Как же достали эти новые, выдуманные кормушки....
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   85 / 652
сегодня в 16:32
Тарасовка как катала доги, так и будет катать безнаказанно.
Akvarel
Akvarel
   71 / 652
сегодня в 16:32
Еще одно коррупционное звено, составленное из бывших пупсиков.
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