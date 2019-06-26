РФС создаст подразделение для расследования договорных матчей

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организации необходимо создать подразделение, которое будет заниматься расследованием договорных матчей.
7 июня КДК РФС запретил генеральному директору клуба ПФЛ «Урожай» Дмитрию Градиленко заниматься любой футбольной деятельностью в течение одного года. 13 мая после встречи «Чайки» и «Черноморца» (3:1) Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее сообщалось, что «Урожай» финансово мотивировал игроков «Черноморца», чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители «Чайки» «перебили» сумму «Урожая», подкупив несколько игроков «Черноморца».
Также на три года были отстранены игроки «Черноморца» Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин, а главный тренер команды Хазрет Дышеков - на один.
Решения были вынесены, вы их знаете. Что касается расследования, то оно продолжается, как нами, так и правоохранительными органами. Возможно, за спортивными санкциями, которые уже были вынесены, последуют новые. Но надо дождаться окончания расследования, пока это все абстрактные обсуждения.
У нас есть идея создать подразделение в РФС, которое будет заниматься расследованием подобного рода случаев. У нас будут сотрудники, чьей задачей будет выполнять контроль и проводить расследования. Необходимость в создании данного подразделения есть.
На самом деле эти "Биолог" и "Урожай" надо расформировывать с концами, особенно "Урожай", который тупо покупал матчи, хотя с учетом приличных денег мог бы просто собрать команду. Но что хоть кого-то наказали - уже прогресс.
На самом деле эти "Биолог" и "Урожай" надо расформировывать с концами, особенно "Урожай", который тупо покупал матчи, хотя с учетом приличных денег мог бы просто собрать команду. Но что хоть кого-то наказали - уже прогресс.
щас создаст это подразделение и начнет наказывать Зенит за договорные матчи))
щас создаст это подразделение и начнет наказывать Зенит за договорные матчи))