«Барселона» и Неймар, скорее всего, разойдутся миром без суда

сегодня, 16:16

Юристы «Барселоны» и полузащитника ПСЖ Неймара ведут переговоры, чтобы решить конфликт без судебных разбирательств.

Напомним, что Неймар хотел получить от клуба 26 млн евро бонуса за подписание нового контракта незадолго до ухода в ПСЖ . Барселона же требовала 8,5 млн евро из части бонуса, который был выплачен ему в ноябре 2016.

Это последняя попытка сторон договориться перед судом, который должен был состояться сегодня. Сам Неймар не явился в зал суда, хотя и прибыл в Барселону.

Вчера бразилец провел вечер со своими друзьями, а сегодня его якобы видели в аэропорту перед полетом в Париж.



Также появилась информация о том, что «Челси» заинтересован в покупке Неймара.