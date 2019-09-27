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«Барселона» и Неймар, скорее всего, разойдутся миром без суда

сегодня, 16:16

Юристы «Барселоны» и полузащитника ПСЖ Неймара ведут переговоры, чтобы решить конфликт без судебных разбирательств.

Напомним, что Неймар хотел получить от клуба 26 млн евро бонуса за подписание нового контракта незадолго до ухода в ПСЖ. Барселона же требовала 8,5 млн евро из части бонуса, который был выплачен ему в ноябре 2016.

Это последняя попытка сторон договориться перед судом, который должен был состояться сегодня. Сам Неймар не явился в зал суда, хотя и прибыл в Барселону.

Вчера бразилец провел вечер со своими друзьями, а сегодня его якобы видели в аэропорту перед полетом в Париж.

Также появилась информация о том, что «Челси» заинтересован в покупке Неймара.

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 879
сегодня в 17:11
Походу для Неймара переход в Барсу уже не светит. Гыгыгы
ДСА
ДСА
   133 / 879
сегодня в 16:54
Есть что делить.
allemz
allemz
   39 / 879
сегодня в 16:18
Циркачи донные
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