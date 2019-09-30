ГлавнаяНовости

Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром

сегодня, 21:45

Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России с национальными командами Шотландии и Кипра в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи в 21:45 мск. Матч Кипр — Россия пройдёт 13 октября в Никоссии в 19:00 мск.

Сборная России на данный момент с 15 очками, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Лидер группы - Бельгия (18 очков). Россиянам для гарантированного выхода в финальную стадию Евро-2020 достаточно набрать пять очков в оставшихся четырёх матчах отборочного турнира.

Также недавно штаб российской сборной огласил список вызванных игроков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Российский вратарь Злобин в заявке «Бенфики» на матч с «Зенитом»
Сегодня, 22:29 Комментарии4
«Спартак» - «Оренбург»: за кадром матча, после которого уволили Кононова
Сегодня, 19:44 ФотоКомментарии4
Заболотный в старте «Сочи» на матч с «Ахматом»
Сегодня, 18:36 Комментарии1
ОфициальноДель Серро рассудит «Зенит» и «Бенфику»
Сегодня, 13:05 Комментарии19
Гранды на задворках
Сегодня, 11:00Сергей Иванов в блоге СтолкновенияКомментарии4
Футболисты «Атлетико» прилетели в Москву
Сегодня, 09:36 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007
   9 / 909
сегодня в 21:49
Набрать 6 очков в этих матчах, а потом...хлопнуть "красных дьяволов"...в домашних стенах )
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100