Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром

сегодня, 21:45

Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России с национальными командами Шотландии и Кипра в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи в 21:45 мск. Матч Кипр — Россия пройдёт 13 октября в Никоссии в 19:00 мск.

Сборная России на данный момент с 15 очками, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Лидер группы - Бельгия (18 очков). Россиянам для гарантированного выхода в финальную стадию Евро-2020 достаточно набрать пять очков в оставшихся четырёх матчах отборочного турнира.



Также недавно штаб российской сборной огласил список вызванных игроков.