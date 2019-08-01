«Зенит» вновь опередил «Локомотив». Итоги КП за июль

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль. Как и в прошлом сезоне РПЛ, в борьбе за золото «Зенит» оказался выше «Локомотива»! Ведь победителем стал фанат «сине-бело-голубых» под ником «Ладожский»! Он с довольно ощутимым преимуществом опередил болельщика «Локо» Байкал-38. Замкнул тройку призеров Comdiv.
1-е место - Ладожский
2-е место - Байкал-38
3-е место - Comdiv
4-е место - EAGinLE
5-е место - VIPded
6-е место - 11-и метровый
7-е место - mihaluch
8-е место - STVA 1
9-е место - Klaksvikar Itrottarselag
10-е место - Bладимиp
11-е место - Egorium
12-е место - itujan
13-е место - Бабка в кедах
14-е место - Не спартак
15-е место - FROLL 001
16-е место - КЭТиК
17-е место - Omaxa
18-е место - Zenit_84
19-е место - shlomo
20-е место - БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».
Внимание, внимание! С августа в конкурсе прогнозов новые призы для победителей! 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
https://youtu.be/y6KV0p57-vM