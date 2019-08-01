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«Зенит» вновь опередил «Локомотив». Итоги КП за июль

сегодня, 09:03

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль. Как и в прошлом сезоне РПЛ, в борьбе за золото «Зенит» оказался выше «Локомотива»! Ведь победителем стал фанат «сине-бело-голубых» под ником «Ладожский»! Он с довольно ощутимым преимуществом опередил болельщика «Локо» Байкал-38. Замкнул тройку призеров Comdiv.

1-е место - Ладожский

2-е место - Байкал-38

3-е место - Comdiv

4-е место - EAGinLE

5-е место - VIPded

6-е место - 11-и метровый

7-е место - mihaluch

8-е место - STVA 1

9-е место - Klaksvikar Itrottarselag

10-е место - Bладимиp

11-е место - Egorium

12-е место - itujan

13-е место - Бабка в кедах

14-е место - Не спартак

15-е место - FROLL 001

16-е место - КЭТиК

17-е место Omaxa

18-е место - Zenit_84

19-е место - shlomo

20-е место - БАБУСЯ С ВЕСЛОМ

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

Внимание, внимание! С августа в конкурсе прогнозов новые призы для победителей! 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   15 / 842
сегодня в 10:53
Опять с десяток клонов Степки
Footbolista
Footbolista
   3 / 842
сегодня в 10:21
Смотрю в основном борьба между клонами развернулась))...с "веслами" и в "кедах"))...
Байкал-38
Байкал-38 ответил Паровозов
   14 / 842
сегодня в 10:19
Байкала с серебром.
Спасибо!!!
Паровозов
Паровозов
   267 / 842
сегодня в 10:13
Байкала с серебром.
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 842
сегодня в 10:02
Поздравляю заслуженных победителей. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 842
сегодня в 09:21
Питер всегда выше столицы!
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 842
сегодня в 09:20
Футболок много уже , хоть ВИП продлил .
Zenit_84
Zenit_84
   108 / 842
сегодня в 09:18
С победой победителя!!!
VIPded
VIPded
   63 / 842
сегодня в 09:13
Спасибо за конкурс и обновление призов!
Faustello
Faustello
   2 / 842
сегодня в 09:10
Повезло что Жека Кафель на Соккере не тусит, а так бы Спартак постоянно побеждал бы!
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