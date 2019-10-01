«Манчестер Юнайтед» повторил свой худший старт за 30 лет

Худший старт за последние 30 лет в АПЛ повторил «Манчестер Юнайтед», сыграв вничью с «Арсеналом» (1:1).
После семи туров манкунианцы набрали всего девять очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице. Так плохо МЮ в последний раз выступал в сезоне-1989/90.
Некогда великий клуб,превратился в непонятного середняка,даже отсталый Уотфорд на своём поле проигрывая 0-2,смог Арсеналу забить два мяча,а у вас то один вышел случайно. Ливерпуль без напряга выигрывал 3-0,позволив забить гол престижа. А! вспомнил.....могли ещё один забить,когда Рэш выходил один на один,но в отвественный момент упал на колени перед Леной..
Некогда великий клуб,превратился в непонятного середняка,даже отсталый Уотфорд на своём поле проигрывая 0-2,смог Арсеналу забить два мяча,а у вас то один вышел случайно. Ливерпуль без напряга выигрывал 3-0,позволив забить гол престижа. А! вспомнил.....могли ещё один забить,когда Рэш выходил один на один,но в отвественный момент упал на колени перед Леной..
Сульшер только себя позорит. Жозэ этого француза на лавку усадил.хотя тот ещё не сильно брыкался.
Сульшер только себя позорит. Жозэ этого француза на лавку усадил.хотя тот ещё не сильно брыкался.