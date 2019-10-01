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«Манчестер Юнайтед» повторил свой худший старт за 30 лет

01 октября 2019, 14:04
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Худший старт за последние 30 лет в АПЛ повторил «Манчестер Юнайтед», сыграв вничью с «Арсеналом» (1:1).

После семи туров манкунианцы набрали всего девять очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице. Так плохо МЮ в последний раз выступал в сезоне-1989/90.

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Все комментарии
Red_team
Red_team ответил заDOOMчивый
   378 / 797
02 октября в 10:35
10 место,такое впечатление,что вся команда упала на колени, ниже только плинтус. Некогда великий клуб,превратился в непонятного середняка,даже отсталый Уотфорд на своём поле проигрывая 0-2,смог Арсеналу забить два мяча,а у вас то один вышел случайно. Ливерпуль без напряга выигрывал 3-0,позволив забить гол престижа. А! вспомнил.....могли ещё один забить,когда Рэш выходил один на один,но в отвественный момент упал на колени перед Леной..
Ну да, согласен, МЮ на дне и еще стучит в Тартар при этом =)
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 05:33
это вторая молодость
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
01 октября в 19:44
В 89-м команду тренировал Фергюсон и висел на волоске, однако выжил и подержался потом ещё четверть века.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Red_team
   134 / 797
01 октября в 19:10
Надеюсь, у Ливера каждый сезон будет находиться свой Джеррард, который в самый ответственный момент будет криво принимать мяч и падать на колени от бессилия
10 место,такое впечатление,что вся команда упала на колени, ниже только плинтус.
Некогда великий клуб,превратился в непонятного середняка,даже отсталый Уотфорд на своём поле проигрывая 0-2,смог Арсеналу забить два мяча,а у вас то один вышел случайно. Ливерпуль без напряга выигрывал 3-0,позволив забить гол престижа. А! вспомнил.....могли ещё один забить,когда Рэш выходил один на один,но в отвественный момент упал на колени перед Леной..
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   134 / 797
01 октября в 16:18
продайте Погба,может выше окажетесь. Нельзя строить игру вокруг игрока,которому клуб до одного места. САФ бы точно под зад дал так,что тот бы летел до мадрида.
Сульшер только себя позорит. Жозэ этого француза на лавку усадил.хотя тот ещё не сильно брыкался.
Red_team
Red_team ответил fanliverpoolfan
   378 / 797
01 октября в 15:11
Надеюсь, у Ливера каждый сезон будет находиться свой Джеррард, который в самый ответственный момент будет криво принимать мяч и падать на колени от бессилия
Pancher_95
Pancher_95 ответил fanliverpoolfan
   448 / 797
01 октября в 15:05
Надеюсь колбаса так и не выиграет АПЛ еще лет 30
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