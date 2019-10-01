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Крал: «В „Спартаке“ принято ходить в баню, я был приятно удивлен»

01 октября 2019, 14:31

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своей адаптации в российской команде.

Я уже прошел ритуал приема в команду. Это было посещение сауны и ритуал с иглами. Приятная и восстанавливающая процедура. Мы посидели и пообщались, а также ели русское блюдо — суп с рыбой и картошкой. В «Спартаке» принято ходить в так называемую баню. Я был приятно удивлен, это было действительно классно. Даже с этой точки зрения я отлично вписался в команду. У нас молодой состав, большинству игроков от 20 до 25 лет.

Ранее Алекс Крал прокомментировал отставку главного тренера команды Олега Кононова

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Все комментарии
mortid
mortid ответил fczp14
   334 / 797
04 октября в 02:00
Не имею отношение к недоклуба. Ты я вижу очень иглами заинтересован. Сочувствую))) обратись лучше по адресу к своему жиге
Стрелочник ты :D
fczp14
fczp14 ответил mortid
03 октября в 05:15
Не имею отношение к недоклуба. Ты я вижу очень иглами заинтересован. Сочувствую))) обратись лучше по адресу к своему жиге
mortid
mortid ответил fczp14
   334 / 797
03 октября в 00:16
Никак нет. Иглоукалывание в Спартаке практикуют)))
Откуда такая уверенность? Посещал процедуры? :D
fczp14
fczp14 ответил mortid
02 октября в 23:38
Никак нет. Иглоукалывание в Спартаке практикуют)))
grazie100
grazie100
   697 / 797
02 октября в 09:59
Это очень важная новость и правильно возбухают фанаты Спартака,что мыться в бане это здорово. Конечно многие ходят в баню, но не все правда пишут потом здесь об этом на soccers.А о чём с другой стороны ещё им писать...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   275 / 797
02 октября в 09:23
А я непонял а что у нас еще один банщик есть? Глушака выгнали же? Кто там его место занял интересно?
beefs
beefs
   225 / 797
02 октября в 06:27
Вот это ритуал...
Дрючик 76
Дрючик 76
   599 / 797
01 октября в 23:30
Один уже сходил)))
stachel
stachel ответил ziborock
   271 / 797
01 октября в 22:58
Это исконно русская традиция, евреям не понять!
Это если без Жиги. А если с ним, то точно не русская!
d_fincher
d_fincher
   77 / 797
01 октября в 22:39
Новость про баню больше всего возбудила (и возмутила) тех, кто в баню не ходит - немытых.
youtomee
youtomee
   390 / 797
01 октября в 22:27
да а херли им еще делать...в футбол играть особо не умеют, тренера нет, отдыхают ребята
dok66
dok66
   293 / 797
01 октября в 21:32
Чистилище в бане прошел , должен играть
Тажутин Артур
Тажутин Артур
01 октября в 20:58
Не получается в чемпионате и еврокубках, так хоть походами в баню Спартак славится.
spartak never die
spartak never die
   430 / 797
01 октября в 20:44
Слово "Баня" для многих болел с берегов Невы,как для мухи авно)
Слетаются моментально)
ziborock
ziborock ответил mangoх12
   32 / 797
01 октября в 20:03
Хорошие традиции Глушак зародил в спаме ))
Это исконно русская традиция, евреям не понять!
Спагетти
Спагетти ответил Ангел неБесГрешен
   411 / 797
01 октября в 19:38
Немытые только у вас:)))
kоrn3512.
kоrn3512.
   775 / 797
01 октября в 19:28
Кокорин ,наспех отмыв после отсидки своих кочегаров на булках, принялся делится тюремным опытом с партнёрами по зениту
kоrn3512.
kоrn3512.
   775 / 797
01 октября в 19:22
Молло : в "зените" принято принимать под хвост, я был приятно удивлен
kasyak7
kasyak7
01 октября в 19:15
"Кто о чем ,а лысый о расческе",так и Краля лучше бы думал об игре,а не о бане проститутках,бабках и.т.д.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   82 / 797
01 октября в 19:08
Вот для чего Кралю брали - чтоб в бане получать удовольствие)
Faustello
Faustello
   14 / 797
01 октября в 18:57
kоrn3512.
kоrn3512.
   775 / 797
01 октября в 18:49
Все кс и сбг ронятели мыла, тут же как воронье слетаются на подобные, близкие им по духу темы)) Укатайка))
kоrn3512.
kоrn3512.
   775 / 797
01 октября в 18:47
Ну тупыыые...
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
01 октября в 18:46
Дело глушакова живет)
valt134
valt134
   139 / 797
01 октября в 18:44
Айртон вон тоже в баню доходился-такой засос на шее, как будто Снежный Человек его поставил ( не иначе Жиго). Ты там поосторожней с банями!!!
kingoffam
kingoffam ответил Заратустра
   176 / 797
01 октября в 18:44
Соккер молодец, троллит спартак вместе со всей страной. В очередной раз убеждаюсь, что россияне едины в этом вопросе)
    ОПС
    ОПС
       294 / 797
    01 октября в 18:37
    Долбо получается какой то бизм
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       208 / 797
    01 октября в 18:36
    Традиции переходят по наследству
    murealbest
    murealbest
    01 октября в 18:09
    Где шутки про Глушакова?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       16 / 797
    01 октября в 18:07
    Даже в баню вписался.
    В Чехии то он немытый ходил...
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