Крал: «В „Спартаке“ принято ходить в баню, я был приятно удивлен»

Полузащитник «Спартака» рассказал о своей адаптации в российской команде.

Я уже прошел ритуал приема в команду. Это было посещение сауны и ритуал с иглами. Приятная и восстанавливающая процедура. Мы посидели и пообщались, а также ели русское блюдо — суп с рыбой и картошкой. В «Спартаке» принято ходить в так называемую баню. Я был приятно удивлен, это было действительно классно. Даже с этой точки зрения я отлично вписался в команду. У нас молодой состав, большинству игроков от 20 до 25 лет.