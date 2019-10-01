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Шевченко опроверг слухи о возможном назначении в «Милан»

01 октября 2019, 20:30

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Милана». 

«Милан» не связывался со мной, я не думаю о нём сейчас. Я тренер сборной Украины и у меня есть обязательство перед страной, я хочу вывести команду на чемпионат Европы. Я приехал в Милан, но не для того, чтобы вести переговоры. Хочу посмотреть на своих футболистов, Малиновский отлично проявляет себя в «Аталанте». После матча я встречусь со знакомыми из «Милана», но это будет дружеский ужин. Мы делаем так каждый раз, когда собираемся вместе.

Ранее появлялась новость о том, что Шевченко встретится с одним из руководителей «Милана» Паоло Мальдини.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
01 октября в 23:50
Милану уже дальше падать нельзя.
FESCO
FESCO
   633 / 797
01 октября в 22:25
Он последний из возможных еандидатов.
ariec93
ariec93 ответил Лёня_ Макинтош
   767 / 797
01 октября в 21:54
как тренер Шева не дорос еще чтоб возглавить легендарный топ клуб и вряд ли дорастет. красно-черным нужен реально серьезный специалист тренерского цеха а не всякая шелупонь ввиде Шевы , Рино .....
Нифига ты эксперт, определяешь так сразу, кто дорос, кто не дорос. Федун с тобой еще не связывался по поводу нового тренера, посоветоваться, кто достоин?)))
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
01 октября в 21:02
как тренер Шева не дорос еще чтоб возглавить легендарный топ клуб и вряд ли дорастет. красно-черным нужен реально серьезный специалист тренерского цеха а не всякая шелупонь ввиде Шевы , Рино .....
красавчик серж
красавчик серж
   137 / 797
01 октября в 20:46
ШЕВА-топ.
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