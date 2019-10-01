Шевченко опроверг слухи о возможном назначении в «Милан»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Милана».

«Милан» не связывался со мной, я не думаю о нём сейчас. Я тренер сборной Украины и у меня есть обязательство перед страной, я хочу вывести команду на чемпионат Европы. Я приехал в Милан, но не для того, чтобы вести переговоры. Хочу посмотреть на своих футболистов, Малиновский отлично проявляет себя в «Аталанте». После матча я встречусь со знакомыми из «Милана», но это будет дружеский ужин. Мы делаем так каждый раз, когда собираемся вместе.