Идеальный тренер для «Спартака»

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«Соккер.ру» о специалисте, чей творческий отпуск изрядно затянулся.

Последний раз Лоран Блан присутствовал на скамейке более трёх лет назад. Летом 2016 года «Пари Сен-Жермен» расторг с ним контракт, рассчитанный до 2020 года, и выплатил причитающуюся компенсацию. Нет, знаменитый защитник сборной Франции не исчез с радаров, его имя периодически мелькает в прессе. То его в «Марсель» сватают, то в «Лион», то в «Рому». И «Манчестер Юнайтед» не забывает. Но на данный момент 53-летний Блан без работы.

Конечно, размер отступных, выплаченных ПСЖ , позволяет жить в своё удовольствие. Но Блан в первую очередь тренер. И, наверное, любит свою работу. Поэтому ему рано записываться в пенсионеры. Пора, месье Блан, выходить на работу. Пауза слишком велика. Рано становиться отшельником и затворником.

Нам Лоран Блан запомнился в первую очередь своим ритуальным поцелуем в бритую макушку вратаря Фабьена Бартеза. Далеко не главный, второстепенный, а может, и третьестепенный штрих славной карьеры рослого француза. Лоран в первую очередь был высококлассным защитником. Выигрывал чемпионат мира, побеждал на чемпионате Европы, сменил немало славных клубов, и нигде не был лишним. Заработал прозвище Президент. Даже сам недавно покинувший этот мир президент Франции Жак Ширак назвал Лорана Президентом во время чествования в Елисейском дворце. Будучи защитником немало забивал. Чего стоит гол в ворота сборной Парагвая на домашнем чемпионате мира. Не забей тогда Блан Хосе Луису Чилаверту, и в мире был бы другой чемпион.

Но из замечательного футболиста получился замечательный тренер. Что бывает нечасто. Блан возглавил «Бордо» и вытащил «жирондинцев» из трясины на самый верх французского футбола. В сезоне-2007/08 второе место, в следующем чемпионский титул. Потом, правда, последовал отход на шестую позицию. Возможно, Президент всё бы исправил, но его позвали тренировать сборную Франции. Les bleus выиграли отборочный турнир на Евро-2012, вышли из сложной группы - Англия, Швеция и Украина, но в четвертьфинале уступили дорогу будущим чемпионам испанцам. Блан уступил штурвал товарищу по золотой сборной Дидье Дешаму, отдохнул год, а потом сменил Карло Анчелотти в ПСЖ . Где выиграл три чемпионата из трёх. Осуществить давнюю мечту парижан – покорить Лигу чемпионов – ему не удалось. А что, у кого-то другого получилось? Но специалисты считают, что «Пари Сен-Жермен», руководимый Бланом, был наиболее близок и к идеалу, и к покорению футбольного Монблана. Трижды парижане останавливались в четвертьфинале. Вот и ушёл Блан победителем. И пока остаётся таковым.

А теперь, собственно, о причине, побудившей нас вспомнить про Блана. Сейчас, когда «Спартак» ведёт поиски нового тренера, москвичам самое время обратить внимание на опытного француза. Блан не стар, как Венгер, и не архаичен, как многолетний шеф «Арсенала». Не забывайте, что каких-то полтора-два года назад болельщики «канониров» отправляли пожилого наставника на пенсию. И проводили ведь. Блан – не молод и зелен, как Доменико Тедеско, за плечами которого менее двух сезонов. Да и в отличие от немецкого итальянца Лоран сам играл в футбол и как играл. Поэтому вряд ли кто-то осмелится ему бросить «а кто ты такой, чтоб меня учить». И тренер он умелый, доказал своей работой. Не только мотиватор, как Рино Гаттузо, а вполне грамотный тактик. Кроме того, Президент был отличным защитником и может наконец-то настроить игру «Спартака» в обороне. При этом Блан вовсе не сторонник закрытого футбола. Его команды – и «Бордо», и сборная Франции, и ПСЖ много атаковали и много забивали. Умеет он и раскручивать игроков, а иных вообще выводить из спячки. Это Блан разбудил Кавенаги, это Блан сделал Йоанна Гуркюффа первоклассным диспетчером. «Соккер.ру» писал про чемпионский сезон «жирондинцев».

Конечно, услуги Лорана Блана будут стоить недешёво. Ну так и «Спартаку» грех экономить на тренере. Который далеко не десять процентов успеха. Зато в лице знаменитого француза москвичи получат не «забавного дедушку», не «шабашника», не «тренеришку», а зрелого, грамотного и мотивированного специалиста. Да-да, мотивированного. Блану важно напомнить о себе и доказать, что его не стоит списывать со счетов. Конечно, услуги четырёхкратного чемпиона Франции стоят прилично, но, наверно, «Спартак» заплатил больше за неустойки и разрывы контрактов предыдущим наставникам.

А поедет ли Блан в Россию, тем более в «Спартак»? А почему, собственно говоря, нет? Если француз уже три года не трудоустроен в чемпионатах большой пятёрки, то что мешает ему перезапустить карьеру у нас. Ведь выходил «Спартак» на Леонарду Жардима, почти договорился с Антонио Конте. Приезжали в Россию Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Гус Хиддинк, Дик Адвокат. Тоже ведь не ремесленники, а именитые тренеры. Что мешает хорошо поговорить с Бланом? Да ничего. Отпугнёт ли Лорана репутация «Спартака» и его владельцев. Да полно. Каждый случай тренерских неудач и отставок индивидуален, и вряд ли Блан разделит судьбу Унаи Эмери или Массимо Карреры. Да и уволить его будет не так просто. Кстати, история с Эмери, напротив, сыграет скорее за приход француза в «Спартак». Есть сведения, что Блан недолюбливает своего преемника в ПСЖ . И добиться успеха с «красно-белыми» для француза – своего рода шанс поквитаться с испанским тренером.

Есть ещё один деликатный момент, из-за которого Президент до сих пор не трудоустроен. Ещё в бытность тренером сборной Франции Блан неосторожно высказался, что среди юных футболистов слишком мало белых французов. Большинство составляют выходцы из Африки, Вест-Индии, Ближнего Востока, Магриба. Многие имеют двойное гражданство и, став взрослыми, выбирают команды стран своих предков. Получается, что французские школы готовят резервы не только для себя. Блан предложил ввести квоты для ребят с двойным гражданством. Возможно, Блан выразился несколько неуклюже, а возможно его слова исказили. В итоге тренера обвинили в расизме. А ещё если учесть, что фамилия его переводится как «белый». Поэтому в европейских странах, где политкорректность дошла до маразма, Блану непросто трудоустроиться. Сразу раскопают тот скандал и обвинят чёрт знает в чём. В России пока ситуация не доведена до абсурда, поэтому Блан будет себя чувствовать более комфортно.