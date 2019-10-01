Анчелотти: «Матч с „Генком“ простым быть не может по определению»

Главный тренер «Наполи» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Генком» в Лиге чемпионов.

Завтра нам нужно проявить все свои волевые и бойцовские качества, иначе мы можем остаться ни с чем. Очень важно четко понимать, что этот матч простым быть не может по определению. Нам противостоит серьезно настроенный соперник, которого будут гнать вперед переполненные трибуны. Не забывайте, что это первый домашний матч «Генка» в Лиге чемпионов, и тут эмоции могут сыграть важную роль.