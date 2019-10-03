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Дзюба: «Мой пас на Азмуна без касания? Целую ваши мысли»

03 октября 2019, 10:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» в своем стиле ответил на вопрос журналиста. 

Моя голевая передача на Азмуна без касания? Золотые слова, золотые слова. Целую ваши мысли, как говорится. Вот прямо приятно услышать, видно, что разбираетесь в футболе. Это и чувство, и под конец я увидел, что он набирает скорость, и он кричал что-то на своем: «Астав, астав». Я понял, что нужно пропускать. С «Рубином» я так же пропускал. Приятно, надеюсь, многие услышат, что это голевая передача. Англичане молодцы, законодатели футбола

 Также Дзюба был признан игроком матча с «Бенфикой».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
03 октября в 19:26
Дзюба всегда найдет что сказать.
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 14:03
Дзюба красава хрющи плачут и локти кусают.
beefs
beefs
   225 / 797
03 октября в 13:57
Не верится, что это Дзюба...
Багров-брат
Багров-брат
   427 / 797
03 октября в 13:24
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       777 / 797
    03 октября в 12:21
    Куда,куда он журналиста целует?
    Знатог
    Знатог
       144 / 797
    03 октября в 12:03
    Как там щас говорят? "Да я просто забыл ударить по мячу".
    ZenCh
    ZenCh ответил 25процентный клоун
    03 октября в 11:30
    Как зенит?)) Нет, там после унолости еще слово идет)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил ZenCh
         11 / 797
      03 октября в 11:20
      Как зенит?))
      Нет, там после унолости еще слово идет)))
      ZenCh
      ZenCh ответил 25процентный клоун
      03 октября в 11:10
      Цирк, первый гол с очевидным нарушением правил, сначала сбил игрока потом в мяч
      Да что ж ты такой унылый?
      тумба-юмба
      тумба-юмба
         777 / 797
      03 октября в 11:07
      Промахнулся мимо мяча,а теперь кричит что так и задумал.Дерево,оно и в зените дерево.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         11 / 797
      03 октября в 10:39
      Цирк, первый гол с очевидным нарушением правил, сначала сбил игрока потом в мяч
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