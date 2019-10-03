Дзюба: «Мой пас на Азмуна без касания? Целую ваши мысли»

Нападающий «Зенита» после матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» в своем стиле ответил на вопрос журналиста.

Моя голевая передача на Азмуна без касания? Золотые слова, золотые слова. Целую ваши мысли, как говорится. Вот прямо приятно услышать, видно, что разбираетесь в футболе. Это и чувство, и под конец я увидел, что он набирает скорость, и он кричал что-то на своем: «Астав, астав». Я понял, что нужно пропускать. С «Рубином» я так же пропускал. Приятно, надеюсь, многие услышат, что это голевая передача. Англичане молодцы, законодатели футбола