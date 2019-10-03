Дзюба погулял по петербургским крышам

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба взобрался на крышу петербургского многоэтажного дома.
Красотенька.
Напомним, что Дзюба был признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба взобрался на крышу петербургского многоэтажного дома.
Красотенька.
Напомним, что Дзюба был признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Глаза поднимите к Луне.
Смотрите, левее на крыше,
Дзюба гуляет во сне.
Гуляет лунатик по крыше,
Слегка улыбаясь во сне,
Не знает, не видит, не слышит
Печалей земных в тишине.
Глаза поднимите к Луне.
Смотрите, левее на крыше,
Дзюба гуляет во сне.
Гуляет лунатик по крыше,
Слегка улыбаясь во сне,
Не знает, не видит, не слышит
Печалей земных в тишине.
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу!!!)))
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу!!!)))