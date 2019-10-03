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Дзюба погулял по петербургским крышам

вчера, 17:51

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба взобрался на крышу петербургского многоэтажного дома.

Красотенька.

Дзюба погулял по петербургским крышам

Напомним, что Дзюба был признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 991
вчера в 19:05
Пусть погуляет...
Garrincha58
Garrincha58
   234 / 991
вчера в 18:49
и это у него травма бедра? это он так восстанавливается? может и Малкому погулять по крышам Питера
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил ziborock
   152 / 991
вчера в 18:49
Дзюба в Питере совсем дурачком стал! Главное чтобы не спрыгнул, все таки как человека - жалко!
А чего ему будет ? Сейчас любой крепеж на выбор, соберут, зашпатлюют, полакируют, будет краше старого.
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 18:49
Крыши это любимые места хрющек у Дзюбы это с детства, но хоть не прыгает как все остальные.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   608 / 991
вчера в 18:45
Че, на стадионе крышу сожрали все-таки?
ДСА
ДСА
   154 / 991
вчера в 18:42
Точно петух гамбургский.
GYTSYL
GYTSYL ответил Литейный 4
   83 / 991
вчера в 18:40
Потише! Пожалуйста, тише, Глаза поднимите к Луне. Смотрите, левее на крыше, Дзюба гуляет во сне. Гуляет лунатик по крыше, Слегка улыбаясь во сне, Не знает, не видит, не слышит Печалей земных в тишине.
Поэт!
Литейный 4
Литейный 4
   11 / 991
вчера в 18:26
Потише! Пожалуйста, тише,
Глаза поднимите к Луне.
Смотрите, левее на крыше,
Дзюба гуляет во сне.

Гуляет лунатик по крыше,
Слегка улыбаясь во сне,
Не знает, не видит, не слышит
Печалей земных в тишине.
ziborock
ziborock
   13 / 991
вчера в 18:17
А что это в Питере крыши в красно-белых цветах?! Так вот чем Дзюба занимается!
Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу!!!)))
GYTSYL
GYTSYL ответил ziborock
   83 / 991
вчера в 18:14
Дзюба в Питере совсем дурачком стал! Главное чтобы не спрыгнул, все таки как человека - жалко!
Будет прыгать,бакланы спасут)
ziborock
ziborock
   13 / 991
вчера в 18:12
Дзюба в Питере совсем дурачком стал! Главное чтобы не спрыгнул, все таки как человека - жалко!
ziborock
ziborock ответил Jake Sully
   13 / 991
вчера в 18:11
это вам не по крышам тарасовки от негров бегать... в Питере можно полюбоваться красотами города.
Какими?!))) Обшарпанными стенами, кривыми дымоходами и грязными окнами как на фото выше!)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил LOpp
   32 / 991
вчера в 18:09
Не, пытался закосить под бакланчика)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   32 / 991
вчера в 18:08
Новость просто запредельной важности).
LOpp
LOpp
   17 / 991
вчера в 18:07
Бакланчиков покормить залез
Jake Sully
Jake Sully
   174 / 991
вчера в 18:04
это вам не по крышам тарасовки от негров бегать... в Питере можно полюбоваться красотами города.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   210 / 991
вчера в 18:02
....люди потише ,люди потише , Дзюба на крыше !!!! ))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   210 / 991
вчера в 18:00
Карлссон кю.....ныть ! ))
GYTSYL
GYTSYL ответил cska1948
   83 / 991
вчера в 17:55
И где на фото Дзюба?
В трубу залез.
GYTSYL
GYTSYL
   83 / 991
вчера в 17:54
Крыша поехала?
cska1948
cska1948
   63 / 991
вчера в 17:54
И где на фото Дзюба?
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