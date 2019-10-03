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Киевское «Динамо» и «Лугано» сыграли вничью

вчера, 23:49
ЛуганоЛоготип футбольный клуб Лугано0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Киевское «Динамо» на выезде не смогло обыграть «Лугано» в рамках 2-го группового раунда Лиги Европы.

Санкт-Галлен, стадион Кибунпарк

«Лугано» - «Динамо» 0:0

«Лугано»: Бауманн, Яо, Марич, Дапрела, Лаванши, Ловрич (Кустодио Да Коста 70), Хонатан Саббатини, Вечей, Карлиньос, Герндт (Холендер 78), Араторе (Даль Монте 64)
Главный тренер: Селестини Фабио.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шепелев (Гармаш 84), Цыганков, Родригес (Беседин 70), Вербич (Де Пена 88)
Главный тренер: Михайличенко Алексей.

Предупреждения: Яо 23, Кадар 35, Шабанов 86

В прошлом туре киевляне обыграли «Мальме».

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Все комментарии
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил АПЛ рулит
   179 / 991
сегодня в 01:01
После того как ушел Сергей Ребров из тренерского мостика Динамо опять стал середняком
    АПЛ рулит
    АПЛ рулит
       155 / 991
    сегодня в 00:58
    После того как ушел Сергей Ребров из тренерского мостика Динамо опять стал середняком
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       715 / 991
    сегодня в 00:51
    Динамо пора закрывать
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars
       720 / 991
    сегодня в 00:35
    Героев Украины каждому! Сохранили своё очко в битве с швейцарскими монстрами со дна таблице местного чемпа.
    АПЛ рулит
    АПЛ рулит
       155 / 991
    сегодня в 00:22
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