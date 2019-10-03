Киевское «Динамо» и «Лугано» сыграли вничью

Киевское «Динамо» на выезде не смогло обыграть «Лугано» в рамках 2-го группового раунда Лиги Европы.
Санкт-Галлен, стадион Кибунпарк
«Лугано» - «Динамо» 0:0
«Лугано»: Бауманн, Яо, Марич, Дапрела, Лаванши, Ловрич (Кустодио Да Коста 70), Хонатан Саббатини, Вечей, Карлиньос, Герндт (Холендер 78), Араторе (Даль Монте 64)
Главный тренер: Селестини Фабио.
«Динамо»: Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Буяльский, Сидорчук, Шепелев (Гармаш 84), Цыганков, Родригес (Беседин 70), Вербич (Де Пена 88)
Главный тренер: Михайличенко Алексей.
Предупреждения: Яо 23, Кадар 35, Шабанов 86
В прошлом туре киевляне обыграли «Мальме».