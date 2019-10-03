Эмери: «Я люблю Лигу Европы»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о игре в Лиге Европы.

Я хочу чувствовать, что не только я люблю Лигу Европы, но и все мои игроки любят этот турнир. Мы хотим добиться чего-то важного. Это один титул и прямой путь в Лигу чемпионов.

Мы планируем провести шесть хороших матчей на групповом этапе, и мы уже отлично сыграли в первой игре на выезде.