Эмери: «Я люблю Лигу Европы»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о игре в Лиге Европы.
Я хочу чувствовать, что не только я люблю Лигу Европы, но и все мои игроки любят этот турнир. Мы хотим добиться чего-то важного. Это один титул и прямой путь в Лигу чемпионов.
Мы планируем провести шесть хороших матчей на групповом этапе, и мы уже отлично сыграли в первой игре на выезде.
Стоит отметить, что Эмери уже три раза выигрывал Лигу Европы.
И то, что Алан Смит, легенда "Арсенала", тоже сказал, что беседовал с некоторыми игроками "Арсенала" и они не понимают, что от них хочет Эмери.
Я не хочу и не собираюсь поддерживать тренера (да и ему пофиг на это), который абсолютно не подходит команде. Для меня главное, чтобы команда боролась на столько, на сколько она может. А главный лозунг у нас "безволие и пофигизм".
И то, что Алан Смит, легенда "Арсенала", тоже сказал, что беседовал с некоторыми игроками "Арсенала" и они не понимают, что от них хочет Эмери.
Я не хочу и не собираюсь поддерживать тренера (да и ему пофиг на это), который абсолютно не подходит команде. Для меня главное, чтобы команда боролась на столько, на сколько она может. А главный лозунг у нас "безволие и пофигизм".
держут планку, как всегда ховно))
держут планку, как всегда ховно))
Все твои игроки любят ЛЧ, только с тренеришкой туда не попасть.
"Это один титул и прямой путь в Лигу чемпионов"
Можно тупо было не выставлять резерв на домашний матч с КП в конце прошлого сезона, и играть в ЛЧ.
Вали уже в "Севилью"
Все твои игроки любят ЛЧ, только с тренеришкой туда не попасть.
"Это один титул и прямой путь в Лигу чемпионов"
Можно тупо было не выставлять резерв на домашний матч с КП в конце прошлого сезона, и играть в ЛЧ.
Вали уже в "Севилью"