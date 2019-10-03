ГлавнаяНовости

Эмери: «Я люблю Лигу Европы»

03 октября 2019, 11:59

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о игре в Лиге Европы.

Я хочу чувствовать, что не только я люблю Лигу Европы, но и все мои игроки любят этот турнир. Мы хотим добиться чего-то важного. Это один титул и прямой путь в Лигу чемпионов.

Мы планируем провести шесть хороших матчей на групповом этапе, и мы уже отлично сыграли в первой игре на выезде.

Стоит отметить, что Эмери уже три раза выигрывал Лигу Европы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марселино был уволен из «Валенсии» из-за метафоры
Вчера, 21:21 Комментарии6
Дешам: «Вопрос с Бензема в сборной Франции для меня закрыт раз и навсегда»
Вчера, 21:11 Комментарии2
Шевченко: «Не думаю, что мы и португальцы будем играть на ничью»
Вчера, 20:38 ВидеоКомментарии10
Конте: «Не стоит себя обманывать - „Интеру“ пока далеко до „Ювентуса“»
Вчера, 19:36 Комментарии7
Сантуш: «В сборной Украины особо выделю Ярмоленко»
Вчера, 17:55 Комментарии5
Эрикссон: «Фергюсон грозился убить меня, если я вызову Руни в сборную»
Вчера, 17:35 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   134 / 797
04 октября в 17:43
видать Арсеналу ЛЧ в ближайшее время не светит. Надеюсь,хоть ЛЕ возьмёте.
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
03 октября в 13:59
А Дзюба не любит ни тебя,ни ЛЕ,хотя с ней был "дружен" несколько раз.Он теперь на пути к финалу ЛЧ-баклан высокого полёта!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   196 / 797
03 октября в 13:27
Ну наверно что его клубы до ЛЧ не дотягивают, Арсенал при нем не лучше чем при позднем Венгере, победы чередуются поражениями. В топ 4 АПЛ пока не дотягивает поэтому и понимает что в ЛЕ ему играть в ближайшем будущем.
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   51 / 797
03 октября в 13:10
пора любить лигу чемпионов
шyм
шyм
03 октября в 13:08
да выиграл он ее не раз, знает толк
Drossel
Drossel
03 октября в 13:00
такую чушь несёт,вот зачем опять усираться в ле чтобы потом в полуфинале финале снова облажаться, лучше сделать ставку на чемпионат и боротся за лч.
BenderBender
BenderBender ответил cska plus
   128 / 797
03 октября в 12:54
А вам и Ле пора разлюбить. Не тянете.
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 12:33
Правильно, до ЛЧ не дотягиваете поэтому остаётся любить ЛЕ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил realdogge the gunner
   7 / 797
03 октября в 12:26
он доработает контракт как минимум. Увольнять его не будут, это не по-арсенальски. Поэтому негатив ни к чему не приведёт. Эмери важна наша поддержка. Даже если он нам не нравится ( мне не нравится), но мы обязаны его поддерживать.
Одно дело, если бы ему дали наш резерв только, пусть сколько угодно бы руководил, другое - сейчас в "Арсенале" достаточно игроков уже и в защите, и в обороне, в полузащите только одного не хватает вместо Ржаки. Чтобы при таких конкурентах спокойно занимать третье место, а команда сейчас на 4м только из-за трех минимальных побед над самыми что ни на есть аутсайдерами, когда молодежь "Челси" накатывает и (не будем трогать МЮ) ВХЮ, "Лестер" выдают стабильные результаты и качественную игру.
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 797
03 октября в 12:23
Тебе бы в другой арсенал пойти работать)
GYTSYL
GYTSYL
   516 / 797
03 октября в 12:23
Дворовый турнир,как можно его любить?
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответил realdogge the gunner
   521 / 797
03 октября в 12:20
И снова загаловки уровня жёлтой прессы на соккер.ру держут планку, как всегда ховно))
Что в этом заголовке желтого?
Killofwrath
Killofwrath
   692 / 797
03 октября в 12:19
Единственный тренер в мире, который любит Лигу Европы)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил realdogge the gunner
   7 / 797
03 октября в 12:19
И снова загаловки уровня жёлтой прессы на соккер.ру держут планку, как всегда ховно))
Кстати, а источник этой новости действительно интересный. Там обсуждается, что Бакайо Сака заявил, что ему легче понять, что от него хочет Фредд Юнгберг, чем Унаи Эмери, потому что Эмери плохо знает английский))

И то, что Алан Смит, легенда "Арсенала", тоже сказал, что беседовал с некоторыми игроками "Арсенала" и они не понимают, что от них хочет Эмери.

Я не хочу и не собираюсь поддерживать тренера (да и ему пофиг на это), который абсолютно не подходит команде. Для меня главное, чтобы команда боролась на столько, на сколько она может. А главный лозунг у нас "безволие и пофигизм".
realdogge the gunner
realdogge the gunner ответил Так Себе Аналитик
   624 / 797
03 октября в 12:17
"но и все мои игроки любят этот турнир" Все твои игроки любят ЛЧ, только с тренеришкой туда не попасть. "Это один титул и прямой путь в Лигу чемпионов" Можно тупо было не выставлять резерв на домашний матч с КП в конце прошлого сезона, и играть в ЛЧ. Вали уже в "Севилью"
он доработает контракт как минимум. Увольнять его не будут, это не по-арсенальски. Поэтому негатив ни к чему не приведёт. Эмери важна наша поддержка. Даже если он нам не нравится ( мне не нравится), но мы обязаны его поддерживать.
realdogge the gunner
realdogge the gunner
   624 / 797
03 октября в 12:15
И снова загаловки уровня жёлтой прессы на соккер.ру
держут планку, как всегда ховно))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
03 октября в 12:05
"но и все мои игроки любят этот турнир"

Все твои игроки любят ЛЧ, только с тренеришкой туда не попасть.

"Это один титул и прямой путь в Лигу чемпионов"

Можно тупо было не выставлять резерв на домашний матч с КП в конце прошлого сезона, и играть в ЛЧ.

Вали уже в "Севилью"
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100