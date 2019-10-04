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Главный тренер «Карабаха» высказался о дроне с флагом Нагорного Карабаха

сегодня, 09:30
ДюделанжЛоготип футбольный клуб Дюделанж1 : 4Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)КарабахМатч завершен

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал об инциденте, который произошёл по ходу матча, а именно появлении дрона с флагом Нагорного Карабаха:

Я вообще против подобных вещей в спорте. Это не первый раз, когда подобное случается. Но в прошлый раз я особо не высказывался на эту тему, так как не собирался говорить о них. Как азербайджанцы, карабахцы, мы всегда стараемся показать свою культуру, где бы мы ни находились. И всегда стараемся быть человечными. Да, поражения случаются. Но подобная провокация – это просто трусость.

Да, в раздевалке ребятам были расстроены, разозлились, и было тяжело их снова настроить на матч. Однако, я в любом случае благодарен своим игрокам, что они меня услышали и проявили себя на поле настоящими победителями. И теперь мы возвращаемся с красивой победой. Возможно, в будущем такая провокация вновь повториться. Как по мне, каждый раз делать такое – это дешево.

Нагорно-Карабахская Республика - непризнанное государство. В 1991-1994 годах между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской Республикой, которую поддерживала Армения, возник военный конфликт.

Ранее сообщалось, что матч «Карабах» - «Дюделанж» был остановлен из-за провокации.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Gourcuff Yohanne
   71 / 1005
сегодня в 13:44
Не бомби, речь идет о клубном футболе. А теперь- выдыхай.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил Y.N.W.A.
   890 / 1005
сегодня в 13:20
Позорная провокация дешевых сепаратистов. Единственное на что их хватает это тявкать из-под шконки, у самих ведь футбол на уровне плинтуса. Но азербайджанский Карабах заткнул этих позорников и их приспешников с дешевой тряпкой на дроне. Красавцы!
Это твой интернет дешёвый . Не можешь даже взглянуть на рейтинг фифа. Посмотри чей футбол ниже плинтуса.
Морозовский
Морозовский
   14 / 1005
сегодня в 13:03
Это, конечно, не есть хорошо, но попытка футболёров попасть мячом в этот дрон выглядела смешно и проявлением слабости и глупости.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   71 / 1005
сегодня в 10:29
Позорная провокация дешевых сепаратистов. Единственное на что их хватает это тявкать из-под шконки, у самих ведь футбол на уровне плинтуса. Но азербайджанский Карабах заткнул этих позорников и их приспешников с дешевой тряпкой на дроне. Красавцы!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   132 / 1005
сегодня в 09:56
Отличный ответ провокаторам,нечего было тряпку показывать. Агдамцы мужики! С победой Карабах!
cska plus
cska plus
   16 / 1005
сегодня в 09:44
Демократия, что так разлило Курбанова а если бы это был флаг Англии или США его игроки тоже разозлились.
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