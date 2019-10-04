Главный тренер «Карабаха» высказался о дроне с флагом Нагорного Карабаха

Главный тренер «Карабаха» рассказал об инциденте, который произошёл по ходу матча, а именно появлении дрона с флагом Нагорного Карабаха:

Я вообще против подобных вещей в спорте. Это не первый раз, когда подобное случается. Но в прошлый раз я особо не высказывался на эту тему, так как не собирался говорить о них. Как азербайджанцы, карабахцы, мы всегда стараемся показать свою культуру, где бы мы ни находились. И всегда стараемся быть человечными. Да, поражения случаются. Но подобная провокация – это просто трусость.

Да, в раздевалке ребятам были расстроены, разозлились, и было тяжело их снова настроить на матч. Однако, я в любом случае благодарен своим игрокам, что они меня услышали и проявили себя на поле настоящими победителями. И теперь мы возвращаемся с красивой победой. Возможно, в будущем такая провокация вновь повториться. Как по мне, каждый раз делать такое – это дешево.