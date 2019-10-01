«Аль-Садд» Хави с разгромом проиграл в полуфинале азиатской Лиги чемпионов

01 октября 2019, 21:32

Катарский «Аль-Садд», который тренирует экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Хави, потерпел разгромное поражение от «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии в первом полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов.

Ответная встреча между командами состоится 22 октября в Саудовской Аравии.

Азиатская Лига чемпионов

Полуфинал. 1-й матч

«Аль-Садд» (Катар) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 1:4 (1:2)

Голы: Гомис (автогол), 14 — Гомис, 33; Аль-Булайхи, 45; Аль-Хажри (автогол), 60; Аль-Шалхуб, 67.



Также недавно Хави заявил, что нацелен на возвращение в «Барселону».