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«Аль-Садд» Хави с разгромом проиграл в полуфинале азиатской Лиги чемпионов

01 октября 2019, 21:32

Катарский «Аль-Садд», который тренирует экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Хави, потерпел разгромное поражение от «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии в первом полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов. 

Ответная встреча между командами состоится 22 октября в Саудовской Аравии.

Азиатская Лига чемпионов

Полуфинал. 1-й матч

«Аль-Садд» (Катар) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 1:4 (1:2)
Голы: Гомис (автогол), 14 — Гомис, 33; Аль-Булайхи, 45; Аль-Хажри (автогол), 60; Аль-Шалхуб, 67.

Также недавно Хави заявил, что нацелен на возвращение в «Барселону».

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Все комментарии
da da da
da da da
   284 / 797
01 октября в 21:55
лол
Гомис сделал результат))
DGIIIIN
DGIIIIN
   669 / 797
01 октября в 21:51
Два автоголоа...просто непруха...Посмотрим ответку..!
League1
League1
   35 / 797
01 октября в 21:46
    Strikers188
    Strikers188
       406 / 797
    01 октября в 21:39
    Ну у саудитов состав по сильнее + тренер более опытный, сын Мирчи Луческу кстати, но и не совсем понятное удаление при счёте 1-1 повлияло на результат.
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