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Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов

02 октября 2019, 07:31
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

«Динамо» Загреб уступило «Манчестер Сити» (0:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов и установило антирекорд турнира.

Для хорватского клуба это было 13-е подряд поражение в выездных матчах ЛЧ. Ранее «Динамо» делило этот антирекорд со «Спартаком», на счету которого было 12 гостевых поражений в ЛЧ подряд.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
03 октября в 00:40
Но все равно 1-18 никому не побить.
Роман Романов
Роман Романов
02 октября в 17:29
Да Спартак давно бы побил, да только в ЛЧ не играют
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 797
02 октября в 14:38
Теперь Спартак не первый в этом плане) Но фишка в том, что красно-белые врядли дойдут до такого! Они ведь даже в групповой раунд Лиги Европы пройти не в состоянии:)
ziborock
ziborock ответил n272nm
   32 / 797
02 октября в 12:52
Кони выигрывали Кубок УЕФА. Какие к ним могут быть вопросы, тем более от болельщиков Спартака?! Вы мелко плаваете - залница видна! Чтобы задавать вопросы болельщикам ЦСКА, для начала поднимитесь на одну ступеньку с ними, выиграйте еврокубок. А до тех пор просто молчите в тряпочку, ибо вы - никто и звать вас никем!
Я уже лет 7 от тебя только одно и слышу: "УЕФА", "мелко плаваете" (заело или ничего на ум нового не приходит)! Не удивлен - помнится ты писал что бывший военный!) Ну а так, вначале дойдите до полуфинала ЛЧ или поднимитесь на 4 сторочку рейтинга УЕФА как Спартак а не кичитесь купленной победой в кубке для неудачников ЛЧ, вот тогда может мы с вами и поговорим на равных! У Барсы тоже нет Кубка УЕФА!!! Так что мелко плаваете....)))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ошалевший
   240 / 797
02 октября в 12:27
зачем это статья о днохл тут? смотреть этот балет на коньках себя не уважать,лучше обменять пару часов сна на то что называют хоккеем
Не ,ну не скажи!!!!!!КХЛ всегда смотрю,правда только со стадии плей-офф т.к регулярку смотреть просто бессмысленно !!!
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил С детства за Атлетико
   50 / 797
02 октября в 12:08
Не угадал. Против судейско-кабинетных депо и пищевика. А ЦСКА, Краснодару, Зени только побед.
аха—ха—хааааа)))))
как раз в ЧР кабинетные -это кони и бомжи!
Вся страна об этом знает!
Rheinfall
Rheinfall
   153 / 797
02 октября в 11:55
Ни что не вечно!
ошалевший
ошалевший ответил С детства за Атлетико
   347 / 797
02 октября в 11:55
Зачем за Бенфику? Надо выигрывать у португальцев, свиньи и так им фору дали слив Браге.
да кому нужны эти очки? а вот унижение болота бесценно
ошалевший
ошалевший ответил Красно Синий воин
   347 / 797
02 октября в 11:50
У спартачей одни расстройства. ЦСКА забросил девять шайб в ворота «спартака» 9:3! ЦСКА жестко подавил восстание «спартака», одержав самую крупную победу в сезоне ЦСКА одержал седьмую победу кряду и возглавил турнирную таблицу КХЛ. «Спартак» не может одолеть армейцев уже на протяжении шести лет, проиграв за это время ЦСКА 14 матчей. Красно-белые сменили вратаря на 35-й минуте, но после этого пропустили еще пять шайб. Армейцы впервые в этом сезоне выиграли с разницей в пять шайб. Лидер ЦСКА Кирилл Капризов сделал хет-трик. Уже второй в этом сезоне
зачем это статья о днохл тут? смотреть этот балет на коньках себя не уважать,лучше обменять пару часов сна на то что называют хоккеем
n272nm
n272nm ответил RED_BLOOD
   149 / 797
02 октября в 11:50
Кони выигрывали Кубок УЕФА. Какие к ним могут быть вопросы, тем более от болельщиков Спартака?! Вы мелко плаваете - залница видна! Чтобы задавать вопросы болельщикам ЦСКА, для начала поднимитесь на одну ступеньку с ними, выиграйте еврокубок. А до тех пор просто молчите в тряпочку, ибо вы - никто и звать вас никем!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
02 октября в 11:26
У спартачей одни расстройства.

ЦСКА забросил девять шайб в ворота «спартака»
9:3! ЦСКА жестко подавил восстание «спартака», одержав самую крупную победу в сезоне

ЦСКА одержал седьмую победу кряду и возглавил турнирную таблицу КХЛ.
«Спартак» не может одолеть армейцев уже на протяжении шести лет, проиграв за это время ЦСКА 14 матчей.
Красно-белые сменили вратаря на 35-й минуте, но после этого пропустили еще пять шайб.
Армейцы впервые в этом сезоне выиграли с разницей в пять шайб.
Лидер ЦСКА Кирилл Капризов сделал хет-трик. Уже второй в этом сезоне
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил viv
02 октября в 11:18
Это какой то позор .....спартак и в Европе самый унылый российский клуб... Не зря Рейнгольд сказал..что спартак это хуже позора. https://www.youtube.com/watch?v=FT6IvNWXwY0
А Рейнгольд ведь прав.

😄😄😄😄
спартак
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
С детства за Атлетико
С детства за Атлетико ответил RED_BLOOD
02 октября в 11:15
Не угадал. Против судейско-кабинетных депо и пищевика.
А ЦСКА, Краснодару, Зени только побед.
n272nm
n272nm
   149 / 797
02 октября в 11:07
У свиней масса достижений в ЛЧ! Есть чем гордиться!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   357 / 797
02 октября в 11:06
ну и хорошо, не вечно нам быть последними
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   269 / 797
02 октября в 10:37
На красно-белой улице праздник
viv
viv
   56 / 797
02 октября в 10:31
Это какой то позор .....спартак и в Европе самый унылый российский клуб...
Не зря Рейнгольд сказал..что спартак это хуже позора.

Армейская душа
Армейская душа ответил RED_BLOOD
   98 / 797
02 октября в 10:30
а как же Вардар/Мольде/АиК? или память стёрлась? или помнишь только свои победы и чужие поражения)))))))
    kastites
    kastites
       193 / 797
    02 октября в 10:28
    Этого не может быть....
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил Армейская душа
       50 / 797
    02 октября в 10:26
    Позор - это неспособность пройти квалификацию который год подряд. Хотя кому я рассказываю )))
    а как же Вардар/Мольде/АиК?
    или память стёрлась?
    или помнишь только свои победы и чужие поражения)))))))
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD ответил Армейская душа
       50 / 797
    02 октября в 10:18
    Позор - это неспособность пройти квалификацию который год подряд. Хотя кому я рассказываю )))
      RED_BLOOD
      RED_BLOOD ответил С детства за Атлетико
         50 / 797
      02 октября в 10:17
      Зачем за Бенфику? Надо выигрывать у португальцев, свиньи и так им фору дали слив Браге.
      так у тебя девиз — против российского клуба, вот и одевай вечером майку Бенфики!
      Будь уж последователен!
      RED_BLOOD
      RED_BLOOD ответил Jeck Denielse
         50 / 797
      02 октября в 10:14
      Ты опять про "нагретые шары" при жеребьёвке ЛЧ ??. Ещё скажи обычные "Газпром спонсор турнира"....и съёмки жеребьёвки проходят трое суток...пока Зениту "выгодных" соперников фортуна не выдаст....)) Ну или ещё какае нибудь ваши придумки-оправдашки.......сочинённые при обломе.....в следствии неимоверного желания чтоб Зениту достался соперник по-сильней....и он хоть на миллиметр стал ближе к вашим "рекордам" в ЛЧ....)) Не проще ли ...и неправильней ли желать своему клубу научиться Мариборы и ПАОКи обыгрывать.......чем денно и нощно желать проигрышей Зениту в ЛЧ..... П.С. Я за все наши клубы в европах....
      Джек не кипятись, я тоже в Европе только за российские клубы, пока в них есть хоть один россиянин!
      Но нужно признать если Зенит займёт 1-2 место в группе , дальше у него будет куда больше шансов вылететь вообще из еврокубков!
      Поэтому пожелаю сегодня Зениту удачи с Бенфикой, ( при победе Зенита похвалю, а при поражении придется потроллить )))))).
      Короче Зениту сегодня на поле Удачи!
      Армейская душа
      Армейская душа ответил RED_BLOOD
         98 / 797
      02 октября в 10:08
      я даже 1993 год тебе не припоминаю Олимпик Марсель-Цска! там класс французов не сопоставим был цска! а вот ПЯТЬ-ОДИН в Болгарии, это еще тот позор, это тебе не вчерашняя Бавария с Тоттенхэмом или прошлогодний Мансити с Шальке! Это всего лишь какой болгарский клубишко!
      Позор - это неспособность пройти квалификацию который год подряд. Хотя кому я рассказываю )))
      RED_BLOOD
      RED_BLOOD ответил Adonius
         50 / 797
      02 октября в 10:06
      Круче семи ничего пока не было.
      я даже 1993 год тебе не припоминаю
      Олимпик Марсель-Цска!
      там класс французов не сопоставим был цска!
      а вот ПЯТЬ-ОДИН в Болгарии, это еще тот позор, это тебе не вчерашняя Бавария с Тоттенхэмом или прошлогодний Мансити с Шальке!
      Это всего лишь какой болгарский клубишко!
      Армейская душа
      Армейская душа
         98 / 797
      02 октября в 09:57
      Бестрофейные "полуфиналисты ЛЧ" после 2000-х превратились в "повелителей квалификаций" и ныне способны только завидовать командам, представляющим Россию в еврокубках )))
      Footbolista
      Footbolista
         3 / 797
      02 октября в 09:55
      С детства за детского деревянного коня N43...
      КЭТиК
      КЭТиК
         100 / 797
      02 октября в 09:53
      Ну вот, Спартак уже не легенда Лиги Чемпионов.
      С детства за Атлетико
      С детства за Атлетико ответил RED_BLOOD
      02 октября в 09:52
      Зачем за Бенфику? Надо выигрывать у португальцев, свиньи и так им фору дали слив Браге.
      За адекватность
      За адекватность ответил GGGringOOO
         28 / 797
      02 октября в 09:50
      Вы ещё наши 0 очков в группе и разницу мячей 1-18 повторите, и свеженькое 0:7. Там ещё у Шахтера кипер пропускает какие-то 20 матчей подряд, но там Игорян за собой застолбил звание "самый гостеприимный кипер"
      Да как бы в сезоне 2011-2012 они даже превзошли, набрав 0 очков в группе с разницей 3-22.
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