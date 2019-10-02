Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов

«Динамо» Загреб уступило «Манчестер Сити» (0:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов и установило антирекорд турнира.
Для хорватского клуба это было 13-е подряд поражение в выездных матчах ЛЧ. Ранее «Динамо» делило этот антирекорд со «Спартаком», на счету которого было 12 гостевых поражений в ЛЧ подряд.
как раз в ЧР кабинетные -это кони и бомжи!
Вся страна об этом знает!
как раз в ЧР кабинетные -это кони и бомжи!
Вся страна об этом знает!
ЦСКА забросил девять шайб в ворота «спартака»
9:3! ЦСКА жестко подавил восстание «спартака», одержав самую крупную победу в сезоне
ЦСКА одержал седьмую победу кряду и возглавил турнирную таблицу КХЛ.
«Спартак» не может одолеть армейцев уже на протяжении шести лет, проиграв за это время ЦСКА 14 матчей.
Красно-белые сменили вратаря на 35-й минуте, но после этого пропустили еще пять шайб.
Армейцы впервые в этом сезоне выиграли с разницей в пять шайб.
Лидер ЦСКА Кирилл Капризов сделал хет-трик. Уже второй в этом сезоне
ЦСКА забросил девять шайб в ворота «спартака»
9:3! ЦСКА жестко подавил восстание «спартака», одержав самую крупную победу в сезоне
ЦСКА одержал седьмую победу кряду и возглавил турнирную таблицу КХЛ.
«Спартак» не может одолеть армейцев уже на протяжении шести лет, проиграв за это время ЦСКА 14 матчей.
Красно-белые сменили вратаря на 35-й минуте, но после этого пропустили еще пять шайб.
Армейцы впервые в этом сезоне выиграли с разницей в пять шайб.
Лидер ЦСКА Кирилл Капризов сделал хет-трик. Уже второй в этом сезоне
😄😄😄😄
спартак
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
😄😄😄😄
спартак
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
А ЦСКА, Краснодару, Зени только побед.
А ЦСКА, Краснодару, Зени только побед.
Не зря Рейнгольд сказал..что спартак это хуже позора.
https://www.youtube.com/watch?v=FT6IvNWXwY0
Не зря Рейнгольд сказал..что спартак это хуже позора.
или память стёрлась?
или помнишь только свои победы и чужие поражения)))))))
или память стёрлась?
или помнишь только свои победы и чужие поражения)))))))
В каких войсках хоть служил?
В каких войсках хоть служил?
Будь уж последователен!
Будь уж последователен!
Но нужно признать если Зенит займёт 1-2 место в группе , дальше у него будет куда больше шансов вылететь вообще из еврокубков!
Поэтому пожелаю сегодня Зениту удачи с Бенфикой, ( при победе Зенита похвалю, а при поражении придется потроллить )))))).
Короче Зениту сегодня на поле Удачи!
Но нужно признать если Зенит займёт 1-2 место в группе , дальше у него будет куда больше шансов вылететь вообще из еврокубков!
Поэтому пожелаю сегодня Зениту удачи с Бенфикой, ( при победе Зенита похвалю, а при поражении придется потроллить )))))).
Короче Зениту сегодня на поле Удачи!
Олимпик Марсель-Цска!
там класс французов не сопоставим был цска!
а вот ПЯТЬ-ОДИН в Болгарии, это еще тот позор, это тебе не вчерашняя Бавария с Тоттенхэмом или прошлогодний Мансити с Шальке!
Это всего лишь какой болгарский клубишко!
Олимпик Марсель-Цска!
там класс французов не сопоставим был цска!
а вот ПЯТЬ-ОДИН в Болгарии, это еще тот позор, это тебе не вчерашняя Бавария с Тоттенхэмом или прошлогодний Мансити с Шальке!
Это всего лишь какой болгарский клубишко!