Экзаменатор для финалиста

сегодня, 20:30

«Тоттенхэм» примет «Баварию» после упущенной победы в Греции, и хотя «шпоры» в прошлом розыгрыше выступили лучше, «Соккер.ру» считает шансы немцев более весомыми.

Прошлый розыгрыш

В Лиге чемпионов 2018/19 «Тоттенхэм» и «Бавария» свои последние матчи провели против одного и того же противника - «Ливерпуля». «Красные» выбили мюнхенцев из розыгрыша уже в первом раунде плей-офф, 1/8 финала. Тогда «Бавария» сумела отстоять на «Энфилде» нулевую ничью, но дома проиграла 1:3.

«Тоттенхэм» добрался до финала, и это был непростой путь. «Шпоры» вышли из группы с «Барселоной» и «Интером», а в плей-офф превзошли дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити» и «Аякс» - разнообразный набор сильных противников. А вот в финальном матче команда Маурисио Почеттино была «андердогом» и осталась им по окончании матча: поражение со счетом 0:2.

Новый старт. Турнирное положение

В первом туре группового этапа «Тоттенхэм» играл на выезде с «Олимпиакосом». К 30-й минуте «шпоры» вели со счетом 2:0 после голов Кейна и Моуры, однако греки нашли в себе силы отыграться, и фаворит довольствовался только ничьей. «Бавария», в свою очередь, начала новую Лигу чемпионов с уверенной домашней победы над «Црвеной Звездой» - 3:0. По голу забили Коман, Левандовски и Мюллер. «Бавария», которая после первого тура единолично лидирует в квартете «B», в 16-й раз подряд стартовала в Лиге чемпионов с победы. Для мюнхенских болельщиков начало Лиги чемпионов — всегда праздник!

Очные встречи

«Бавария» и «Тоттенхэм» впервые сыграют друг против друга в самом престижном турнире Старого Света. До этого команды мерились силами в других еврокубках — Кубке обладателей Кубков и Кубке УЕФА , впрочем, эти встречи остались в начале 80-х годов прошлого века. Любопытно, что оба раза рандеву происходили в 1/8 финала. В сезоне 1982/83 «Бавария» оказалась сильнее в розыгрыше КоК (1:1; 4:1), а через год «Тоттенхэм» отомстил на той же стадии Кубка УЕФА (0:1; 2:0). «Шпоры» выиграли тот розыгрыш Кубка УЕФА . Что касается неофициальных встреч, то этим летом «Бавария» и «Тоттенхэм» играли в финале Кубка Ауди. Матч на «Альянс Арене» завершился со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались англичане — 6:5.

Текущее состояние

«Тоттенхэм» точно не в топ-форме. Начав текущий отрезок (после предыдущей международной паузы в сентябре) с крупной победы над «Кристал Пэлас», команда Маурисио Почеттино не удержала победу в игре с «Олимпиакосом» (2:2), проиграла «Лестеру» в АПЛ (1:2) и вылетела из Кубка английской Лиги от «Колчестера». Перед матчем с «Баварией» была одержана непростая победа над «Саутгемптоном», позволившая немного нормализовать положение в турнирной таблице (6-е место), но от лидирующего «Ливерпуля» после семи туров АПЛ «шпоры» отстают на 10 очков.

«Бавария» же накануне визита в Лондон вышла на чистое первое место в Бундеслиге благодаря осечке «РБ Лейпциг». Сами мюнхенцы разобрались с «Падерборном» на выезде — 3:2, и эта победа стала для них третьей подряд после успехов в матчах с «Црвеной Звездой» (3:0) и «Кельном» (4:0). 10 забитых мячей в трех матчах, четыре из которых на счету Роберта Левандовски, которому активно помогают новички — Коутиньо и Перишич. Похоже, эта машина набрала солидный ход. «Тоттенхэм» следующий?

Составы и тактика

«Тоттенхэм» сыграет против «Баварии» практически прошлогодним составом, ведь двое летних новичков, Ло Чельсо и Сессеньон, на поле появиться не смогут. Почеттино будет выбирать из лиц, которые видит на тренировках годами. Единственное исключение — Тангай Н`Домбеле, который моментально прописался в центре поля «шпор» и никуда не собирается уходить.

У «Баварии» не будет Леона Горецки, зато всем интересно, как сыграет в Англии Филиппе Коутиньо, сделавший себе имя в Англии. Между прочим, этим летом «Тоттенхэм», как и «Бавария», хотел взять в аренду бразильского полузащитника, но Коу выбрал Мюнхен. Наверняка увидим его сегодня на позиции атакующего полузащитника.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм» (4-3-1-2): Льорис — Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз — Уинкс, Сиссоко, Н`Домбеле — Эриксен — Сон, Кейн.

«Бавария» (4-2-3-1): Нойер — Павар, Зюле, Боатенг, Алаба — Мартинес, Киммих — Коутиньо, Коман, Гнабри — Левандовски.

Слова перед игрой

Маурисио Почеттино, главный тренер «Тоттенхэма»:

Я доволен составом команды и отношением парней к делу. Мы все горим мотивацией. Наше кредо: быть спокойными, но сильными психологическими, верить в себя и помнить о крепости духа. Естественно, мы рассчитываем выиграть у «Баварии», хотим оказаться в более комфортном положении, чем в прошлом году, когда после трех туров набрали одно очко. Понимаю, что мы должны эволюционировать и в плане новых идей, и в плане мотивации для игроков. Мы используем разные системы подготовки, чтобы было интереснее. Что касается «Баварии», то все знают, что этот клуб в каждом розыгрыше претендует на победу. У «Баварии» потрясающая история, и сейчас их смело можно причислить к фаворитам Лиги чемпионов.

Нико Ковач, главный тренер «Баварии»: