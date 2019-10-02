«Кардифф» обжалует в CAS решение ФИФА о выплате за трансфер Салы

02 октября 2019, 13:07

Журналист газеты Times Мартин Циглер сообщает, что «Кардифф» подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) на решение ФИФА об обязательной выплате «Нанту» 5,3 млн фунтов за трансфер аргентинского игрока , погибшего в авиакатастрофе.