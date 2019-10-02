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«Кардифф» обжалует в CAS решение ФИФА о выплате за трансфер Салы

02 октября 2019, 13:07

Журналист газеты Times Мартин Циглер сообщает, что «Кардифф» подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА об обязательной выплате «Нанту» 5,3 млн фунтов за трансфер аргентинского игрока Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.

Сала погиб 21 января в авиакатастрофе, за два дня до трагедии футболист перешел из «Нанта» в «Кардифф» за 15 млн фунтов. «Кардифф» и «Нант» договорились о выплате первого транша в размере 5,3 млн фунтов, однако валлийский клуб трансфер не оплатил, после чего «Нант» подал жалобу в ФИФА.

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КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
02 октября в 13:59
Обидно купить НИЧЕГО за 5,3 млн.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 13:12
Совести у "Кардиффа" нет. Впрочем, и денег тоже, судя по стремительному движению их команды вниз.
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