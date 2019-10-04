Баскетболисты ЦСКА поддержали футбольных одноклубников

Баскетбольный ЦСКА поддержал в твиттере своих одноклубников из футбольного клуба.
Парни, не расстраивайтесь, все победы впереди.
Парни, не расстраивайтесь. Все победы впереди 💪🏻 🔴🔵#ЦВБП @hccska @pfc_cska pic.twitter.com/BC3F9g2y2d— CSKA Moscow (@cskabasket) 3 октября 2019 г.
Напомним, что «армейцы» дома проиграли «Эспаньолу» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Игоорь и от Ростова двуху минимум пустит.
Игоорь и от Ростова двуху минимум пустит.
Спасибо баскетбольному ЦСКА за поддержку.
Спасибо баскетбольному ЦСКА за поддержку.
Гончаренко ВЕРИМ!
Гончаренко ВЕРИМ!
2 олимпийских золота, 3 золота ЧМ и 14 ЧЕ.
после развала СССР в стране стали содержать только один баскетбольный клуб и .. сборная ничего не выиграла и даже не всегда попадет на олимпийские игры и ЧМ.
2 олимпийских золота, 3 золота ЧМ и 14 ЧЕ.
после развала СССР в стране стали содержать только один баскетбольный клуб и .. сборная ничего не выиграла и даже не всегда попадет на олимпийские игры и ЧМ.