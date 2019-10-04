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Баскетболисты ЦСКА поддержали футбольных одноклубников

сегодня, 10:14

Баскетбольный ЦСКА поддержал в твиттере своих одноклубников из футбольного клуба. 

Парни, не расстраивайтесь, все победы впереди.

 


Напомним, что «армейцы» дома проиграли «Эспаньолу» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. 

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   141 / 1005
сегодня в 13:35
Ростову победы
BenderBender
BenderBender ответил viv
   141 / 1005
сегодня в 13:34
Да вот же! Дважды кони
GYTSYL
GYTSYL ответил cska plus
   68 / 1005
сегодня в 13:17
Эспаньол уже в прошлом готовимся к Ростову.
А Гранд Лудогорец?
Игоорь и от Ростова двуху минимум пустит.
VIPded
VIPded
   76 / 1005
сегодня в 13:05
Удачи ЦСКА!!!
oFANATo
oFANATo ответил cska plus
   31 / 1005
сегодня в 12:32
Готовимся к Ростову но не забываем про два спаренных матча ЛЕ.
cska plus
cska plus
   16 / 1005
сегодня в 12:15
Эспаньол уже в прошлом готовимся к Ростову.
Знатог
Знатог
   196 / 1005
сегодня в 12:13
Выход из группы через нижний люк.
viv
viv ответил BenderBender
   39 / 1005
сегодня в 12:08
Хуже спартака ещё никто не позорился...
Великолепный
Великолепный
   82 / 1005
сегодня в 11:45
Молодцы!
Спасибо баскетбольному ЦСКА за поддержку.
Знатог
Знатог
   196 / 1005
сегодня в 11:33
Может баскетболистов поставить на 3 игру? Мож лучше будет?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   401 / 1005
сегодня в 11:14
Я приветствую такую поддержку
За адекватность
За адекватность ответил LOpp
   27 / 1005
сегодня в 11:13
ты посмотри составы этих клубов. Одни негры.
И что это меняет? В составах условно английских клубов по футболу англичан с гулькин нос, и что, выигрывая ЕК, они перестают быть английскими? Тут один юзер на ветке о поражении "Краснодара" какие-то цифры фантастические приводил, теперь Вы, извините конечно, но ахинею про российский баскетбол пишите.
LOpp
LOpp ответил За адекватность
   17 / 1005
сегодня в 10:53
Сборная России по баскетболу выиграла чемпионат Европы и была бронзовым призером ОИ. Помимо Евролиги в клубном баскетболе есть второй по значимости турнир - Кубок Европы. С момента его основания с сезона 2002-2003 российские клубы одержали в нем 5 побед ( Химки-2, Динамо, Уникс и Локомотив - Кубань), ну то такое.
ты посмотри составы этих клубов. Одни негры.
За адекватность
За адекватность ответил LOpp
   27 / 1005
сегодня в 10:48
во времена СССР сборная по баскетболу была флагманом во всем мире. 2 олимпийских золота, 3 золота ЧМ и 14 ЧЕ. после развала СССР в стране стали содержать только один баскетбольный клуб и .. сборная ничего не выиграла и даже не всегда попадет на олимпийские игры и ЧМ.
Сборная России по баскетболу выиграла чемпионат Европы и была бронзовым призером ОИ. Помимо Евролиги в клубном баскетболе есть второй по значимости турнир - Кубок Европы. С момента его основания с сезона 2002-2003 российские клубы одержали в нем 5 побед ( Химки-2, Динамо, Уникс и Локомотив - Кубань), ну то такое.
BenderBender
BenderBender
   141 / 1005
сегодня в 10:35
Я уж подумал, тоже опозорились.
GYTSYL
GYTSYL
   68 / 1005
сегодня в 10:27
Прекрасное утро!
Гончаренко ВЕРИМ!
GYTSYL
GYTSYL
   68 / 1005
сегодня в 10:20
Мы тоже Игооря поддержим.
LOpp
LOpp
   17 / 1005
сегодня в 10:19
во времена СССР сборная по баскетболу была флагманом во всем мире.
2 олимпийских золота, 3 золота ЧМ и 14 ЧЕ.
после развала СССР в стране стали содержать только один баскетбольный клуб и .. сборная ничего не выиграла и даже не всегда попадет на олимпийские игры и ЧМ.
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