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Кононов не получит чуть более миллиона евро из-за отставки

сегодня, 21:43

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов не получит компенсацию от московского клуба в размере 1,031 млн. евро.

Это произошло из-за того, что специалист подал в отставку по собственному желанию. А компенсация предполагалась, если бы трудовой договор разорвал работодатель, то есть руководство «Спартака».

Болельщики «Спартака» рады, что Кононов сам подал в отставку. Например, такое мнение высказал известный актер театра и кино Михаил Ефремов.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   377 / 898
сегодня в 22:31
за что ему такие бабки?за что:?Петросян тоже смешит людей, но получает меньше.гы-гы
VIPded
VIPded
   66 / 898
сегодня в 22:28
С очередных лохов в новом клубе Георгич видать, поболее намерен выкачать...)))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   58 / 898
сегодня в 22:23
Он получит не чуть более, а лимон. :)))
FRoGgER
FRoGgER ответил Evilhuman
   793 / 898
сегодня в 22:18
На он ещё и сумасшедший,до нового года максимум бы провозился в тарасовке и миллион евро упал бы в карман, ушел бы на отдых и федун бы не обеднел, бердыева на вас нет, тому бы федун ещё и должен остался
А может Федуну и правда КББ пригласить, тот точно цену заломит и ещё кучу условий, чуть ли не зам президента клуба или сам себе должность придумает, как в Ростове ;)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   151 / 898
сегодня в 22:15
Следующая жертва добро пожаловать.
Evilhuman
Evilhuman
   34 / 898
сегодня в 22:14
На он ещё и сумасшедший,до нового года максимум бы провозился в тарасовке и миллион евро упал бы в карман, ушел бы на отдых и федун бы не обеднел, бердыева на вас нет, тому бы федун ещё и должен остался
tims
tims
   544 / 898
сегодня в 22:11
    Союзник противников
    Союзник противников
       20 / 898
    сегодня в 22:10
    Честный,дурак...
    Sergey Z
    Sergey Z
       178 / 898
    сегодня в 22:10
    Такая сумма его устроит!
    773sergeytank
    773sergeytank
       147 / 898
    сегодня в 22:09
    Расформировать. Жиго, Джикию и Зобнина возьмём в пензенский Зенит. Остальных на свалку))
    Sandr2011
    Sandr2011 ответил Nikola45
       567 / 898
    сегодня в 22:08
    И тут надули хорошего тренера! Наверное и пиджак отобрали )))
    Так, работа же... Результата нет, вот и получай выход....
    Sandr2011
    Sandr2011
       567 / 898
    сегодня в 22:05
    Жаль, сдулся как тренер. А ведь были результаты с другими командами
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       25 / 898
    сегодня в 22:05
    Ну вот, лям нефтяному магнату сэкономил...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 898
    сегодня в 22:03
    Поторопился Олежа. Следующая игра с Краснодаром и пролет Спартака вынудил бы Федуна уволить тренера. И ушел бы Олежа с лямчиком в кармане!!!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       185 / 898
    сегодня в 22:03
    Жаль Олега, ему нужна реабилитация в клинике после пережитого бардака в тарасовке
    1 команда
    1 команда
       96 / 898
    сегодня в 21:59
    Надо же так довести тренера руководством и игрочишками спартака, что он даже от миллиона отказался. Этому составу свиней это еще не раз это аукнется.
    Nikola45
    Nikola45
       46 / 898
    сегодня в 21:58
    И тут надули хорошего тренера!
    Наверное и пиджак отобрали )))
    Суеверный
    Суеверный
       218 / 898
    сегодня в 21:56
    А я сегодня добыл немного денег примерно на неделю. У всех свои проблемы... Но я получил удовольствие от игры ЦСКА и грустно наблюдал за беспомощность Спартака.
    Т34
    Т34
       9 / 898
    сегодня в 21:53
    Не выдержал Кононов давления, сорвался. Психанул и больше миллиона евро пролетели мимо.
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