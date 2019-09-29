Кононов не получит чуть более миллиона евро из-за отставки

сегодня, 21:43

Бывший главный тренер «Спартака» не получит компенсацию от московского клуба в размере 1,031 млн. евро.

Это произошло из-за того, что специалист подал в отставку по собственному желанию. А компенсация предполагалась, если бы трудовой договор разорвал работодатель, то есть руководство «Спартака».

Болельщики «Спартака» рады, что Кононов сам подал в отставку. Например, такое мнение высказал известный актер театра и кино Михаил Ефремов.