Акинфеев пожелал ростовскому СКА выхода в Премьер-Лигу

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Вратарь ЦСКА обратился к футболистам ростовского СКА . Он пожелал им удачи и выхода в российскую Премьер-Лигу. Сейчас команда из Ростова-на-Дону выступает в ПФЛ .

Желаю вам больших побед, крепкого здоровья, поменьше травм, побольше красивых забитых голов. И, самое главное, надеюсь, вы вернете те традиции, которые были у команды. Верим в вас. Надеемся, что скоро увидим вас в Премьер-Лиге. Удачи вам, ребята.

Капитан ЦСКА @pfc_cska Игорь Акинфеев поддержал ростовских армейцев🔴🔵 pic.twitter.com/HmrLcRDPHs — ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) October 4, 2019