Акинфеев пожелал ростовскому СКА выхода в Премьер-Лигу

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к футболистам ростовского СКА. Он пожелал им удачи и выхода в российскую Премьер-Лигу. Сейчас команда из Ростова-на-Дону выступает в ПФЛ.
Желаю вам больших побед, крепкого здоровья, поменьше травм, побольше красивых забитых голов. И, самое главное, надеюсь, вы вернете те традиции, которые были у команды. Верим в вас. Надеемся, что скоро увидим вас в Премьер-Лиге. Удачи вам, ребята.
Капитан ЦСКА @pfc_cska Игорь Акинфеев поддержал ростовских армейцев🔴🔵 pic.twitter.com/HmrLcRDPHs— ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) October 4, 2019
Напомним, что ранее спонсором СКА стала компания ростовского рэпера Василия Вакуленко, также известного под сценическим псевдонимом Баста. В связи с этим артист рассказал, сколько нужно денег для существования клуба.
Болеюдо сих пор за СКА Ростов! Понедельник, Копаев, Еськов,серебро,кубок и остались одни воспоминания! Баста клубу! Востановить клуб, это утопия,бред!
Болеюдо сих пор за СКА Ростов! Понедельник, Копаев, Еськов,серебро,кубок и остались одни воспоминания! Баста клубу! Востановить клуб, это утопия,бред!
Тосно и тот лишний был... 😁
Тосно и тот лишний был... 😁
Игорь, желаем тебе поменьше лудогорцев и побольше случайных попаданий в ногу
Игорь, желаем тебе поменьше лудогорцев и побольше случайных попаданий в ногу