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Акинфеев пожелал ростовскому СКА выхода в Премьер-Лигу

сегодня, 18:07

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к футболистам ростовского СКА. Он пожелал им удачи и выхода в российскую Премьер-Лигу. Сейчас команда из Ростова-на-Дону выступает в ПФЛ.

Желаю вам больших побед, крепкого здоровья, поменьше травм, побольше красивых забитых голов. И, самое главное, надеюсь, вы вернете те традиции, которые были у команды. Верим в вас. Надеемся, что скоро увидим вас в Премьер-Лиге. Удачи вам, ребята.

Напомним, что ранее спонсором СКА стала компания ростовского рэпера Василия Вакуленко, также известного под сценическим псевдонимом Баста. В связи с этим артист рассказал, сколько нужно денег для существования клуба.

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Все комментарии
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   58 / 1027
сегодня в 22:47
Пример краснодарских двух клубов наглядно показал , что двух зайцев сразу не поймать. Из СКА Ростов и РСМ возник ФК "Ростов". Даже Питер на два клуба не разбрасывается. СКА Ростов это советское прошлое славное время, вместе с Понедельником... Андреевым и Воробьёвым. Как и РСМ с Окуневым, Стёпушкиным ... и рядом других заводских спортсменов. А стадионы пусть заполняет футбольная молодёжь!
cska plus
cska plus
   26 / 1027
сегодня в 21:54
Поддержим Игорька!
BenderBender
BenderBender ответил BAHbKA BCTAHbKA
   135 / 1027
сегодня в 21:23
Стадо
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   61 / 1027
сегодня в 21:20
Игорь, ты и твоя стая можете освободить место в премьер лиге для СКА, просто нужно вылететь.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   442 / 1027
сегодня в 20:49
Утопия.
борька
борька
   364 / 1027
сегодня в 19:45
СКА уже история. У нас в россии ни чего не ценится, ломать умеем, краткиц всплеск выпендрежа и опять в жжжоо, в ауте!
Болеюдо сих пор за СКА Ростов! Понедельник, Копаев, Еськов,серебро,кубок и остались одни воспоминания! Баста клубу! Востановить клуб, это утопия,бред!
Illuha
Illuha
   136 / 1027
сегодня в 19:26
Акинфеев на бонусы от Сбербанка напился?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 1027
сегодня в 19:25
А чё хабаровскому не пожелает? Далеко летать?
LOpp
LOpp
   20 / 1027
сегодня в 19:13
Значит точно не выйдут
Конь 666
Конь 666
   412 / 1027
сегодня в 19:13
Армеец от пят до головы!
ДАША Д
ДАША Д
   148 / 1027
сегодня в 18:53
Это вряд ли.
mihaluch
mihaluch
   128 / 1027
сегодня в 18:44
А причём здесь СКА и Акинфеев?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   52 / 1027
сегодня в 18:39
Присоединяюсь к Игорю, стадион в Ростове есть, (Карпин будет против). Будет поддержка со стороны руководства города, можно и свой стадион построить. Сперва надо выйти в РПЛ.
mangoх12
mangoх12
   28 / 1027
сегодня в 18:34
молорик Игорян все по делу! Поддержка ребятам нужна!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   60 / 1027
сегодня в 18:28
Интересно, а кто будет содержать команду Миллер что ли???. Но ему хватит Сочи, Уфы....
Тосно и тот лишний был... 😁
Illuha
Illuha
   136 / 1027
сегодня в 18:25
СКА в РПЛ, а ЦСКА в ФНЛ.
Шуnя771
Шуnя771 ответил EAGinLE
   1 / 1027
сегодня в 18:24
Не хватит денег даже на ФНЛ.
Хватит.
EAGinLE
EAGinLE
   68 / 1027
сегодня в 18:21
Не хватит денег даже на ФНЛ.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Александр Рябов
   59 / 1027
сегодня в 18:21
А где из взять 18? Стадионы есть в Саранске, Волгограде, Калининграде, нижнем Новгороде, а команд нет. Плодить нищету вроде амкара, Уфы, Анжи тоже не выход. Футбол не стал у нас национальным спортом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Александр Рябов
   11 / 1027
сегодня в 18:20
Лигу расширить? А кто их кормить будет? зенит?
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1027
сегодня в 18:18
Футболисты ростовского СКА в ответ обратились к Акинфееву:
Игорь, желаем тебе поменьше лудогорцев и побольше случайных попаданий в ногу
Александр Рябов
Александр Рябов
   317 / 1027
сегодня в 18:11
Ну а что? Город футбольный. Во всей Европе так в футбольных городах по две команды, это нормально, и часто делят один на двоих стадион, например Милан и Интер Сан Сиро. Вот лигу бы нам ещё расширить хотя бы до 18 команд! 16 вообще не серьёзно.
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