Гаттузо: «Из российских игроков больше всего нравился Карпин»

Итальянский специалист в передаче Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» рассказал, что его любимым российским игроком был .

В мое время было много российских игроков с техникой, спортивной злостью. Но когда я сам выходил на поле, мне больше всего нравился Карпин, игравший в Испании.