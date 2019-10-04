Гаттузо: «Из российских игроков больше всего нравился Карпин»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо в передаче Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» рассказал, что его любимым российским игроком был Валерий Карпин.
В мое время было много российских игроков с техникой, спортивной злостью. Но когда я сам выходил на поле, мне больше всего нравился Карпин, игравший в Испании.
Это сейчас кризисное Монако - предел для русского игрока, раньше куда больше котировались.
Это сейчас кризисное Монако - предел для русского игрока, раньше куда больше котировались.
И победный гол забил Карпин а два других гола Панов
И победный гол забил Карпин а два других гола Панов