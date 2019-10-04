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Гаттузо: «Из российских игроков больше всего нравился Карпин»

сегодня, 19:37

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо в передаче Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» рассказал, что его любимым российским игроком был Валерий Карпин.

В мое время было много российских игроков с техникой, спортивной злостью. Но когда я сам выходил на поле, мне больше всего нравился Карпин, игравший в Испании.

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22 ответил Ruslik1982
   357 / 1027
сегодня в 23:33
я не про сборную РФ, а в целом
В целом это была сборная СССР а Карпин играл в сборной Рф а Сборная Рф до появления в ней Гуса Хидинга была сбродом.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил yrasikos22
   81 / 1027
сегодня в 23:31
Игроки Сборной 90х годов были обычным сбродом которые были на одном уровне со сборной Грузии или Узбекистана и на Западные сборные смотрели как на богов и никогда они за страну не играли если бы они за страну играли они бы не позорились ежегодно не выходя из группы а если выходили то обязательно их там драли, а вот Сборная СССР да играла за страну
я не про сборную РФ, а в целом
yrasikos22
yrasikos22 ответил Ruslik1982
   357 / 1027
сегодня в 23:28
вообще ценность прошлых побед был намного больше. не было космических зарплат, все сборные играли за страну, а не за деньги, с оглядкой на то, лишь бы не травмироваться, а то в клубе премию не получишь и т.п. Тренеры сборных многое решали, в отличие от сегодня, когда в каждой сборной или клубе еще 10 человек смотрят статистику, а компьютеры им показывают какие игроки сколько и где бегают, из какой точки бьют и т.п.
Игроки Сборной 90х годов были обычным сбродом которые были на одном уровне со сборной Грузии или Узбекистана и на Западные сборные смотрели как на богов и никогда они за страну не играли если бы они за страну играли они бы не позорились ежегодно не выходя из группы а если выходили то обязательно их там драли, а вот Сборная СССР да играла за страну
Ruslik1982
Ruslik1982
   81 / 1027
сегодня в 22:42
вообще ценность прошлых побед был намного больше. не было космических зарплат, все сборные играли за страну, а не за деньги, с оглядкой на то, лишь бы не травмироваться, а то в клубе премию не получишь и т.п. Тренеры сборных многое решали, в отличие от сегодня, когда в каждой сборной или клубе еще 10 человек смотрят статистику, а компьютеры им показывают какие игроки сколько и где бегают, из какой точки бьют и т.п.
Ruslik1982
Ruslik1982
   81 / 1027
сегодня в 22:38
Валера - легенда!
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   58 / 1027
сегодня в 22:24
Были в СССР великолепные мастера. Валера в их числе. Блистал и Олег Протасов... многие!
МапС
МапС ответил ziborock
   145 / 1027
сегодня в 21:48
Ты читал а мы видели(это не в укор)! Игра огонь! Это было первое в истории поражение действующих чемпионов мира на Стад Де Франс! Я тогда игру посмотреть не мог и за два часа до начала матча поставил 4-ех часовую видеокассету на запись, правда после перерыва нашелся один болван который сказал мне что наши летят 1-2 (там Семак нам 1 гол забил), но в принципе тем интересней был просмотр и гол Валеры! Примечательно что Романцев до игры говорил что мы выиграем и соглашался со всеми на спор!https://www.youtube.com/watch?v=bugswl3vHG4
А первые два Панов положил.
Rattlehead
Rattlehead ответил ziborock
   171 / 1027
сегодня в 21:35
Ты читал а мы видели(это не в укор)! Игра огонь! Это было первое в истории поражение действующих чемпионов мира на Стад Де Франс! Я тогда игру посмотреть не мог и за два часа до начала матча поставил 4-ех часовую видеокассету на запись, правда после перерыва нашелся один болван который сказал мне что наши летят 1-2 (там Семак нам 1 гол забил), но в принципе тем интересней был просмотр и гол Валеры! Примечательно что Романцев до игры говорил что мы выиграем и соглашался со всеми на спор!https://www.youtube.com/watch?v=bugswl3vHG4
Цымбаларь неподражаем. Как же ловко он едва заметным движением ушел от Десайи. Феноменальный был игрок. Жаль, что так и не попробовал себя в Европе, хотя вроде были предложения от Реала и Арсенала.
Сп62
Сп62 ответил Siberian-fan
   94 / 1027
сегодня в 21:18
Гаттуза мне до лампочки. Главное, чтобы мы помнили. Читаешь воспоминания ребят и на душе приятно.
ziborock
ziborock ответил Трезвый повар
   23 / 1027
сегодня в 21:03
Читал про матч Франция-Россия в котором наша сборная обыграла на Стад Де Франс действующих чемпионов мира со счётом 2-3 И победный гол забил Карпин а два других гола Панов
Ты читал а мы видели(это не в укор)! Игра огонь! Это было первое в истории поражение действующих чемпионов мира на Стад Де Франс! Я тогда игру посмотреть не мог и за два часа до начала матча поставил 4-ех часовую видеокассету на запись, правда после перерыва нашелся один болван который сказал мне что наши летят 1-2 (там Семак нам 1 гол забил), но в принципе тем интересней был просмотр и гол Валеры! Примечательно что Романцев до игры говорил что мы выиграем и соглашался со всеми на спор!
волгодон 2
волгодон 2
   300 / 1027
сегодня в 20:47
В Валеру еще тогда верили.
Siberian-fan
Siberian-fan ответил 7 из 9
   377 / 1027
сегодня в 20:42
Моста и Карпа вся Европа знала. А Никифорова как защитника многие боялись и это отмечали. Аленичев с Порту ЛЧ брал, Шалимов в Интере играл, ну а про Канчельскиса и говорить не приходится. Это сейчас кризисное Монако - предел для русского игрока, раньше куда больше котировались.
Европа знала, когда играли, но неужели ты думаешь что итальянец Гатуззо до сих пор помнит тобою перечисленных. Шеву помнит, остальных маловероятно. Не такие это футбольные личности, чтобы он помнил
7 из 9
7 из 9 ответил Siberian-fan
   34 / 1027
сегодня в 20:34
Карпин хорош, спору нет. Но Гатуззо больше никого и не знает).
Моста и Карпа вся Европа знала. А Никифорова как защитника многие боялись и это отмечали. Аленичев с Порту ЛЧ брал, Шалимов в Интере играл, ну а про Канчельскиса и говорить не приходится.
Это сейчас кризисное Монако - предел для русского игрока, раньше куда больше котировались.
ошалевший
ошалевший ответил ziborock
   218 / 1027
сегодня в 20:27
Валера шороху в Испании навел! Это ва не Головин!
в 36 лет быть основным правым хавом в испанском клубе,которому полшажочка не хватило до чемпионства,это не просто так
Siberian-fan
Siberian-fan
   377 / 1027
сегодня в 20:18
Карпин хорош, спору нет. Но Гатуззо больше никого и не знает).
Заратустра
Заратустра ответил Трезвый повар
   33 / 1027
сегодня в 20:15
Молодец. А я смотрел.
Трезвый повар
Трезвый повар
   110 / 1027
сегодня в 20:04
Читал про матч Франция-Россия в котором наша сборная обыграла на Стад Де Франс действующих чемпионов мира со счётом 2-3
И победный гол забил Карпин а два других гола Панов
GYTSYL
GYTSYL
   80 / 1027
сегодня в 20:03
Однозначно!
ziborock
ziborock
   23 / 1027
сегодня в 19:58
Валера шороху в Испании навел! Это ва не Головин!
STVA 1
STVA 1
   120 / 1027
сегодня в 19:53
Они оба злые были игроками!
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