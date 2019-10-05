«Динамо» в меньшинстве уступило «Оренбургу»

«Динамо» проиграло «Оренбургу» в матче 12-го тура РПЛ.
После этого матча «Оренбург» располагается на девятой позиции в таблице (14 очков), а «Динамо» - на пятнадцатой (10 очков).
Ростоши, стадион «Газовик»
«Оренбург» - «Динамо» - 2:0 (0:0)
Голы: Кулишев 61, Радакович 88
«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов (Сиваков 66), Радакович, Терехов, Зотов, Рикарду Алвеш (Шкофлек 90), Рогич, Аюпов, Фамейе (Кулишев 53), Деспотович.
Главный тренер: Федотов Владимир.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Морозов, Каборе (Хильемарк 71), Юсупов, Шимански, Панченко, Жоаозиньо (Грулев 43), Слай.
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Юсупов 21, Радакович 36, Юсупов 42, Евгеньев 82
Удаление: Юсупов 42
В другом матче тура «Уфа» уступила «Ахмату».
Федотов - тёмная лошадка, пришёл с самого низа но его котировки стабильно идут вверх.
Федотов - тёмная лошадка, пришёл с самого низа но его котировки стабильно идут вверх.
Где бы сейчас, например, был "Локо" без РЖД? Наверное там же, где и при СССР.
Где бы сейчас, например, был "Локо" без РЖД? Наверное там же, где и при СССР.