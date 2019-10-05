ГлавнаяНовости

«Динамо» в меньшинстве уступило «Оренбургу»

сегодня, 15:53
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» проиграло «Оренбургу» в матче 12-го тура РПЛ.

После этого матча «Оренбург» располагается на девятой позиции в таблице (14 очков), а «Динамо» - на пятнадцатой (10 очков).

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» - «Динамо» - 2:0 (0:0)
Голы: Кулишев 61, Радакович 88

«Оренбург»: Климович, Малых, Шахов (Сиваков 66), Радакович, Терехов, Зотов, Рикарду Алвеш (Шкофлек 90), Рогич, Аюпов, Фамейе (Кулишев 53), Деспотович.
Главный тренер: Федотов Владимир.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Морозов, Каборе (Хильемарк 71), Юсупов, Шимански, Панченко, Жоаозиньо (Грулев 43), Слай.
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Юсупов 21, Радакович 36, Юсупов 42, Евгеньев 82

Удаление: Юсупов 42

В другом матче тура «Уфа» уступила «Ахмату».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ без особых проблем разгромил «Анже»
Сегодня, 20:23 Комментарии2
«Химки» снова теряют очки, «Торпедо» одолело «Шинник». Итоги 16-го тура ФНЛ
Сегодня, 20:00 Комментарии5
«Торпедо» уверенно обыграло «Шинник» в матче ФНЛ
Сегодня, 19:59 Комментарии5
«Астон Вилла» не оставила шансов «Норвичу»
Сегодня, 19:04 Комментарии7
«Ливерпуль» вырвал в концовке победу в игре с «Лестером»
Сегодня, 18:55 Комментарии150
«Реал» обыграл «Гранаду»
Сегодня, 18:54 ВидеоКомментарии39
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил kingoffam
   60 / 1032
сегодня в 20:30
Ты действительно не врубаешся или прикидываешся? Ещё раз спрошу,при чем тут капитализация?
Поясняю. "Капитализация: преобразование средств (части чистой прибыли, дивидендов и др. или всей прибыли) в добавочный капитал, добавочные факторы производства (такие, как средства труда, предметы труда, рабочая сила и т. д." Стадионы, ФК, футболисты (та же наёмная рабочая сила, как и тренерский состав) составная часть современной зрелищной индустрии. Ты что, не понемаешь этих простых реалий?! Банкиры скупают клубы и игроков, как дорогие картины, и затем перепродают их. Либо просто делают себе рекламу на футболе . А реклама двигатель торговли.
kingoffam
kingoffam
   275 / 1032
сегодня в 20:00
Ты действительно не врубаешся или прикидываешся? Ещё раз спрошу,при чем тут капитализация?
nautilus163
nautilus163
   1005 / 1032
сегодня в 18:46
Не динамо уступило, а Оренбург раскатал мертвячину, которая еще за грубость была и в меньшенстве!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   291 / 1032
сегодня в 18:23
Динамовцы это было открытое сливание тренера,вас с отставкой,теперь кого ждете или вам все равно кто будет вашим тренером?
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил kingoffam
   60 / 1032
сегодня в 18:20
И при чем тут капитализация?Ты на соккер,а не на РБК.
Ну да, при чём футбол(соккер) и капиталлы! Ведь клубы работают исключительно из любви к спорту и зрителям! И все клубы в равных финансовых возможностях!
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 1032
сегодня в 17:53
Вторая победа подряд в исполнении Оренбурга над московским коллективом! Насчет победы над Спартаком я лично не сомневался. И теперь горожане уже в середине турнирной таблицы РПЛ) С заслуженной победой, Оренбург!
post-navigator
post-navigator ответил Али Самаркандский
   54 / 1032
сегодня в 17:19
Слили игроки Хохлова
Себя они сливают. Мог бы помочь не мальчик-колокольчик, а фигура типа Гаджиева или Непомнящего. Из старой школы. Но им лет уже много.
kingoffam
kingoffam ответил vitalik dobroy
   275 / 1032
сегодня в 17:17
И при чем тут капитализация?Ты на соккер,а не на РБК.
post-navigator
post-navigator
   54 / 1032
сегодня в 17:16
Орик полез вверх по таблице, ещё многих покусает!
Федотов - тёмная лошадка, пришёл с самого низа но его котировки стабильно идут вверх.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 1032
сегодня в 17:16
ФНЛ уже рядом.
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   188 / 1032
сегодня в 17:08
слили хохлушу)))
Питер Ман
Питер Ман
   129 / 1032
сегодня в 16:56
Оренбург красавцы, с победой, причесали очередной мешок московский!
EAGinLE
EAGinLE
   77 / 1032
сегодня в 16:53
Молодцы платки .
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил vitalik dobroy
   60 / 1032
сегодня в 16:50
Разве его сменили?!
Динамо можно поздравить со сменой тренера! Как человек, Дима наверно хорош, как тренер... Хуже не будет, потому что хуже некуда!
drug01
drug01
   127 / 1032
сегодня в 16:49
Жаль Хохлова и Динамо!
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Али Самаркандский
   60 / 1032
сегодня в 16:44
Слили игроки Хохлова
Разве его сменили?!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   264 / 1032
сегодня в 16:43
Слили игроки Хохлова
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Tostao
   60 / 1032
сегодня в 16:41
Только при создании одинаковых финансовых возможностей. Где бы сейчас, например, был "Локо" без РЖД? Наверное там же, где и при СССР.
Раньше писали, что на Москву приходится 75% капитализации, на Питер 10 %. Оставшееся на всю Россию без двух столиц. Москве ли сетовать на недостаток финансовых возможностей?!
FESCO
FESCO
   174 / 1032
сегодня в 16:38
Оренбург с победой!
Tostao
Tostao ответил vitalik dobroy
   58 / 1032
сегодня в 16:32
Может, имеет смысл создать отдельную Лигу Москвы... Три первые проходят в РПЛ? Ввести лимит на этот неограниченный "беспредел"?!
Только при создании одинаковых финансовых возможностей.
Где бы сейчас, например, был "Локо" без РЖД? Наверное там же, где и при СССР.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1032
сегодня в 16:32
Результатом удовлетворен полностью...
mihaluch
mihaluch
   138 / 1032
сегодня в 16:32
Динамо проигрывает и проигрывает, а перед началом на еврокубки нацеливались.
vitalik dobroy
vitalik dobroy ответил Tostao
   60 / 1032
сегодня в 16:29
А мне не жаль Дмитрия. Мне жаль клуб и болельщиков. Надо понимать на что ты способен, если конечно есть совесть, а если больше всего любишь бабло, то всё предельно ясно.
Может, имеет смысл создать отдельную Лигу Москвы... Три первые проходят в РПЛ? Ввести лимит на этот неограниченный "беспредел"?!
шацк
шацк ответил SHMEL
   270 / 1032
сегодня в 16:28
66 ово подавал, был бы мужик встал и бы и ушел, а он как баба на сносях: "скоро все узаете" - тфу противно!
шацк
шацк
   270 / 1032
сегодня в 16:26
Кстати к Юсупову претензий нет, 1 ж.к. это чудо пас Паршивого, 2 ж.к. это страхование опять же этого барана, да 1 гол так же из под него навес пошел. Короче один супер защитник сделал результат... Леха Козлов в разы лучше был!
SHMEL
SHMEL ответил шацк
   49 / 1032
сегодня в 16:25
Дима как дела, у тебя совесть сука есть?
А что Дима-то ?Он же подавал в отставку,его же ваши боссы рулить оставили.То что он физрук-любитель давно было ясно,вы же его сами терпели и на что-то надеялись.
спартак 1987
спартак 1987
   206 / 1032
сегодня в 16:25
сколько можно Хохлову ставить в состав Юсупова? далеко не первая игра, где динамо проигрывает из-за этого опорного полузащитника, в моменте с второй жёлтой карточкой за пару секунд до неё в борьбе с игроком оренбурга Юсупов решил что игрок филиала сфолил и без свистка судьи бросил бороться за мяч и просто встал ожидая остановки игры от рефери. за минуту до удаления он же вообще мог вывести бело - голубых вперёд, будь у него хоть какое - то чутьё, проспал момент и не успел сыграть на добивание...Хохлова пора увольнять, Бердыев сможет вывести динамо на новый уровень и точно они должны бороться за место в лиге европы ( сужу по уровню исполнителей в команде) где Филипп, Нжи, почему швед выходит только на замену? вобщем бардака в динамо не меньше чем в Спартаке, удачи бело - голубым и по традиции выйграть у бездарных коней
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   345 / 1032
сегодня в 16:24
На вылет идёт))00
mangoх12
mangoх12
   27 / 1032
сегодня в 16:24
Динамо лифт , курс на подземную парковку, ахаххаха зато Vladimir который за ментов , все больше на ветках ЦСКА негодует)
шацк
шацк
   270 / 1032
сегодня в 16:23
Дима как дела, у тебя совесть сука есть?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100