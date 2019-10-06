Джеймс: «До сих пор не верю, что я игрок „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» признался, что до сих пор не верит в то, что является игроком МЮ . Еще в 2017 году футболист не мог получить игровую практику за ФК «Шрусбери».

До сих пор не верю, что я игрок «Манчестер Юнайтед».

Я вернулся из аренды в «Шрусбери» и подумал: «Действительно ли футбол для меня?». Потом я вернулся в «Суонси», помню первую игру против «Бирмингема», это был не лучший мой матч. Тогда я подошел к тренеру и попросился в аренду во вторую лигу, но Грэм Поттер мне сказал, что у меня есть шансы заиграть.