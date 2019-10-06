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Джеймс: «До сих пор не верю, что я игрок „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 14:26

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэл Джеймс признался, что до сих пор не верит в то, что является игроком МЮ. Еще в 2017 году футболист не мог получить игровую практику за ФК «Шрусбери».

До сих пор не верю, что я игрок «Манчестер Юнайтед»

Я вернулся из аренды в «Шрусбери» и подумал: «Действительно ли футбол для меня?». Потом я вернулся в «Суонси», помню первую игру против «Бирмингема», это был не лучший мой матч. Тогда я подошел к тренеру и попросился в аренду во вторую лигу, но Грэм Поттер мне сказал, что у меня есть шансы заиграть. 

Если бы год назад мне кто-нибудь сказал, что я буду в МЮ, то я бы просто закрыл этому человеку рот. Все произошло так быстро.

 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   168 / 1025
сегодня в 15:05
Каков уровень игроков, таковы и результаты.
Alprish
Alprish
   568 / 1025
сегодня в 15:02
Нашел чем гордиться.
cska plus
cska plus
   18 / 1025
сегодня в 14:56
Не верится потому, что МЮ похож на дно.
galem72
galem72
   175 / 1025
сегодня в 14:54
До сих пор не верится, что Юнайтед играет в такое унылое г.
((
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