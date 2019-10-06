Почеттино: «Я не боюсь увольнения, меня беспокоит жизнь, а не футбол»

Главный тренер «Тоттенхэма» признался, что не боится увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды.

Боюсь ли я увольнения? Нет, не боюсь, меня беспокоит жизнь, а не футбол.

Футбол - это игра, в которой ты иногда побеждаешь, а иногда проигрываешь. Задача для нас одна - победа.

В последних двух играх была тяжелая ситуация для нас, но я не хочу философствовать или говорить, что все плохо.