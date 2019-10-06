Почеттино: «Я не боюсь увольнения, меня беспокоит жизнь, а не футбол»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что не боится увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды.
Боюсь ли я увольнения? Нет, не боюсь, меня беспокоит жизнь, а не футбол.
Футбол - это игра, в которой ты иногда побеждаешь, а иногда проигрываешь. Задача для нас одна - победа.
В последних двух играх была тяжелая ситуация для нас, но я не хочу философствовать или говорить, что все плохо.
я всегда говорил он держится за кейна, алли эриксена, а ведь может они уже отработанный материал, и их надо было продавать, и искать замены, а сегодня уже поздно, может их никто и не купит. если тренер гениальный и ставит хороший футбол, то он может любых игроков научить играть.
Гвардиола везде продвигает свою философию футбола и все его клубы и игроки подстраиваются под его схему и добиваются успеха..........
вот что отличает тренера от физрука......
И почет прав, он найдет себе команду, а найдет ли Тоттенхэм себе специалиста. и думаю сегодня надо поддержать его и команду, даже когда все плохо.
я всегда говорил он держится за кейна, алли эриксена, а ведь может они уже отработанный материал, и их надо было продавать, и искать замены, а сегодня уже поздно, может их никто и не купит. если тренер гениальный и ставит хороший футбол, то он может любых игроков научить играть.
Гвардиола везде продвигает свою философию футбола и все его клубы и игроки подстраиваются под его схему и добиваются успеха..........
вот что отличает тренера от физрука......
И почет прав, он найдет себе команду, а найдет ли Тоттенхэм себе специалиста. и думаю сегодня надо поддержать его и команду, даже когда все плохо.