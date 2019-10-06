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Почеттино: «Я не боюсь увольнения, меня беспокоит жизнь, а не футбол»

сегодня, 13:01

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что не боится увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды

Боюсь ли я увольнения? Нет, не боюсь, меня беспокоит жизнь, а не футбол. 

Футбол - это игра, в которой ты иногда побеждаешь, а иногда проигрываешь. Задача для нас одна - победа. 

В последних двух играх была тяжелая ситуация для нас, но я не хочу философствовать или говорить, что все плохо. 

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   145 / 1025
сегодня в 15:38
никто тя не уволит
DXTK
DXTK
   210 / 1025
сегодня в 15:01
Да кому Тоттнхэм нужен? пускай Почет еще работает.

я всегда говорил он держится за кейна, алли эриксена, а ведь может они уже отработанный материал, и их надо было продавать, и искать замены, а сегодня уже поздно, может их никто и не купит. если тренер гениальный и ставит хороший футбол, то он может любых игроков научить играть.

Гвардиола везде продвигает свою философию футбола и все его клубы и игроки подстраиваются под его схему и добиваются успеха..........

вот что отличает тренера от физрука......

И почет прав, он найдет себе команду, а найдет ли Тоттенхэм себе специалиста. и думаю сегодня надо поддержать его и команду, даже когда все плохо.
mangoх12
mangoх12
   27 / 1025
сегодня в 14:09
Да свали уже сам , одни понты
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   205 / 1025
сегодня в 14:09
Не столько боится, сколько добивается.
ДСА
ДСА
   168 / 1025
сегодня в 14:05
Не всегда же ему выигрывать.
Colchoneros
Colchoneros
   93 / 1025
сегодня в 13:52
Футбол - это и есть жизнь!
STVA 1
STVA 1
   110 / 1025
сегодня в 13:32
Так уходил бы , если не беспокоит его увольнение!
Чингачгук
Чингачгук
   471 / 1025
сегодня в 13:04
Продолжайте в том же духе.
Василий 50
Василий 50
   791 / 1025
сегодня в 13:02
Без работы не останется.
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