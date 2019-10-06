Президенту «Валенсии» угрожают расправой

сегодня, 21:17

Президенту «Валенсии» Анилу Мурти начали поступать анонимные угрозы. Дело в том, что Мурти стали критиковать болельщики «летучих мышей» после того, как он уволил испанского специалиста Марселино Тораля с поста главного тренера, после чего результаты команды ухудшились.

На официальном сайте «Валенсии» пишут, что дело дошло до анонимных угроз в сторону президента. Неизвестные начали присылать Мурти сообщения, угрожая физической расправой.

Юристы Валенсии предоставили полиции доказательства серьезных угроз, в том числе смертельных, отправленных на мобильный телефон президента клуба.



Стоит отметить, что в последнем матче испанской Примеры «Валенсия» взяла верх над «Алавесом».