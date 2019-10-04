Жена руководителя селекции ЦСКА жестко раскритиковала Ганчаренко

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова выступила с жесткой критикой в адрес главного тренера команды Виктора Ганчаренко после поражения «армейцев» от «Эспаньола» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Общаясь со своими подписчиками в комментариях к фото с игры, Людмила Дюкова рассказала о своем отношении к Ганчаренко:
Меня он никогда не радовал. Прое**л прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников. Пацаны все хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности.
Знаю гораздо больше, чем вы, сидя на трибунах и крича, что мы не «Спартак». Только потому что у нас такой *** [плохой] тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без ЛЧ и денег, а ЦСКА в них нуждался как никто другой, потому что мы нищие. Просто потому что он боится брать на себя какую-либо ответственность.
Просто он обыграл «Реал», и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что видимо и не заметили, как мы оказались в жопе.
Никто не знает, как покупаются футболисты и на что, и кого из вышеперечисленных захотел сам «славный тренер». И от кого этот «славный тренер» отказался.
ТРЕНЕРА НАШЛИ?? ОДИННАДЦАТОГО ЗА 10 ЛЕТ???
ТРЕНЕРА НАШЛИ?? ОДИННАДЦАТОГО ЗА 10 ЛЕТ???
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Вопросы по модерированию, Вопросы по модерированию.
И ниже в комментах поставил 100500 дизлайков)))
Убило: Искусство сохранять спокойствие))))))))
Подписан на блоги Искусство сохранять спокойствие, «НОГА БОГА»
Лиги прогнозов
Вопросы по модерированию, Вопросы по модерированию.
И ниже в комментах поставил 100500 дизлайков)))
Убило: Искусство сохранять спокойствие))))))))
mangoх12
Сегодня 21:34
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
а вот и подложенная Свинья ахаха
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mangoх12
Сегодня 21:34
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
а вот и подложенная Свинья ахаха
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..о ..прямо переписка Энгельса с Каутским))
..о ..прямо переписка Энгельса с Каутским))