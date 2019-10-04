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Жена руководителя селекции ЦСКА жестко раскритиковала Ганчаренко

сегодня, 14:29

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова выступила с жесткой критикой в адрес главного тренера команды Виктора Ганчаренко после поражения «армейцев» от «Эспаньола» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Общаясь со своими подписчиками в комментариях к фото с игры, Людмила Дюкова рассказала о своем отношении к Ганчаренко:

Меня он никогда не радовал. Прое**л прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников. Пацаны все хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности.

Знаю гораздо больше, чем вы, сидя на трибунах и крича, что мы не «Спартак». Только потому что у нас такой *** [плохой] тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без ЛЧ и денег, а ЦСКА в них нуждался как никто другой, потому что мы нищие. Просто потому что он боится брать на себя какую-либо ответственность.

Просто он обыграл «Реал», и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что видимо и не заметили, как мы оказались в жопе.

Никто не знает, как покупаются футболисты и на что, и кого из вышеперечисленных захотел сам «славный тренер». И от кого этот «славный тренер» отказался.

 Скандал

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Все комментарии
oleg3k
oleg3k
   155 / 1027
сегодня в 23:39
НУ ВОТ,полезло гумно из всех щелей,а то мы кони,мы семья.Ведь можете когда хотите.
oleg3k
oleg3k
   155 / 1027
сегодня в 23:20
Давай ещё.Ждём.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 23:04
Каждая п...а думает,что она и политике разбирается и в спорте
Союзник противников
Союзник противников ответил 4RT
   35 / 1027
сегодня в 22:49
Ну что же ты Витюша,не смог пару раз Людок "порадовать"? Она уже вся дымится!
Он уже всех порадовал,кого смог и дымится,как головешка,политая из ночного горшка.
oleg3k
oleg3k
   155 / 1027
сегодня в 22:46
    Союзник противников
    Союзник противников ответил serh62
       35 / 1027
    сегодня в 22:46
    все правильно делал вчера Ганчаренко и ЦСКА. нужно было команде отдохнуть, наиграть левый фланг, посмотреть как выглядит после травмы защитник и пробовать взломать оборону такого соперника. а что вы думали? что ЦСКА будет биться за очки, что бы обогнать португалию?...а для чего? вернее для кого?. для бездарей типа спартака и арсенала?????. нужно вообще оставить 4 команды в еврокубах. пусть все борятся за три первых места и за кубок. а 5и 6 места не нужны...халявы нету. Ганчаренко тот тренер который нужен ЦСКА. и с ним команда возьмет еще не мало титулов и призов
    Я даже в очередной раз их число назову :Ноль!
    Стыдно за Спартак
    Стыдно за Спартак
       368 / 1027
    сегодня в 22:14
      4RT
      4RT
         489 / 1027
      сегодня в 22:09
      Ну что же ты Витюша,не смог пару раз Людок "порадовать"? Она уже вся дымится!
      andrefino13
      andrefino13 ответил mangoх12
         230 / 1027
      сегодня в 22:08
      Я же тебе об этом говорил, да, и на Батэ Бавария в тринадцатом году я ездил в Минск с сыном, он на Рибери посмотреть, я за Батэ поболеть, и прикольно было, назад когда уезжали в Россию, к машине подхожу, рядом пацаны, смотрю номера московские, разговорились, один говорит за Батэ приехал болеть, а друг за Баварию, вот такие дела. Но все покидали Минск с осипшими голосами и счастливыми.
      Alser
      Alser
      сегодня в 22:08
      Давно жена руководителя скаутов стала весомым критиком в футболе?
      Absinthe3
      Absinthe3
         178 / 1027
      сегодня в 21:55
      Давай, Маня. Ату его ату))))
      Absinthe3
      Absinthe3
         178 / 1027
      сегодня в 21:53
      Любимые команды ЦСКА (Москва), Тоттенхэм (Лондон), Барселона (Барселона), Наполи (Неаполь)
      Подписан на блоги Искусство сохранять спокойствие, «НОГА БОГА»
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      И ниже в комментах поставил 100500 дизлайков)))
      Убило: Искусство сохранять спокойствие))))))))
      jobss
      jobss ответил mangoх12
         130 / 1027
      сегодня в 21:50
      в чем не коректная для вас ?
      вы сами все понимаете, что там некорректное, вопрос закрыт
      mangoх12
      mangoх12 ответил andrefino13
         28 / 1027
      сегодня в 21:47
      А ты смотрю белорус по национальности? Откуда знаешь про клецки?)))
      Ну ты точно односельчанин коротышки)
      Absinthe3
      Absinthe3
         178 / 1027
      сегодня в 21:46
      Манька просто всеми фибрами души ненавидит это Цска))))))))))
      Absinthe3
      Absinthe3
         178 / 1027
      сегодня в 21:45
      Бгг)
      mangoх12
      mangoх12 ответил jobss
         28 / 1027
      сегодня в 21:45
      картинка не совсем корректная
      в чем не коректная для вас ?
      andrefino13
      andrefino13 ответил mangoх12
         230 / 1027
      сегодня в 21:45
      А ты смотрю белорус по национальности? Откуда знаешь про клецки?)))
      Absinthe3
      Absinthe3
         178 / 1027
      сегодня в 21:43
      А это всё стучит и стучит в двери лооол))))))
      jobss
      jobss ответил mangoх12
         130 / 1027
      сегодня в 21:43
      в чем ваша проблема Jobbs тут ? Вам не надоело косить в одну сторону ? Я думаю из вас бы получился хороший адвокат mangoх12 Сегодня 21:34 ответ пользователю spartach n1 (раскрыть) а вот и подложенная Свинья ахаха Скрыть
      картинка не совсем корректная
      Absinthe3
      Absinthe3
         178 / 1027
      сегодня в 21:43
      В Цска распустили жён)))
      mangoх12
      mangoх12
         28 / 1027
      сегодня в 21:41
      в чем ваша проблема Jobbs тут ? Вам не надоело косить в одну сторону ? Я думаю из вас бы получился хороший адвокат


      mangoх12
      Сегодня 21:34
      ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
      а вот и подложенная Свинья ахаха


      Скрыть
      mangoх12
      mangoх12
         28 / 1027
      сегодня в 21:35
      Джобс на смене , все ясно
      mangoх12
      mangoх12 ответил spartach n1
         28 / 1027
      сегодня в 21:34
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил RIR68
           11 / 1027
        сегодня в 21:27
        Спасибо)) рады принять))
        mangoх12
        mangoх12 ответил Объективное мнение
           28 / 1027
        сегодня в 21:27
        А кого брать вместо ?
        Один Гончаренко незаменимый во всей округе ))) ахах
        mangoх12
        mangoх12 ответил Великолепный
           28 / 1027
        сегодня в 21:26
        У жены Дюкова и Ганчаренко плохой И денег ей мало Но при всем при этом ЦСКА идёт на первом месте. Хе хе
          Объективное мнение
          Объективное мнение
             568 / 1027
          сегодня в 21:25
          А кого брать вместо ?
          mangoх12
          mangoх12 ответил cska1948
             28 / 1027
          сегодня в 21:21
          Ей полегчает, когда её муж останется без работы. За такое выступление жены, Дюкова надо гнать из клуба.
          Гнать надо Гончаренко а то прям секта любителей клецок развелась. Ты ведь высказываешь свое мнение тут публично , почему ей нельзя ?
          iri13
          iri13
             85 / 1027
          сегодня в 21:16


          ..о ..прямо переписка Энгельса с Каутским))
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