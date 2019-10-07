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Мануэл Фернандеш: «Не стал бы списывать „Спартак“ как претендента на титул»

сегодня, 19:51

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал, кто по его мнению поборется за чемпионство в этом сезоне:

Очень сильны чемпион и вице-чемпион – «Зенит» с «Локомотивом», – также среди претендентов на золото «Краснодар» и ЦСКА.

Может быть, вы удивитесь, но я бы и «Спартак» не списывал со счетов, хоть у него и проблемы.

«Ростов»? Он удивил. Это отлично организованная команда, которая хорошо понимает, в какой футбол она стремится играть. Не знаю, как долго «Ростову» удастся выдерживать такой темп, но сейчас он впечатляет.

Ранее своих претендентов на титул назвал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

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Все комментарии
stachel
stachel
   151 / 1019
сегодня в 21:13
согласен. по качеству игры свинина как минимум в тройке (верхней).
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Зейский
   219 / 1019
сегодня в 21:02
Тем,что у него болельщиков больше чем у любого другого клуба РПЛ и тем,что история богатая,а Уфа и Урал обычные середняки,про них и сказать то нечего
Ваня лучший
Ваня лучший
   68 / 1019
сегодня в 20:55
Может хряки и претенденты на титул. Только название этого титула лучше вслух не произносить.
311
311
   203 / 1019
сегодня в 20:32
Титулы Спартаку только соляные светят!)
EAGinLE
EAGinLE
   39 / 1019
сегодня в 20:22
Не в этом сезоне .
Vadik
Vadik
   483 / 1019
сегодня в 20:16
Хорошая шутка!!!! Респект!!!!
Зейский
Зейский
   531 / 1019
сегодня в 20:13
Про спартак нужно вообще меньше говорить, чем он лучше Уфы или Урала?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   33 / 1019
сегодня в 20:08
Никто и не списывает.....

Ещё 26 отменённых голов Зенита.....и 22 неназначенных в пользу Локо пенальти - и всё....Спартак Чемпион !!!..))
Аксинья
Аксинья
   95 / 1019
сегодня в 20:02
Карпин прочитав эту статью хитро подмигнул Кофанову...
Заратустра
Заратустра
   25 / 1019
сегодня в 19:57
Какой же ты жирный тролль, Ману))
cska plus
cska plus
   14 / 1019
сегодня в 19:53
И этот зулус подкалывает спартак.
Abris
Abris
   367 / 1019
сегодня в 19:53
Спартак в этом сезоне не нужно списывать из кандидатов в пердив.
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