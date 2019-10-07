Мануэл Фернандеш: «Не стал бы списывать „Спартак“ как претендента на титул»

Полузащитник «Краснодара» рассказал, кто по его мнению поборется за чемпионство в этом сезоне:

Очень сильны чемпион и вице-чемпион – «Зенит» с «Локомотивом», – также среди претендентов на золото «Краснодар» и ЦСКА .

Может быть, вы удивитесь, но я бы и «Спартак» не списывал со счетов, хоть у него и проблемы.

«Ростов»? Он удивил. Это отлично организованная команда, которая хорошо понимает, в какой футбол она стремится играть. Не знаю, как долго «Ростову» удастся выдерживать такой темп, но сейчас он впечатляет.