Мануэл Фернандеш: «Не стал бы списывать „Спартак“ как претендента на титул»

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал, кто по его мнению поборется за чемпионство в этом сезоне:
Очень сильны чемпион и вице-чемпион – «Зенит» с «Локомотивом», – также среди претендентов на золото «Краснодар» и ЦСКА.
Может быть, вы удивитесь, но я бы и «Спартак» не списывал со счетов, хоть у него и проблемы.
«Ростов»? Он удивил. Это отлично организованная команда, которая хорошо понимает, в какой футбол она стремится играть. Не знаю, как долго «Ростову» удастся выдерживать такой темп, но сейчас он впечатляет.
Ранее своих претендентов на титул назвал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Ещё 26 отменённых голов Зенита.....и 22 неназначенных в пользу Локо пенальти - и всё....Спартак Чемпион !!!..))
Ещё 26 отменённых голов Зенита.....и 22 неназначенных в пользу Локо пенальти - и всё....Спартак Чемпион !!!..))