Уткин: «Кажется, Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА»

Российский футбольный эксперт Василий Уткин в эфире «Эхо Спорт» рассказал об отношении Евгения Гинера к ЦСКА.
То, что мы думаем сейчас об управлении ЦСКА, было актуально, может быть, года четыре назад. Я часто общаюсь с людьми, которые предлагают игроков или представляют их интересы. Это вообще самая общительная часть футбольной тусовки. И самые разные люди говорят, что, кажется, Гинер потерял к этому интерес. Раньше его интересовало все, вплоть до заборов в Ватутинках. А сейчас…
Хочу подчеркнуть, что я пользуюсь хорошо проверенной сплетней. Не знаю, правда это или нет, не хочу никого дискредитировать, но мне уверенно говорили разные люди, что 4-5 игроков из молодежной команды ЦСКА подписали разные агенты, а раньше это было просто невозможно сделать, потому что их оберегали. А сейчас как-то вот перестали.
О том, что Евгений Леннорович потерял интерес или по крайней мере значительно менее деятельно этим занимается, говорит опубликованная информация о том, что право финансовой подписи в ЦСКА уже не у него. Это не означает, что его от чего-то отодвинули. Это означает, что он не занимается реальным повседневным управлением. Подпись сейчас находится у Романа Бабаева, который не акционер.
Этим живет сейчас ближайшая прогретая часть футбольного мира. У меня с Евгением Ленноровичем отношения отсутствуют, поэтому собственной информации от него у меня нет и не может быть. Я говорю то, что знаю из других источников.
Недавно Уткин раскритиковал российского комментатора Георгия Черданцева.
Уткин: «Следующий главный тренер ЦСКА не продержится дольше августа»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/949892.shtml
ахахаха
Уткина могут серьезно вопринимать только .. люди ему подобные
Уткин: «Следующий главный тренер ЦСКА не продержится дольше августа»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/949892.shtml
ахахаха
Уткина могут серьезно вопринимать только .. люди ему подобные
Уткин: «Следующий главный тренер ЦСКА не продержится дольше августа»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/949892.shtml
ахахаха
Уткина могут серьезно вопринимать только нездоровые люди ему подобные
Уткин: «Следующий главный тренер ЦСКА не продержится дольше августа»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/949892.shtml
ахахаха
Уткина могут серьезно вопринимать только нездоровые люди ему подобные
Хотя нет, не кажется.
Хотя нет, не кажется.
Как дальше жЫть ,весь интерес пропал...
Как дальше жЫть ,весь интерес пропал...
Гинеру более привычно заниматься своим любимым делом - хищением чего-либо, что государственного имущества, что иного. У коней, очевидно, похитить больше нечего, придется опять идти заведовать каким-либо рынком или замутить иную аферу.
Футбол от этого только будет чище.
Гинеру более привычно заниматься своим любимым делом - хищением чего-либо, что государственного имущества, что иного. У коней, очевидно, похитить больше нечего, придется опять идти заведовать каким-либо рынком или замутить иную аферу.
Футбол от этого только будет чище.
Вася, жги! Расскажи ещё что-нибудь про харьковского вора и его клуб.
Вася, жги! Расскажи ещё что-нибудь про харьковского вора и его клуб.
Гинер продал цска неким китайским инвесторам, основной причиной продажи стало не стабильная финансовая устойчивость самого Гинера. В данное время идет завершение сделки. В первую очередь покупали из Китая хотя переименовать клуб. Обсуждаются такие варианты, как 拼音我 и 调号青
Гинер продал цска неким китайским инвесторам, основной причиной продажи стало не стабильная финансовая устойчивость самого Гинера. В данное время идет завершение сделки. В первую очередь покупали из Китая хотя переименовать клуб. Обсуждаются такие варианты, как 拼音我 и 调号青