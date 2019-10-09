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Уткин: «Кажется, Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА»

сегодня, 16:23

Российский футбольный эксперт Василий Уткин в эфире «Эхо Спорт» рассказал об отношении Евгения Гинера к ЦСКА.

То, что мы думаем сейчас об управлении ЦСКА, было актуально, может быть, года четыре назад. Я часто общаюсь с людьми, которые предлагают игроков или представляют их интересы. Это вообще самая общительная часть футбольной тусовки. И самые разные люди говорят, что, кажется, Гинер потерял к этому интерес. Раньше его интересовало все, вплоть до заборов в Ватутинках. А сейчас…

Хочу подчеркнуть, что я пользуюсь хорошо проверенной сплетней. Не знаю, правда это или нет, не хочу никого дискредитировать, но мне уверенно говорили разные люди, что 4-5 игроков из молодежной команды ЦСКА подписали разные агенты, а раньше это было просто невозможно сделать, потому что их оберегали. А сейчас как-то вот перестали.

О том, что Евгений Леннорович потерял интерес или по крайней мере значительно менее деятельно этим занимается, говорит опубликованная информация о том, что право финансовой подписи в ЦСКА уже не у него. Это не означает, что его от чего-то отодвинули. Это означает, что он не занимается реальным повседневным управлением. Подпись сейчас находится у Романа Бабаева, который не акционер.

Этим живет сейчас ближайшая прогретая часть футбольного мира. У меня с Евгением Ленноровичем отношения отсутствуют, поэтому собственной информации от него у меня нет и не может быть. Я говорю то, что знаю из других источников.

Недавно Уткин раскритиковал российского комментатора Георгия Черданцева.  

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kolpankolpan
kolpankolpan
   561 / 975
сегодня в 17:15
До чего-же гадкий человек этот Уткин.То пакостно Петербуржцев оскорбит кивая на Зенит, то слухи гнойные распускает по разным околофутбольным поводам.Ведь наличие печати совсем не означает право подписи.А праву подписи в зависимости от формы управления бывает и не нужна печать что можно прописать в уставе предприятия или изменить его под это правило.Однако жлобяра пускает в народ утку совсем не описывая условия ведения дел в ЦСКА.С этакой позиции могу то-же сделать вывод, что Гинер играя роль Грозного -царя, уехал на отдых молиться, доверив роль лицедея- царя Бекбулатовичу,в нашей истории -Бабаевичу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   24 / 975
сегодня в 17:14
С вводом ВАР судейки стали раза в три дороже обходиться. Тут поневоле загрустишь...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   278 / 975
сегодня в 17:11
Скорее, как он еще не потерял интерес) В убыточном чемпе с диктатурой чиновников и госкорпораций.
mangoх12
mangoх12 ответил PATRIOT1965
   14 / 975
сегодня в 17:11
Сам видел? Сам участвовал? Ты мужик? Если ,да,то зачем сплетни распространять.
07.12.2016
Уткин: «Следующий главный тренер ЦСКА не продержится дольше августа»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/949892.shtml
ахахаха

Уткина могут серьезно вопринимать только .. люди ему подобные
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 975
сегодня в 17:10
Когда уже соккер напечатает новую статью про подорожание армейцев? Фернандес перевалил за 50 млн?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   94 / 975
сегодня в 17:10
Подкосил его стадион, без которого прекрасно обходились много-много лет. И ведь выплачивать по кредиту еще, как до Пекина на карачках.
mangoх12
mangoх12 ответил Заратустра
   14 / 975
сегодня в 17:07
Слишком дорого стали обходиться Гинеру судьи. Отчего и нахлынула на Евгения Ленноровича депрессия и апатия.
Хорошо что признался что Сухина перекупил, вам на пару с Федуном недорого видать)) ахаха
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Заратустра
   5 / 975
сегодня в 17:06
Вам тоже смотрю тоскливо по временам Ховарда Уэбба?)) =
mangoх12
mangoх12
   14 / 975
сегодня в 17:05
    Сп62
    Сп62
       78 / 975
    сегодня в 17:05
    Вася молодец. Подбросил тему и всем стало хорошо. Все высказали своё мнение. Настоящий журналист.
    spartach n1
    spartach n1
       1 / 975
    сегодня в 17:05
    У пана грициана нема золотого запасу,уже без фаланги остался,тут уж не до футбола !
    vadexus
    vadexus ответил Заратустра
       321 / 975
    сегодня в 16:58
    Слишком дорого стали обходиться Гинеру судьи. Отчего и нахлынула на Евгения Ленноровича депрессия и апатия.
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
         72 / 975
      сегодня в 16:58
      Федун зато заинтересован. )))))
      Заратустра
      Заратустра
         20 / 975
      сегодня в 16:56
      Слишком дорого стали обходиться Гинеру судьи. Отчего и нахлынула на Евгения Ленноровича депрессия и апатия.
      navigators
      navigators
         689 / 975
      сегодня в 16:54
      Кажется, Вася Уткин потерял интерес к футболу и обрёл интерес к сплетням.
      Хотя нет, не кажется.
      Alprish
      Alprish
         221 / 975
      сегодня в 16:51
      Неужели Васю опять поцеловали?
      инштандзетцунг
      инштандзетцунг
         529 / 975
      сегодня в 16:49
      Неликвид
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         24 / 975
      сегодня в 16:49
      Дак денег теперь не капает, одни позоры в Европах. Чалова-Фернандеса впарить не удалось.
      Как дальше жЫть ,весь интерес пропал...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         5 / 975
      сегодня в 16:49
      С таким вратарем к жизни интерес потеряешь не то что к клубу
      Армейская душа
      Армейская душа ответил LOpp
         231 / 975
      сегодня в 16:49
      у меня есть другая информация из проверенного источника. Гинер продал цска неким китайским инвесторам, основной причиной продажи стало не стабильная финансовая устойчивость самого Гинера. В данное время идет завершение сделки. В первую очередь покупали из Китая хотя переименовать клуб. Обсуждаются такие варианты, как 拼音我 и 调号青
      Ну и слава богу. Тедесим!
      Армейская душа
      Армейская душа
         231 / 975
      сегодня в 16:48
      Кажется, Уткин не разбирается в футболе
      Footbolista
      Footbolista ответил 7 из 9
         3 / 975
      сегодня в 16:41
      Человек - да...а лошади это вообще отдельная история...
      Romkurch
      Romkurch
         126 / 975
      сегодня в 16:40
      В 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области возбудил против Евгения Гинера дело по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), он получил условный срок. В 1990 году тот же Фрунзенский РОВД возбудил новое уголовное дело по той же статье УК, из-за чего бизнесмен и перебрался в Москву и стал совладельцем рынка Лужники.
      Гинеру более привычно заниматься своим любимым делом - хищением чего-либо, что государственного имущества, что иного. У коней, очевидно, похитить больше нечего, придется опять идти заведовать каким-либо рынком или замутить иную аферу.
      Футбол от этого только будет чище.
      7 из 9
      7 из 9
         16 / 975
      сегодня в 16:40
      Поборники чести и совести смотрю в комментариях. Весь этот мир держится на подлости, обмане и эксплуатации, а «робин гуды» бывают только в сказках. Ещё Макиавелли говорил, что человек порочен в своей сущности и при попадании в соответствующую среду все его низменные качества раскрываются в полной мере.
      Вася, жги! Расскажи ещё что-нибудь про харьковского вора и его клуб.
      Footbolista
      Footbolista
         3 / 975
      сегодня в 16:40
      Ясно...капец коням короче...
      LOpp
      LOpp
         17 / 975
      сегодня в 16:39
      у меня есть другая информация из проверенного источника.
      Гинер продал цска неким китайским инвесторам, основной причиной продажи стало не стабильная финансовая устойчивость самого Гинера. В данное время идет завершение сделки. В первую очередь покупали из Китая хотя переименовать клуб. Обсуждаются такие варианты, как 拼音我 и 调号青
      Объективное мнение
      Объективное мнение
         199 / 975
      сегодня в 16:35
      Возможно ты и прав
      дурман
      дурман
         375 / 975
      сегодня в 16:34
      После Вар, Гинер напрочь потерял интрес к футболу
      нечитайло
      нечитайло
         545 / 975
      сегодня в 16:34
      Это его работа
      Соккерру
      Соккерру
         558 / 975
      сегодня в 16:33
      Журналист погорелой газеты (= актер погорелого театра).
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