Дзюба - о травле Лунева: «Прекратите это, пожалуйста»

Нападающий сборной России накануне матча отборочного этапа Евро-2020 заступился за вратаря , который допустил несколько ошибок на старте сезона в составе «Зенита».

Мне непонятно, почему началась не то что травля… Но звучат такие слова — неуверенность, психология. Он пропустил меньше всех в РПЛ , хорошо выглядит в ЛЧ . Мне кажется, этот спич некрасив со всех сторон. Он достоин играть и в сборной, и в «Зените». Призываю вас уважительно относиться к Андрею. Ошибаются все. Он не ловит мячи? Идите и сами поймайте. Андрей мой большой товарищ и друг, меня это обижает. Прекратите это, пожалуйста.