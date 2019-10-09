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Дзюба - о травле Лунева: «Прекратите это, пожалуйста»

сегодня, 14:06
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияЗавтра в 21:45 Не начался

Нападающий сборной России Артем Дзюба накануне матча отборочного этапа Евро-2020 заступился за вратаря Андрея Лунева, который допустил несколько ошибок на старте сезона в составе «Зенита». 

Мне непонятно, почему началась не то что травля… Но звучат такие слова — неуверенность, психология. Он пропустил меньше всех в РПЛ, хорошо выглядит в ЛЧ. Мне кажется, этот спич некрасив со всех сторон. Он достоин играть и в сборной, и в «Зените». Призываю вас уважительно относиться к Андрею. Ошибаются все. Он не ловит мячи? Идите и сами поймайте. Андрей мой большой товарищ и друг, меня это обижает. Прекратите это, пожалуйста.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   66 / 975
сегодня в 14:11
"Идите и сами поймайте" - лучше бы он не говорил этого. эта фраза любое высказывание множит на 0. типичная фигня в духе "сначала сам добейся", "иди и сделай сам" и тд и тп
311
311
   131 / 975
сегодня в 14:11
Спартачей надо по-свински просить!)
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