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Лоза: «Матч Россия — Украина был совершенно обычным»

сегодня, 14:29

Известный российский артист Юрий Лоза поделился мнением о матче сборных России и Украины, который состоялся в 1999 году (1:1).

Матч Россия — Украина был совершенно обычным, почему его так выделяют? Вполне стандартная ошибка Филимонова. Иногда мы совершаем поступки, которые сами не можем объяснить. Его с самого детства учили, что мокрый мяч не ловят. До этого Филимонов никогда не ловил такие мячи, а именно в тот момент решил поймать.

Не смогли обыграть Украину, и что? Мы слишком много внимания уделяем Украине. В этот момент у Филимонова случился некий надлом. Конечно, в команде сказали, что всё нормально, но в душе-то обвиняли, понимая, что это стало роковым моментом матча. А вообще, должны были забивать пять мячей, чтобы потом не обращать внимания на эту ошибку. Филимонов переживает по этому поводу. Этот гол перевернул его карьеру абсолютно в другую сторону.

У всей страны было опустошение после этого матча. Я общался с ребятами в той команде, но с Филимоновым на эту не говорил. Все после матча похлопали его по плечу, сказали, чтобы не расстраивался, а сами думали: «Ёлки-палки, что ж так неудачно?»

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d_fincher
d_fincher
   58 / 974
сегодня в 15:36
Лоза - отличный тренер для Зенита, так считаю.
LOpp
LOpp ответил Roger Young
   17 / 974
сегодня в 15:02
о господи, и здесь Лоза?))
он похоже все события в стране комментирует, хайпит)
Roger Young
Roger Young
   226 / 974
сегодня в 14:36
о господи, и здесь Лоза?))
dimagas1
dimagas1
   83 / 974
сегодня в 14:36
Про пять мячей это уже совсем смех)))
А пропускать тогда сколько должны?
Romkurch
Romkurch
   136 / 974
сегодня в 14:34
Правильно сказал.
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