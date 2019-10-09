Бывший футболист сборной России признался, что у него остались горькие впечатления от ничьей со сборной Украины в отборочном турнире Евро-2000.

Ничья со сборной Украины — один из самых разочаровывающих результатов. Каждый день не всплывает в памяти, но, когда пишут, что произошло 20 лет назад, вспоминать больно. В раздевалке тогда было полное опустошение. Если что-то об этом напомнит, с ребятами из той сборной можем вспомнить ту ничью.

Что касается совета нынешней сборной, чтобы подобное не повторялось, нужно в каждой игре полностью отдаваться на поле. От таких ситуаций никто не застрахован, но хотелось бы, чтобы с нашей национальной командой подобное больше никогда не происходило.