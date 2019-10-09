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Хохлов: «Ничья с Украиной — один из самых разочаровывающих результатов»

сегодня, 16:14

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов признался, что у него остались горькие впечатления от ничьей со сборной Украины в отборочном турнире Евро-2000.

Ничья со сборной Украины — один из самых разочаровывающих результатов. Каждый день не всплывает в памяти, но, когда пишут, что произошло 20 лет назад, вспоминать больно. В раздевалке тогда было полное опустошение. Если что-то об этом напомнит, с ребятами из той сборной можем вспомнить ту ничью.

Что касается совета нынешней сборной, чтобы подобное не повторялось, нужно в каждой игре полностью отдаваться на поле. От таких ситуаций никто не застрахован, но хотелось бы, чтобы с нашей национальной командой подобное больше никогда не происходило.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   78 / 975
сегодня в 17:14
Я не понимаю, как можно играть без самоотдачи. Любому специалисту станет ясно, что данного игрока ставить в состав не надо. Выходит игрок самоубийца. Разрывай контракт и иди за станок. Другое дело, что почемуто не получается игра. Но это разные вещи. Пример моего Спартака. Бьются, как мухи о стекло, а всё бестолку. Нужно найти причину, а на это не каждый тренер способен.
Знатог
Знатог
   177 / 975
сегодня в 17:10
А в 2004, 2006, 2010 не прошли- это лучше?
Eddja
Eddja
   155 / 975
сегодня в 16:43
Так зачем ты вспоминаешь?
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   606 / 975
сегодня в 16:16
Что-то чуть ли не каждый день стали появляться интервью про тот матч, к чему бы?
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