Бывший тренер сборной России прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Шотландии в отборочном турнире Евро-2020.

Есть какой-то наработанный футбольный стереотип, что шотландцы — достойные соперники, имеющее преимущества и играющие в британский футбол. Но после всего того, что мы увидели в исполнении нашей команды на фоне шотландцев, можно сказать, что все это лишь история и стереотип. Я далек от мысли говорить, что наши ребята безоговорочные лидеры и добьются победы. Нет, но у нашей сборной есть психологическое преимущество — чувство равенства или даже превосходство над сборной Шотландии. Мы должны успешно выступить в данном матче.

Нужно учитывать еще один момент, что как бы там ни было, у нас есть возможность где-то оступиться, потому что мы имеем очковые преимущества. У команды сейчас сильное чувство уверенности, чувство спортивной наглости — это должно сыграть свою роль. Черчесову удалось заразить команду идеей: она подчиняется, она понимает эти идеи, стоящие перед ней. Я думаю, матч будет интересный, сложный. Мы не должны будем проиграть.

Если Черчесов решит задачу в матчах со сборной Шотландии и Кипра, то, конечно, можно будет на фоне имеющегося костяка, который будет задавать игровую и тактическую тональность, приглашать и выпускать на поле новых футболистов, которые помогут и которые будут нужными в определенный момент. С другой стороны, у нас не так много игроков, которые способны защищать честь сборной команды.

Будем ждать успешного завершения квалификационного тура, поблагодарим команду, если все будет хорошо. А дальше будем смотреть, какая группа и на кого мы выйдем. Но чемпионат мира уже приучил нас к тому, что наша команда с хорошим стержнем. Думаю, ребята уже совсем не мальчики для битья и смогут отстоять все.