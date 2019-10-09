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Игнатьев: «Есть стереотип, что шотландцы — достойные соперники»

сегодня, 16:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияЗавтра в 21:45 Не начался

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Шотландии в отборочном турнире Евро-2020.

Есть какой-то наработанный футбольный стереотип, что шотландцы — достойные соперники, имеющее преимущества и играющие в британский футбол. Но после всего того, что мы увидели в исполнении нашей команды на фоне шотландцев, можно сказать, что все это лишь история и стереотип. Я далек от мысли говорить, что наши ребята безоговорочные лидеры и добьются победы. Нет, но у нашей сборной есть психологическое преимущество — чувство равенства или даже превосходство над сборной Шотландии. Мы должны успешно выступить в данном матче.

Нужно учитывать еще один момент, что как бы там ни было, у нас есть возможность где-то оступиться, потому что мы имеем очковые преимущества. У команды сейчас сильное чувство уверенности, чувство спортивной наглости — это должно сыграть свою роль. Черчесову удалось заразить команду идеей: она подчиняется, она понимает эти идеи, стоящие перед ней. Я думаю, матч будет интересный, сложный. Мы не должны будем проиграть.

Если Черчесов решит задачу в матчах со сборной Шотландии и Кипра, то, конечно, можно будет на фоне имеющегося костяка, который будет задавать игровую и тактическую тональность, приглашать и выпускать на поле новых футболистов, которые помогут и которые будут нужными в определенный момент. С другой стороны, у нас не так много игроков, которые способны защищать честь сборной команды.

Будем ждать успешного завершения квалификационного тура, поблагодарим команду, если все будет хорошо. А дальше будем смотреть, какая группа и на кого мы выйдем. Но чемпионат мира уже приучил нас к тому, что наша команда с хорошим стержнем. Думаю, ребята уже совсем не мальчики для битья и смогут отстоять все.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   99 / 975
сегодня в 16:34
Главное, что без Игоряна
Шуnя771
Шуnя771
   7 / 975
сегодня в 16:06
Легкой прогулки не будет.
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