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Черчесов - о Соболеве: «Мы никогда не делаем скоропалительных выводов»

сегодня, 14:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча отборочного этапа Евро-2020 против Шотландии не стал оценивать новичка команды Александра Соболева.

Два дня — это мало. Мы никогда не делаем скоропалительных выводов. Сегодня он провел тест, который покажет скоростные качества.

Опыт показывает, что на первом сборе игрок не раскрывается ни как личность, ни как футболист. Хороший пример — Комличенко и Караваев. А Соболев забил 10 мячей, его появление в сборной оправданно. Мы ни на кого не давим, это естественный процесс.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   94 / 974
сегодня в 15:30
У Стаса всегда был странный подход к выбору игроков.Поживем-увидим.
drug01
drug01
   89 / 974
сегодня в 15:00
Зачем спешить игра покажет!
Eddja
Eddja ответил шацк
   163 / 974
сегодня в 14:37
2 вопроса: 1. Мы - это кто? Надо полагать штаб сборной - куча бездельников. 2. Почему только 2 дня? Вы господа тренера этим подписываетесь в своей безграмотности и не умении тренировать сборную. Пока идет внутренний чемп ВЫ обязаны следить за всеми потенциальными игроками и иметь по ним полный расклад!
ЗТС знает что делает, у них в спартаке так было.
шацк
шацк
   238 / 974
сегодня в 14:17
2 вопроса:
1. Мы - это кто? Надо полагать штаб сборной - куча бездельников.
2. Почему только 2 дня? Вы господа тренера этим подписываетесь в своей безграмотности и не умении тренировать сборную. Пока идет внутренний чемп ВЫ обязаны следить за всеми потенциальными игроками и иметь по ним полный расклад!
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