Черчесов - о Соболеве: «Мы никогда не делаем скоропалительных выводов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча отборочного этапа Евро-2020 против Шотландии не стал оценивать новичка команды Александра Соболева.
Два дня — это мало. Мы никогда не делаем скоропалительных выводов. Сегодня он провел тест, который покажет скоростные качества.
Опыт показывает, что на первом сборе игрок не раскрывается ни как личность, ни как футболист. Хороший пример — Комличенко и Караваев. А Соболев забил 10 мячей, его появление в сборной оправданно. Мы ни на кого не давим, это естественный процесс.
1. Мы - это кто? Надо полагать штаб сборной - куча бездельников.
2. Почему только 2 дня? Вы господа тренера этим подписываетесь в своей безграмотности и не умении тренировать сборную. Пока идет внутренний чемп ВЫ обязаны следить за всеми потенциальными игроками и иметь по ним полный расклад!
1. Мы - это кто? Надо полагать штаб сборной - куча бездельников.
2. Почему только 2 дня? Вы господа тренера этим подписываетесь в своей безграмотности и не умении тренировать сборную. Пока идет внутренний чемп ВЫ обязаны следить за всеми потенциальными игроками и иметь по ним полный расклад!