Черчесов - о Соболеве: «Мы никогда не делаем скоропалительных выводов»

Главный тренер сборной России накануне матча отборочного этапа Евро-2020 против Шотландии не стал оценивать новичка команды .

Два дня — это мало. Мы никогда не делаем скоропалительных выводов. Сегодня он провел тест, который покажет скоростные качества.

Опыт показывает, что на первом сборе игрок не раскрывается ни как личность, ни как футболист. Хороший пример — Комличенко и Караваев. А Соболев забил 10 мячей, его появление в сборной оправданно. Мы ни на кого не давим, это естественный процесс.