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Канчельскис: «Проблем с Шотландией в матче у нашей сборной не будет»

сегодня, 15:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияЗавтра в 21:45 Не начался

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Шотландии в отборочном раунде Евро-2020.

Проблем с Шотландией в завтрашнем матче у нашей сборной не будет. Безусловно, все будет зависеть от настроя на игру, от самоотдачи, от желания победить. Если в наших игроках будет все это, то игра пройдет с благоприятным для нас исходом, без каких-либо проблем. Сейчас надо добиться результата и права выступать на чемпионате Европы, а потом уже можно будет выпускать молодежь на поле. Я думаю, завтра будет все решено. Останется выиграть матчи против Кипра, Бельгии и Сан-Марино, а потом уже сориентироваться и пробовать молодых футболистов. Рано или поздно они все равно выйдут на поле. Понятно, что выпускать молодежь можно будет только в том случае, когда команда добьется результата.

Если говорить о сборной Шотландии, это уже совершенно другая команда: сейчас их сборная не такая, какая была в 1992-м. Там были личности, там были игроки, которые действительно были лидерами во многих чемпионатах. Это две разные сборные и сравнивать их нет смысла, да и неуместно.

На что наша сборная может рассчитывать на Евро, сложно сказать. Надо в начале понять, как мы подойдем: какие футболисты будут в строю, какие — травмируются. Многое будет зависеть и от группы, конечно. Будем исходить из того, что будет. Загадывать сейчас смысла нет.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   141 / 975
сегодня в 16:14
Шотландцев надо выносить однозначно.
Чингачгук
Чингачгук
   235 / 975
сегодня в 15:59
Удачи сборной!
За адекватность
За адекватность
   21 / 975
сегодня в 15:56
Ну как нет то. У нас и с Кипром и с Казахстаном проблем не было, чисто на классе рвем. Пора бы "замахнуться на Вильяма нашего Шекспира."
Barcelona
Barcelona
   449 / 975
сегодня в 15:55
Быть такого не может!
cska plus
cska plus
   12 / 975
сегодня в 15:51
По логике вещей проблем не должно быть.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   379 / 975
сегодня в 15:46
Интересно, кто в 1992 году был личностью?
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