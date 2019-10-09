Канчельскис: «Проблем с Шотландией в матче у нашей сборной не будет»

Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Шотландии в отборочном раунде Евро-2020.

Проблем с Шотландией в завтрашнем матче у нашей сборной не будет. Безусловно, все будет зависеть от настроя на игру, от самоотдачи, от желания победить. Если в наших игроках будет все это, то игра пройдет с благоприятным для нас исходом, без каких-либо проблем. Сейчас надо добиться результата и права выступать на чемпионате Европы, а потом уже можно будет выпускать молодежь на поле. Я думаю, завтра будет все решено. Останется выиграть матчи против Кипра, Бельгии и Сан-Марино, а потом уже сориентироваться и пробовать молодых футболистов. Рано или поздно они все равно выйдут на поле. Понятно, что выпускать молодежь можно будет только в том случае, когда команда добьется результата.

Если говорить о сборной Шотландии, это уже совершенно другая команда: сейчас их сборная не такая, какая была в 1992-м. Там были личности, там были игроки, которые действительно были лидерами во многих чемпионатах. Это две разные сборные и сравнивать их нет смысла, да и неуместно.

На что наша сборная может рассчитывать на Евро, сложно сказать. Надо в начале понять, как мы подойдем: какие футболисты будут в строю, какие — травмируются. Многое будет зависеть и от группы, конечно. Будем исходить из того, что будет. Загадывать сейчас смысла нет.