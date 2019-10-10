Кулибали: «Наша цель - победить лучшие команды Италии и выиграть Скудетто»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что приоритетом неаполитанского клуба является победа в чемпионате Италии.
Наша цель - победить лучшие команды Италии и выиграть Скудетто. Этот сезон сложнее, потому что все команды окрепли, а Серия А стала более конкурентоспособной.
Начало сезона не стало лучшим для нас, «Ювентус» остается непобежденным. Со своей стороны, мы должны работать еще более усердно, улучшая игру, чтобы приблизиться к «Юве».
Напомним, что «Ювентус» одержал победу над «Наполи» в матче 2-го тура чемпионата Италии.