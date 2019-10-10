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Кулибали: «Наша цель - победить лучшие команды Италии и выиграть Скудетто»

10 октября 2019, 12:00

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали заявил, что приоритетом неаполитанского клуба является победа в чемпионате Италии. 

Наша цель - победить лучшие команды Италии и выиграть Скудетто. Этот сезон сложнее, потому что все команды окрепли, а Серия А стала более конкурентоспособной. 

Начало сезона не стало лучшим для нас, «Ювентус» остается непобежденным. Со своей стороны, мы должны работать еще более усердно, улучшая игру, чтобы приблизиться к «Юве».

Напомним, что «Ювентус» одержал победу над «Наполи» в матче 2-го тура чемпионата Италии.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   70 / 797
10 октября в 18:39
лучших команД в Италии нет,разве,что лучшая и это не Наполи или Интер. Вы бы уважаемый автогольщик справились для начала с нашими меньшими братьями из города,а то и от них отскочили,как горох от стены. И какой Скудетто?Вам бы в ЛЧ попасть.хотя дальше групповухи вы не проходите.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 12:47
Пока по вашей сегодняшней игре этого не скажешь.
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
10 октября в 12:26
Что-то путает копчёный, как и ворота в Турине. Выиграть Скудетто вы не сможете в этом сезоне, но обратитесь к интеру, они вам распечатают эти скудеттки сколько пожелаете.
Abris
Abris
   87 / 797
10 октября в 12:25
Главное, что цель есть.
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