Бэйл играл с чувством гнева, когда Зидан отказался от него

Вингер «Реала» Гарет Бэйл признался, что играл с чувством гнева, когда услышал от главного тренера команды Зинедина Зидана, что он больше не нужен мадридскому клубу.
Я играл с большим количеством эмоций. Разумеется, гнев тоже был. Нет ничего, что могло бы прояснить все мои мысли. Я всегда стараюсь изо всех сил, будь то сборная или клуб. И я буду продолжать так работать.
Бэйл будет играть.
Бэйла невозможно разозлить.
Зидану-удалось
Зидан-отличный психолог)).
Бэйл будет играть.
Бэйла невозможно разозлить.
Зидану-удалось
Зидан-отличный психолог)).