Бэйл играл с чувством гнева, когда Зидан отказался от него

Вингер «Реала» признался, что играл с чувством гнева, когда услышал от главного тренера команды Зинедина Зидана, что он больше не нужен мадридскому клубу.

Я играл с большим количеством эмоций. Разумеется, гнев тоже был. Нет ничего, что могло бы прояснить все мои мысли. Я всегда стараюсь изо всех сил, будь то сборная или клуб. И я буду продолжать так работать.