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Бэйл играл с чувством гнева, когда Зидан отказался от него

10 октября 2019, 10:06

Вингер «Реала» Гарет Бэйл признался, что играл с чувством гнева, когда услышал от главного тренера команды Зинедина Зидана, что он больше не нужен мадридскому клубу

Я играл с большим количеством эмоций. Разумеется, гнев тоже был. Нет ничего, что могло бы прояснить все мои мысли. Я всегда стараюсь изо всех сил, будь то сборная или клуб. И я буду продолжать так работать. 

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   125 / 797
10 октября в 21:02
Сейчас Гарет показывает сносный футбол в 6 матчах 2+2, но все одно от него ждут большего.
shur
shur ответил ДСА
   386 / 797
10 октября в 16:59
И ведь хорошо играл.
...хорошо играл в Реале не катит,там надо очень хорошо играть,играть и играть,звёздочки ЛЧ не просто заробатовались!
RaulReal
RaulReal ответил cevin cigan
   529 / 797
10 октября в 15:09
Врят-ли поможет, некоторые разозлятся как Бэйл другип впадут в депрессию как Куртуа, а другие могут тупо на команду забить и ждать оканчание контракта или трансфера. Раньше игроки рвали за эмблему клуба, такие как Гути,Рауль, Кассильяс и многие другие их поколения. Сейчас главное что-бы деньги платили даже Рамос потребовал деньги летом когда они поругались с Пересом. Только из нынешних Бензема отделная вселенная.
cevin cigan
cevin cigan
   18 / 797
10 октября в 11:19
Тогда нужно от пол команды отказаться. Представляю,как Реал будет рвать и метать!
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 10:48
эмоции помогли !
красавчик серж
красавчик серж
   138 / 797
10 октября в 10:19
Только разозлив Бэйла,
Бэйл будет играть.
Бэйла невозможно разозлить.
Зидану-удалось
Зидан-отличный психолог)).
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:16
Получается, что Зидан отличный психолог.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   228 / 797
10 октября в 10:13
Этому мешку только на пользу пошло , пусть спасибо скажит что Зидан задел его эго , и этот мешок хотя бы бегать стал , и приносить пользу . Так надо сделать с каждой звездой, что бы всечь приходили
ДСА
ДСА
   177 / 797
10 октября в 10:12
И ведь хорошо играл.
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