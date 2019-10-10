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Чеферин рассказал о создании третьего футбольного еврокубка

10 октября 2019, 10:42

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о создании третьего футбольного еврокубка — Лиги конференций Европы.

Полагаю, этот турнир получится очень интересным. Он будет называться Лига конференций Европы. Для чего он нужен? Концепция в том, чтобы задействовать больше регионов, команды из которых затем смогут подняться и заявить о себе.

Странам, как, например, Россия, нужно проводить больше международных матчей. Ведь они позволяют получать гораздо большие доходы, сотрудничать с более крупными спонсорами, что даёт возможность вкладывать больше средств в молодёжный футбол и в развитие спорта. Полагаю, этот турнир получится очень интересным.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   62 / 797
10 октября в 12:13
Лигу Европы не особо смотрят, кроме локальных болельщиков. А кто будет смотреть условную встречу Алавеса с Брешией или, чем чёрт не шутит, Сетубал против Корк-сити?
VIPded
VIPded
   34 / 797
10 октября в 11:25
Будем поглядеть...
Alprish
Alprish
   113 / 797
10 октября в 11:18
Пока не понятно, может ли спартак из пердива там участвовать.
Romkurch
Romkurch
   46 / 797
10 октября в 11:02
Турнир для опозорившихся в еврокубках.
blitz
blitz ответил oFANATo
   169 / 797
10 октября в 10:58
Если смогут пройти квалификацию.
oFANATo
oFANATo
   71 / 797
10 октября в 10:56
Теперь Федун пристроит свой середняк хотя бы в третьесортный турнир.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:44
Слишком много турниров да и календарь станет очень жёстким.
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