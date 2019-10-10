Чеферин рассказал о создании третьего футбольного еврокубка

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о создании третьего футбольного еврокубка — Лиги конференций Европы.

Полагаю, этот турнир получится очень интересным. Он будет называться Лига конференций Европы. Для чего он нужен? Концепция в том, чтобы задействовать больше регионов, команды из которых затем смогут подняться и заявить о себе.

Странам, как, например, Россия, нужно проводить больше международных матчей. Ведь они позволяют получать гораздо большие доходы, сотрудничать с более крупными спонсорами, что даёт возможность вкладывать больше средств в молодёжный футбол и в развитие спорта. Полагаю, этот турнир получится очень интересным.