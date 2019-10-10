Селюк - о травме Малкома: «„Зенит“ вляпался в дер**о»

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что новый нападающий «Зенита» Малком не выйдет на поле до конца года.
Травма Малкома? Я раньше говорил, что «Зенит» вляпался, а сейчас могу сказать, что они вляпались в дер**о. То, что я сейчас скажу не относится ко всей нации. Но у большинства бразильцев, если у них есть контракт, то им, как говорится, наплевать. Они получают деньги и все.
Часто привозят бразильцев, а потом им хочется на родину. Получается, что европейские клубы приобретают футболиста из Бразилии, он не адаптируется и возвращается обратно на родину, а часть зарплаты платит его клуб. Это уже поставлено на бизнес в Бразилии. Это не касается Малкома, но перед тем, как брать, нужно все проверять. «Зенит» вляпался, Малком не играет, а деньги заплачены. Нужно кого-то спросить за это, а то у нас в России часто бывает, что никто ни за что не отвечает.
Кстати, Вы Туре пристроили или нет????
Кстати, Вы Туре пристроили или нет????
"А нет ли здесь расизма?"))
"А нет ли здесь расизма?"))
Ибо д€рьм@ в д€рьм€ не тонет !
Ибо д€рьм@ в д€рьм€ не тонет !
Больше похоже на дикий об(сер, возможно и нет травмы, но не выпускают, потому что не согласился играть на определенных условиях
Больше похоже на дикий об(сер, возможно и нет травмы, но не выпускают, потому что не согласился играть на определенных условиях