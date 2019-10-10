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Селюк - о травме Малкома: «„Зенит“ вляпался в дер**о»

10 октября 2019, 12:09

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что новый нападающий «Зенита» Малком не выйдет на поле до конца года.

Травма Малкома? Я раньше говорил, что «Зенит» вляпался, а сейчас могу сказать, что они вляпались в дер**о. То, что я сейчас скажу не относится ко всей нации. Но у большинства бразильцев, если у них есть контракт, то им, как говорится, наплевать. Они получают деньги и все.

Часто привозят бразильцев, а потом им хочется на родину. Получается, что европейские клубы приобретают футболиста из Бразилии, он не адаптируется и возвращается обратно на родину, а часть зарплаты платит его клуб. Это уже поставлено на бизнес в Бразилии. Это не касается Малкома, но перед тем, как брать, нужно все проверять. «Зенит» вляпался, Малком не играет, а деньги заплачены. Нужно кого-то спросить за это, а то у нас в России часто бывает, что никто ни за что не отвечает.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   262 / 797
11 октября в 14:53
Селюк болобол, Малкома купили из Европы, а не из Бразилии, сравнение не уместно.
kinderpingui
kinderpingui
   371 / 797
10 октября в 19:24
Все по делу сказал !!! Ему явно виднее диванных экспертов !
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
10 октября в 17:49
Селюк злится - без него обошлись.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
10 октября в 17:43
Как же задолбал этот торговец чОрной древесиной...
Сергей19
Сергей19
   618 / 797
10 октября в 14:42
Если он играл в основе барсы, никуда бы его не продали. Барса избавилась от него. Вот и все
Gloomy59
Gloomy59
   439 / 797
10 октября в 14:18
Господин Селюк, что психоз, ибо Зенит не покупает никого из предложеных Вами!
Кстати, Вы Туре пристроили или нет????
Морозовский
Морозовский
   5 / 797
10 октября в 13:45
Силюк, "зене" не за что отвечать - у них своего ничо нет, они такие же бразильцы!
iri13
iri13
   56 / 797
10 октября в 13:35
Нахлынули специалисты в спортивной медицине и психологии! Мастера невиданной профессиональной силы и компетенций! (С)
RussianMango
RussianMango ответил Vave666
   120 / 797
10 октября в 13:16
То, что он не заиграл, это одно...а то, что он сделан из хрусталя, эт другое. И это, видимо, заметили каталонцы...вот и слили в питер.
Тага Дага
Тага Дага
   364 / 797
10 октября в 13:10
Ну прежде всего нужно пожелать здоровья,ну смотрите :начал выходить в основу Барселоны,и тут же выставили в трансфер, то что у него есть перспектива,у меня нет сомнений, ну если в этом возрасте продают, то что-то не то. Почему в Европе никто не окликнулся на него...значит знали что-то. А зенит что...миллионны народных денег,никто за этим не следит. ...50 лямов туда сюда,для МиЮллера это как для нас 50 рублей.
galem72
galem72
   66 / 797
10 октября в 13:08
Это хорошо! Подольше бы оттуда не вылазил. ))
BenderBender
BenderBender
   128 / 797
10 октября в 13:08
Не нагрел на этом руки, вот и жалуется селюк
oFANATo
oFANATo ответил Ваня лучший
   71 / 797
10 октября в 13:07
Пора бы уже привлечь к ответу, за разбазаривание народных денег Миллером.
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
10 октября в 12:58
Фу, какая гадость.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 12:57
Главное отмыть бабло а остальное хрен с ним.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   164 / 797
10 октября в 12:53
Малком - и дер**о?
"А нет ли здесь расизма?"))
Лакшери
Лакшери
   229 / 797
10 октября в 12:53
У него ещё 5 лет контракта, рано о чем то говорить, мало ли что там будет впереди, всякое случается. А Зенит сейчас в ЛЧ и без него очки зарабатывает, есть у нас клубешник который тоже под ЛЧ усиливался, все усиление в лазарете и что? В ЛЕ 0 очков. А спартак на новый состав сколько выкинул, 10 место, кандидаты в ФНЛ, это при том что у них все здоровы.
Nekit92
Nekit92
   161 / 797
10 октября в 12:44
Травмы дело непредсказуемое. А если завтра селюк вспотыкнется на лестнице, кубарем скатится вниз, сломает ногу, вляпается в 62о. Кто за это ответит? Прежде чем идти нужно все проверять... по его логике так получается))
Константин Белых
Константин Белых ответил Педро тарасовский
   348 / 797
10 октября в 12:42
Не хуже, чем свиньи с Шуррле.
А что с Шюрле-Шурле в аренде за 3 млн-стоит заплатить чтоб он даже год отыграл. Да и ценник на него 8 млн-в 2 раза дешевле Миранчука. Так что тут все нормально..
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 797
10 октября в 12:36
пиар селюка
ДСА
ДСА
   177 / 797
10 октября в 12:31
Зенит не вляпался, просто про..рал много миллионов.
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   50 / 797
10 октября в 12:30
ничего Зенит не вляпался!
Ибо д€рьм@ в д€рьм€ не тонет !
n272nm
n272nm
   148 / 797
10 октября в 12:29
Селюк сам хоть понял, что хотел сказать?!
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 12:28
куда же ещё может вляпаться Зенит ?!
Ваня лучший
Ваня лучший
   22 / 797
10 октября в 12:28
Ребята, успокойтесь. Кому жалко чужих денег? Если бы Миллер заплатил 40 млн из своего кармана, он переживал бы. А так... что их жалеть, бюджетные ведь!!!
Roger Young
Roger Young
   121 / 797
10 октября в 12:28
Очень странная история. Даже непонятно, что за травма. И главное это не знают даже игроки, например Дзюба

Больше похоже на дикий об(сер, возможно и нет травмы, но не выпускают, потому что не согласился играть на определенных условиях
Vave666
Vave666 ответил RussianMango
   366 / 797
10 октября в 12:28
В Барсе не дураки сидят...вовремя от балласта избавились.
ну то что он в Барсе не играл, не говорит о том что он - дно! Может посмотришь внимательней, кто ещё в Барсе не заиграл?! И сколько там мастеров в конкурентах в нападении
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   91 / 797
10 октября в 12:28
Не хуже, чем свиньи с Шуррле.
порт
порт
   282 / 797
10 октября в 12:26
Что Селюка, что Уткина слушать, один навоз.
Vave666
Vave666
   366 / 797
10 октября в 12:26
с Юсупова спросить чтоли, пускай на лекарства теперь работает Малкому??)) Человеческий фактор всегда в спорте есть, не повезло просто! Селюк ещё тот функционер))
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