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Был подписан договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде

10 октября 2019, 13:08

Четырехсторонний договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде заключен на форуме «Россия - спортивная держава». Форум «Россия - спортивная держава» стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

Свои подписи под договором поставили министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава РФС Александр Дюков и президент региональной федерации футбола Нижнего Новгорода Владимир Афанасьев.

Недавно сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок во Владивостоке около 5 млн долларов.

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azures
azures
   126 / 797
10 октября в 14:25
Очередная нычка для воровства.
ДСА
ДСА
   177 / 797
10 октября в 13:32
Деньги будут из бюджета черпать.
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