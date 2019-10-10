Был подписан договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде

10 октября 2019, 13:08

Четырехсторонний договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде заключен на форуме «Россия - спортивная держава». Форум «Россия - спортивная держава» стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

Свои подписи под договором поставили министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава РФС Александр Дюков и президент региональной федерации футбола Нижнего Новгорода Владимир Афанасьев.