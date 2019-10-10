Был подписан договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде

Четырехсторонний договор о развитии футбола в Нижнем Новгороде заключен на форуме «Россия - спортивная держава». Форум «Россия - спортивная держава» стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.
Свои подписи под договором поставили министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава РФС Александр Дюков и президент региональной федерации футбола Нижнего Новгорода Владимир Афанасьев.
Недавно сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок во Владивостоке около 5 млн долларов.