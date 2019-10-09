«Арсенал» проведет сборы в Новогорске и сыграет закрытый матч

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Тульский «Арсенал» во время паузы в чемпионате России будет готовиться на учебно-тренировочной базе в Новогорске.

В рамках этого сбора подопечные Игоря Черевченко проведут контрольный матч с представителем чемпионата Латвии - футбольным клубом «Елгава». Встреча пройдет в закрытом режиме 13 октября.

👊🏻💪🏻«Арсенал» проведет сбор в Новогорске



Во время паузы в чемпионате России тульские оружейники будут тренироваться на учебно-тренировочной базе в подомосковном Новогорске. — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 9 октября 2019 г.



Напомним, что в последнем матче чемпионата России «Арсенал» уступил лидеру таблицы «Локомотиву».