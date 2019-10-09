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«Арсенал» проведет сборы в Новогорске и сыграет закрытый матч

сегодня, 13:34

Тульский «Арсенал» во время паузы в чемпионате России будет готовиться на учебно-тренировочной базе в Новогорске. 

В рамках этого сбора подопечные Игоря Черевченко проведут контрольный матч с представителем чемпионата Латвии - футбольным клубом «Елгава». Встреча пройдет в закрытом режиме 13 октября.

Напомним, что в последнем матче чемпионата России «Арсенал» уступил лидеру таблицы «Локомотиву».

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