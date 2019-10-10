Женская сборная России пожелала удачи мужчинам в матче с Шотландией

Женская сборная России пожелала удачи мужчинам в матче отборочного турнира Евро-2020 против команды Шотландии.
Женская сборная России @WomenRussia желает парням из мужской команды удачи в матче @UEFAEURO против Шотландии!
Спасибо, девчонки 🔥😍👍🔥#НашиПарни#РоссияШотландия pic.twitter.com/r0WkGrZXMW
— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019
Женская сборная России @WomenRussia желает парням из мужской команды удачи в матче @UEFAEURO против Шотландии!
Спасибо, девчонки 🔥😍👍🔥#НашиПарни#РоссияШотландия pic.twitter.com/r0WkGrZXMW
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если карточки то жёлтой если травмы небольшой.
а всего сильней желаю я тебе коллега мой
чтоб с билетами на евро возвращался ты домой.
если карточки то жёлтой если травмы небольшой.
а всего сильней желаю я тебе коллега мой
чтоб с билетами на евро возвращался ты домой.