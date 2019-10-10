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Женская сборная России пожелала удачи мужчинам в матче с Шотландией

10 октября 2019, 13:05
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Женская сборная России пожелала удачи мужчинам в матче отборочного турнира Евро-2020 против команды Шотландии.

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Все комментарии
drug01
drug01
   47 / 797
10 октября в 13:28
Все желают только победы.....! Ждёмс....
Знатог
Знатог
   142 / 797
10 октября в 13:20
И подруга пожелала: я желаю всей душой
если карточки то жёлтой если травмы небольшой.
а всего сильней желаю я тебе коллега мой
чтоб с билетами на евро возвращался ты домой.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   117 / 797
10 октября в 13:14
Первая симпатичная девочка.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 13:12
Весёлые девчонки!
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