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Париматч: «Россия сегодня не выйдет досрочно на Евро-2020»

10 октября 2019, 14:28

10 октября сборная России может обеспечить себе выход в финальную стадию Евро-2020.

Для этого россиянам нужно обыграть сборную Шотландии, а национальные команды Казахстана и Кипра должны сыграть вничью. Аналитики букмекерской конторы «Париматч» полагают, что подопечные Станислава Черчесова, вероятнее всего, не выйдут досрочно на чемпионат Европы по итогам дня.

Вероятность того, что россияне сегодня победят, а в матче Казахстана с Кипром будет ничья, оценивается коэффициентом 5.50, что составляет 18% вероятности. Сделать ставку на то, что сборная России сегодня не сможет оформить досрочный выход на Евро-2020, можно за 1.13 – или 82% вероятности.

При этом поставить на то, что команда Черчесова при любом раскладе выйдет из группы и примет участие на турнире, предлагается за 1.01, то есть попадание сборной на Евро можно считать почти свершившимся фактом.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   210 / 797
10 октября в 20:01
Смешно будет если не выйдет
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
10 октября в 14:41
Удачи сборной России .
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