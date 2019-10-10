Стали известны четыре трансферные цели «Интера» в январе

10 октября 2019, 16:21

Главный тренер «Интера» назвал шорт-лист для усиления центра поля.

После ухода из команды , в полузащите не хватает игроков. В качестве замены рассматриваются , , и .

Ранее сообщалось, что одним из трансферов «нерадзурри» в зимнее трансферное окно может стать приобретение .