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Стали известны четыре трансферные цели «Интера» в январе

10 октября 2019, 16:21

Главный тренер «Интера» Антонио Конте назвал шорт-лист для усиления центра поля.

После ухода из команды Раджы Наингголана, в полузащите не хватает игроков. В качестве замены рассматриваются Сергей Милинкович-СавичДонни ван де БекИван Ракитич и Неманья Матич.

Ранее сообщалось, что одним из трансферов «нерадзурри» в зимнее трансферное окно может стать приобретение Артуро Видаля.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 797
10 октября в 18:16
    Nedved11
    Nedved11
       321 / 797
    10 октября в 17:06
    Да кто из них к мердюкам захочет идти?))) К опущеным мердюкам по жизни идти, это проще пойти утопиться....
    Князь опять вернулся
    Князь опять вернулся
       79 / 797
    10 октября в 16:50
    интору пора исповедаться и на эвтаназию. Ахаха), какие им трансферы?
    За нарушения ффп давно им запретить пора заманивать молодежь в свое смердючее болото.
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