Стали известны четыре трансферные цели «Интера» в январе

Главный тренер «Интера» Антонио Конте назвал шорт-лист для усиления центра поля.
После ухода из команды Раджы Наингголана, в полузащите не хватает игроков. В качестве замены рассматриваются Сергей Милинкович-Савич, Донни ван де Бек, Иван Ракитич и Неманья Матич.
Ранее сообщалось, что одним из трансферов «нерадзурри» в зимнее трансферное окно может стать приобретение Артуро Видаля.
За нарушения ффп давно им запретить пора заманивать молодежь в свое смердючее болото.
За нарушения ффп давно им запретить пора заманивать молодежь в свое смердючее болото.