«Динамо» и «Оренбург» определились с формами на матч"

«Оренбург» и «Динамо» определились с комплектами форм на матч 12-го тура РПЛ.
«Оренбург» сегодня будет выступать в белой форме, а «Динамо» - в голубой.
Напомним, что «Ростов» с крупным счетом обыграл «Динамо» в игре 11-го тура чемпионата России.
«Оренбург» и «Динамо» определились с комплектами форм на матч 12-го тура РПЛ.
«Оренбург» сегодня будет выступать в белой форме, а «Динамо» - в голубой.
Напомним, что «Ростов» с крупным счетом обыграл «Динамо» в игре 11-го тура чемпионата России.
Теперь надо определиться с цветом автобусов...))
Теперь надо определиться с цветом автобусов...))
есть такая песня!
есть такая песня!