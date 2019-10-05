«Динамо» и «Оренбург» определились с формами на матч"

сегодня, 09:12

«Оренбург» и «Динамо» определились с комплектами форм на матч 12-го тура РПЛ .

«Оренбург» сегодня будет выступать в белой форме, а «Динамо» - в голубой.

Напомним, что «Ростов» с крупным счетом обыграл «Динамо» в игре 11-го тура чемпионата России.