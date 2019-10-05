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«Динамо» и «Оренбург» определились с формами на матч

сегодня, 09:12
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился 1-й тайм

«Оренбург» и «Динамо» определились с комплектами форм на матч 12-го тура РПЛ

«Оренбург» сегодня будет выступать в белой форме, а «Динамо» - в голубой. 

Напомним, что «Ростов» с крупным счетом обыграл «Динамо» в игре 11-го тура чемпионата России.

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Gotlib
Gotlib
   723 / 1022
сегодня в 13:09
Для Хохла сегодня решающий матч! Или грудь в крестах или голова в кустах! Зря вратаря поменял, Шунин может накосячить,тем более после скамейки. Юсуп слабое звено, хорошо хоть Плий не будет играть из-за красной карточки.
Mangur
Mangur
сегодня в 11:39
Без коментариев
BOLTON WANDERERS
BOLTON WANDERERS
   817 / 1022
сегодня в 10:44
Вперёд Динамо!
Шуnя771
Шуnя771
   1 / 1022
сегодня в 10:25
«Динамо» и «Оренбург» определились с формами на матч"

Теперь надо определиться с цветом автобусов...))
EAGinLE
EAGinLE
   76 / 1022
сегодня в 09:39
Пусть будет ничья.
shur
shur
   990 / 1022
сегодня в 09:36
....тень Кононова пролетела над Хохловым! Оренбурский,пуховый платок,
есть такая песня!
FESCO
FESCO
   187 / 1022
сегодня в 09:25
Оренбургу красивой победы!
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