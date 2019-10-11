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Бышовец: «Шотландия за весь матч не имела ни одного шанса»

11 октября 2019, 08:19
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу национальной команды над Шотландией в рамках отбора на Евро-2020.

Во втором тайме команда вышла совсем с другим настроем, главное, что увеличились скорости. Сборная Шотландии за весь матч не имела ни одного шанса, чтобы поразить наши ворота. Не надо обольщаться по поводу достигнутых побед, это победы над слабыми командами. Ни зависти, ни радости большой это не вызывает, думаю, что матч со сборной Кипра будет несколько сложнее.

Никто не сомневался в том, что у нас есть достаточно преимуществ перед шотландцами. Некоторое благодушие и недооценка в первом тайме не позволили забить. Сборная Шотландии качественно улучшила организацию игры по сравнению с первым матчем. В первом тайме было очень мало голевых моментов.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 10:03
Толян верно заметил.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
11 октября в 08:32
Испортилась сборная Шотландии совсем.
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