ГлавнаяНовости

Черчесов: «Хорошо реализовали быстрые атаки»

11 октября 2019, 01:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Шотландией в матче отбора Евро-2020. Все 4 гола россияне забили после перерыва.

Мы и в первом тайме старались нагнетать. В перерыве подсказал ребятам, что в середине не нужны одна-две лишние передачи. Лучше отдавать сразу в те зоны, где опаснее. Во втором тайме мы специально не отдавали сопернику мяч, при этом хорошо реализовали быстрые атаки. Когда со «стандарта» забили, стало намного легче. Теперь надо проанализировать матч, восстановить футболистов, которые отдали много сил, и понять, с кем мы играем. Нельзя забывать про очки, которые дают бонусы при жеребьевке. Понятно, на Кипре будет жара, на 20 градусов теплее. Мы стоим под флагом, под гимном, поэтому надо решать свои задачи.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»
Сегодня, 00:48 Комментарии17
«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
Сегодня, 00:44 Комментарии6
Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»
Вчера, 23:32 Комментарии4
Новиков: «Матч с „Пюником“ показал, что команда готова играть в футбол»
Вчера, 23:27 Комментарии2
Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»
Вчера, 23:01 Комментарии13
Игнатьев: «Хотел бы, чтобы наши игроки уезжали в лучшие европейские клубы»
Вчера, 22:44 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 10:24
браво !
cska1948
cska1948 ответил Чингачгук
   45 / 797
11 октября в 10:12
Соперник слабый был.
"Слабый соперник", это проблема соперника, а не наша!
Vladimir808
Vladimir808
   191 / 797
11 октября в 09:15
Молодцы!!! С победой!!!
Чингачгук
Чингачгук
   131 / 797
11 октября в 09:11
Соперник слабый был.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   158 / 797
11 октября в 07:40
"Когда Вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что Вы бредите."(с)
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
11 октября в 07:29
Правда только во втором тайме.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
11 октября в 07:10
С победой .
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   117 / 797
11 октября в 06:42
Высший пилотаж!!!
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
11 октября в 06:35
Хорошо что всё хорошо получилось.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
11 октября в 06:11
Стас спасибо
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
11 октября в 04:23
Молодцы!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100