Черчесов: «Хорошо реализовали быстрые атаки»

Главный тренер сборной России прокомментировал победу над Шотландией в матче отбора Евро-2020. Все 4 гола россияне забили после перерыва.

Мы и в первом тайме старались нагнетать. В перерыве подсказал ребятам, что в середине не нужны одна-две лишние передачи. Лучше отдавать сразу в те зоны, где опаснее. Во втором тайме мы специально не отдавали сопернику мяч, при этом хорошо реализовали быстрые атаки. Когда со «стандарта» забили, стало намного легче. Теперь надо проанализировать матч, восстановить футболистов, которые отдали много сил, и понять, с кем мы играем. Нельзя забывать про очки, которые дают бонусы при жеребьевке. Понятно, на Кипре будет жара, на 20 градусов теплее. Мы стоим под флагом, под гимном, поэтому надо решать свои задачи.