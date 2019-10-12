«Рома» претендует на полузащитника «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в Италии.
Сообщается, что на 29-летнего поляка претендует «Рома». Трансфер может состояться уже ближайшей зимой. Римляне готовы заплатить за футболиста 20 миллионов евро.
Недавно хавбек признался, что активно изучает русский язык.
Если в Локо бизнес превалирует над футболом, то продадут...
Если в Локо бизнес превалирует над футболом, то продадут...
Это оскорбление не только Локо но и всем нам.....
Гжегож должен быть последним в списке Кикнадзе на продажу....если конечно хочет успехов Локо....
Это оскорбление не только Локо но и всем нам.....
Гжегож должен быть последним в списке Кикнадзе на продажу....если конечно хочет успехов Локо....