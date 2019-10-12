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«Рома» претендует на полузащитника «Локомотива»

сегодня, 08:54

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в Италии.

Сообщается, что на 29-летнего поляка претендует «Рома». Трансфер может состояться уже ближайшей зимой. Римляне готовы заплатить за футболиста 20 миллионов евро.

Недавно хавбек признался, что активно изучает русский язык.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   151 / 873
сегодня в 20:03
да пусть поиграет за Локо тем более у него всё получается
Faustello
Faustello
   35 / 873
сегодня в 17:07
Не люблю гада, но он хорош, РПЛ потеряет звезду. Отказать, Шпалыч не даст Кикнадзу провернуть эту аферу.
Ravshan.878
Ravshan.878
   7 / 873
сегодня в 15:57
Пан один из лучших легионеров. Уважуха без границ.
Палыч82
Палыч82
   447 / 873
сегодня в 15:28
Губа не дура у итальянского клуба, если этот слух правдив, что сказать...
pomor45
pomor45
   336 / 873
сегодня в 14:22
Надо продавать любого за кого предложат хорошие деньги. Вопрос собственных доходов главный для развития российских клубов в условиях ФФП УЕФА.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   66 / 873
сегодня в 14:14
Надо же чем -то заняться до Кипра. Вот и родилась шикарная новость - о Крыховяке и Роме. Журналюгу строчки кормят. Ему молчать - себе дороже.
STVA 1
STVA 1 ответил Jeck Denielse
   126 / 873
сегодня в 13:48
Лучшего (на сегодня) игрока лиги...за 20 млн...??...)) Это оскорбление не только Локо но и всем нам..... Гжегож должен быть последним в списке Кикнадзе на продажу....если конечно хочет успехов Локо....
Кикнадзе, Цорн эдакие менеджеры)))
EAGinLE
EAGinLE
   23 / 873
сегодня в 13:45
Пусть будет так .
alexando1974
alexando1974
   468 / 873
сегодня в 11:48
непойдёт он в рому ему и тут неплохо!
Masterpdv
Masterpdv
   873 / 873
сегодня в 11:48
началось... а че сразу Крэховяка то??? пусть вон Миранчуков берут, обучают. Парень в фантастической форме, украшение всего нашего чемпионата.
XL-965
XL-965
сегодня в 11:08
Хрн им а не Гжега
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 10:29
Локомотив это не Зенит или цска, их игроки ценятся.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   106 / 873
сегодня в 10:21
Маловато, хотя для Европы это нормальная цена.
Сп62
Сп62 ответил particular
   82 / 873
сегодня в 10:16
А где у нас не превалирует бизнес? К сожалению.
particular
particular
   6 / 873
сегодня в 09:53
Претензии римлян очевидны..:)
Если в Локо бизнес превалирует над футболом, то продадут...
max74
max74
   95 / 873
сегодня в 09:49
Только после ЛЧ и то, задорого ...
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 873
сегодня в 09:45
Это будет провал для Локо, хотя....деньги рашат
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 09:32
20 очень мало за ляха.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 09:29
Лучшего (на сегодня) игрока лиги...за 20 млн...??...))
Это оскорбление не только Локо но и всем нам.....

Гжегож должен быть последним в списке Кикнадзе на продажу....если конечно хочет успехов Локо....
mihaluch
mihaluch
   135 / 873
сегодня в 09:20
Не факт что игра в Роме у него пройдет. А вот Локо понесёт большую потерю.
kinderpingui
kinderpingui
   450 / 873
сегодня в 09:18
Локо просядет без крыховика
амурец
амурец
   65 / 873
сегодня в 09:10
Самим нужен
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