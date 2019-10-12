«Рома» претендует на полузащитника «Локомотива»

сегодня, 08:54

Полузащитник «Локомотива» может продолжить карьеру в Италии.

Сообщается, что на 29-летнего поляка претендует «Рома». Трансфер может состояться уже ближайшей зимой. Римляне готовы заплатить за футболиста 20 миллионов евро.

Недавно хавбек признался, что активно изучает русский язык.